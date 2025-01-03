VLADiK BRUTAL, S.T.A.L.K.E.R. 2 и еще 8 лучших шутеров 2024 года

Сразу две российские игры в топе.

Одним из главных событий 2024 года стал долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. Люди яростно спорили друг с другом — выйдет или нет. Но GSC Game World все же сдержала обещание и не стала переносить релиз в очередной раз, несмотря на плачевное техническое состояние.

Впрочем, каким бы хайповым ни было это событие, не стоит забывать о других достойных шутерах от первого лица. Их в 2024-м вышло предостаточно, и из нашего материала вы узнаете о десятке лучших.

1. Atomic Heart: Trapped in Limbo

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 6 февраля 2024 года

Разработчик: Mundfish

Издатель: Focus Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 5.4 (игроки)

Atomic Heart: Trapped in Limbo.

Благодаря необычному сеттингу и неоднозначно воспринимаемой в наше непростое время плашке «от российских разработчиков» Atomic Heart получила широкое освещение в СМИ и теплый прием игроков. Альтернативный СССР, засилье пошлятины и сочетание разных жанров. «Русский BioShock» получился далеко не идеальной, но все же достаточно знаковой игрой.

Trapped in Limbo — второе дополнение, в котором П-3 предстоит исследовать психоделическое вычурное измерение. Хронологически является продолжением концовки, в которой герой таки соглашается выполнить просьбу бабы Зины.

2. Phantom Fury

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Дата выхода: 23 апреля 2024 года

Разработчик: Slipgate Ironworks

Издатель: 3D Realms

Рейтинг на Metacritic: 76 (критики) / 5.7 (игроки)

Phantom Fury.

Phantom Fury — продолжение успешного шутера, мастерски спародировавшего псевдотрехмерные шутеры из 90-х. Здесь же разработчики замахнулись на более поздние проекты вроде Half-Life и Unreal. Получилось не менее лампово.

Для поклонников жанра, заставших его расцвет, Phantom Fury станет отличным ностальгическим трипом в давно ушедшее время. А вот молодых игроков данное произведение может вогнать в недоумение. Таким лучше пройти мимо.

3. Destiny 2: The Final Shape

Жанр: Action role-playing, first-person shooter

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 4 июня 2024 года

Разработчик: Bungie

Издатель: Bungie

Рейтинг на Metacritic: 90 (критики) / 7.6 (игроки)

Destiny 2: The Final Shape.

The Final Shape поистине эпичное дополнение для Destiny 2, удостоившееся самых лестных отзывов. Можно сказать, кульминация многолетнего опыта Bungie, не прекращавшей развивать свой проект, который, между прочим, вышел еще в 2017-м. Главная ценность аддона заключается в его сюжетной составляющей.

The Final Shape ставит долгожданную точку в основном сюжете кампании, а также добавляет множество свежего контента: три новых суперспособности, новый пункт назначения, а также новое оружие и броню. Настоящий мастхэв для поклонников.

4. VLADiK BRUTAL

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК

Дата выхода: 9 августа 2024 года

Разработчик: BRUTAL SOFTWARE

Издатель: BRUTAL SOFTWARE

Рейтинг на Metacritic: 7.5 (игроки)

VLADiK BRUTAL.

Еще один шутер российского производства, наделавший немало шума. Причем его разработал один человек — Владислав Мещеряков. Проект, вдохновленный Half-Life, отправит в тоталитарное общество, но уже списанное с СССР. Главный герой сталкивается с последствиями катастрофы в лаборатории и вынужден спасаться от охотящихся на него монстров, попутно пытаясь свергнуть диктатора.

Как вы уже наверняка поняли, VLADiK BRUTAL во многом является пародией на эпохальное детище Valve, но выдержанное в треш-манере. Обратной стороной медали стал посредственный игровой процесс, в котором хватало как технических огрехов, так и странных геймдизайнерских решений. Но это тот случай, когда оболочка для многих стала куда важнее содержания.

5. Zero Hour

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Разработчики: M7 Productions, Attrito

Издатели: M7 Productions, Attrito

Рейтинг на Metacritic: отсутствует

Zero Hour.

Тактический шутер в лучших традициях жанра, мимо которого отчего-то прошло большинство западных рецензентов. Игроков ждут десятки ожесточенных миссий, начиная от штурма террористов и заканчивая спасением заложников вкупе с разминированием бомб. Действовать можно как сообща с другими геймерами, так и доверить управление напарниками ИИ.

Важную роль в геймплее играет продвинутая кастомизация оружия, предлагающая широкий спектр аксессуаров. Это поможет вам подстроить возможности той или иной пушки под собственный стиль игры. Ну и, конечно же, нельзя не выделить качественный визуал. Особенно если учесть, что речь идет не про ААА-тайтл.

6. I Am Your Beast

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК

Дата выхода: 10 сентября 2024 года

Разработчик: Strange Scaffold

Издатель: Strange Scaffold

Рейтинг на Metacritic: 79 (критики) / 8.8 (игроки)

I Am Your Beast.

I Am Your Beast — мультяшный и ультражестокий шутер про бывалого бойца, сносящего головы ордам врагов. Уровни скоротечны и требуют выполнения какого-нибудь задания на время. Например, убийства всех недругов на локации или активации ноутбуков. Такая концепция вкупе с визуальным оформлением навевают воспоминаниями о Neon White — инди-хите родом из 2022-го.

Короткая продолжительность кампании с лихвой компенсируется соревновательным духом. А что, если попробовать перебить врагов в другой последовательности? Вдруг это поможет сэкономить пару секунд и улучшить результат? Такие мысли будут посещать вас постоянно, если, конечно, I Am Your Beast с ее необычным игровым процессом придется по душе.

7. Echo Point Nova

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК

Дата выхода: 24 сентября 2024 года

Разработчик: Greylock Studio

Издатель: Greylock Studio

Рейтинг на Metacritic: 10 (игроки)

Echo Point Nova.

Фанаты жанра, не брезгующие инди-сегментом, наверняка помнят такую игру, как Severed Steel. Футуристический шутер с простой графикой и хардкорным геймплеем со слоу-мо стал одним из главных сюрпризов 2021 года. По прошествии трех лет Greylock Studio вернулась с идейным последователем.

События Echo Point Nova тоже разворачиваются в будущем, но на сей раз разработчики ушли от схематичной графики и подарили довольно яркое мультяшное зрелище. А ключевой фишкой геймплея стал открытый мир с поистине сумасшедшим дизайном карт. Стрелять в условиях платформинга, заставляющего игрока прыгать по висящим в воздухе островкам, — тот еще адреналин.

8. Starship Troopers: Extermination

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 11 октября 2024 года

Разработчик: Offworld

Издатель: Offworld

Рейтинг на Metacritic: 67 (критики) / 4.7 (игроки)

Starship Troopers: Extermination.

Тот случай, когда не стоит слепо прислушиваться к мнению критиков и пользователей Metacritic. Steam с его восторженными отзывами тоже такой себе показатель, но давайте зайдем с другого угла. «Звездный десант» — культовая франшиза? Безусловно. И когда вы в последний раз видели не то чтобы хит, а просто хорошую игру по ее мотивам? Кто сказал Helldivers 2? Оставить шутки!

Да, этот кооперативный шутер с системой классов не поразит давних знатоков жанра. Но все же возможность пострелять по знакомым жукам в условиях красивых локаций и бодрого геймплея явно заслуживала более лестных отзывов. Если вы являетесь фанатом «Звездного десанта», то обязательно дайте шанс этой игре.

9. Call of Duty: Black Ops 6

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 25 октября 2024 года

Разработчики: Treyarch, Raven Software

Издатель: Activision

Рейтинг на Metacritic: 83 (критики) / 6.7 (игроки)

Call of Duty: Black Ops 6.

Подсерия Black Ops всегда отличалась качественными сюжетами и колоритными персонажами. В случае с Black Ops 6 разработчики вывели все это на новый уровень, подарив, пожалуй, один из лучших шпионских триллеров в игровой индустрии. Интриги, предательство, жестокость — все это сплелось воедино в лихой круговорот событий, следить за которыми не менее интересно, чем стрелять.

Впрочем, улучшений в геймплее тоже хватает. Система omnimovement, позволяющая делать прыжок, рывок и подкат во всех направлениях, сделала перестрелки еще более динамичными. Плюс ко всему добавили возможность захвата других игроков в заложники и использования их в качестве живых щитов.

10. S.T.A.L.K.E.R. 2

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 20 ноября 2024 года

Разработчик: GSC Game World

Издатель: GSC Game World

Рейтинг на Metacritic: 75 (критики) / 7.9 (игроки)

S.T.A.L.K.E.R. 2.

А вот и главный гвоздь программы. Про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl еще до релиза было сказано так много, что уже, кажется, и добавить нечего. А когда игра вышла — опасения скептиков подтвердились.

Да, это завуалированный ремейк первой части. Да, геймплейно игра почти не эволюционировала с тех лет. Да, Unreal Engine 5 показывает себя во всей красе, но лишь на топовом ПК, способном обуздать кошмарную оптимизацию.

Но большинство поклонников было готово закрыть на все это глаза ради возможности вновь вернуться в манящую своей эстетикой чернобыльскую зону отчуждения. Это в полной мере подтвердил теплый прием игроков и прохладный в западных СМИ, не ставших делать скидку на сложные условия разработки.