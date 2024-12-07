Какой телевизор для PlayStation 5 Pro выбрать? Мы знаем ответ

Чтобы получить от будущей GTA 6 и современных игр максимум впечатлений.

Анонс PS5 Pro геймеры в массе своей встретили достаточно скептически, а кто-то и вовсе с насмешкой. «И вот это чудо Sony собирается продавать за 700 баксов, да еще и без привода в комплекте?», — доносилось из разных уголков сети. Забавно, что после открытия предзаказов скепсис и ирония куда-то улетучились — спрос на новинку даже в России превысил предложения.

Некоторые, возможно, даже решат обновить телевизор под нужды консоли. И для них мы подготовили топ-10 лучших моделей: от бюджетных до дорогущих.

Xiaomi Mi TV S55

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, OLED, 144 Гц

— Операционная система: Android TV

— Цена: от 57 000 рублей

— Плюсы: отличное соотношение цены и функционала

— Минусы: сложно найти в магазинах

Xiaomi Mi TV S55.

Открывает топ модель 2023 года, которую непросто найти в продаже. Но сделать это определенно стоит тем, кто ограничен в бюджете, так как Xiaomi Mi TV S55 — одно из лучших решений с точки зрения соотношения функционала и стоимости.

Этот телевизор — 144-герцовый, поддерживает VRR, обладает качественными динамиками и Android TV для установки приложений. А что еще надо то?

TCL C745

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 75, 98 дюймов

— Экран: 3840x2160, QLED, 144 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 65 000 рублей

— Плюсы: все важные для гейминга игровые функции в наличии

— Минусы: сложности с установкой дополнительных игровых приложений

TCL C745.

Телевизоры TCL пользуются широким спросом благодаря добротному качеству исполнения, относительно невысокой стоимости и разнообразию. Модель C745 представлена в четырех вариациях, отличающихся лишь диагональю.

Покупая самую дешевую версию вы все равно получите весь спектр необходимых для гейминга функций. Это и 144-герцовый экран, и VRR, и другие современные технологии. Минусом является операционная система, на которую, в отличие от Android TV, не получится поставить свои приложения без костылей.

HiSense U7N

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 75, 85 дюймов

— Экран: 3840x2160, QLED, 144 Гц

— Операционная система: VIDAA

— Цена: от 70 000 рублей

— Плюсы: все важные для гейминга игровые функции в наличии

— Минусы: сложности с установкой дополнительных игровых приложений

HiSense U7N.

Практически полный аналог вышеупомянутой модели, но с другим типом подсветки. Стоимость примерно одинаковая, поэтому дать объективную рекомендацию при выборе здесь сложно. Опирайтесь на свои предпочтения.

Haier Smart TV S6

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 75 дюймов

— Экран: 3840x2160, Direct LED, 144 Гц

— Операционная система: Android TV

— Цена: от 70 000 рублей

— Плюсы: все важные для гейминга игровые функции в наличии

— Минусы: не самый лучший звук

Haier Smart TV S6.

Еще одна прекрасная бюджетная модель со всем необходимым функционалом вроде 144-герцового режима. К тому же работающая на Android TV, что не в пример лучше двух вышеупомянутых телевизоров. А вот звук подкачал — не хватает низких частот. Впрочем, большинство из вас наверняка пользуется наушниками или внешними динамиками. Поэтому можно закрыть глаза на этот компромисс.

Philips 65PML8709/12

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 65 дюймов

— Экран: 3840x2160, Mini LED, 144 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 90 000 рублей

— Плюсы: все важные для гейминга игровые функции в наличии

— Минусы: хотелось бы Android TV, сложно найти в магазинах

Philips 65PML8709/12.

Тоже довольно неплохое решение для гейминга со всеми необходимыми функциями в наличии. К сожалению, нечасто можно встретить в магазинах. А еще хотелось бы Android TV вместо Google TV, но тем, кто покупает телевизор именно ради гейминга, данный момент вряд ли принципиален.

LG evo C3 OLED

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 48, 55, 65, 77 дюймов

— Экран: 3840x2160, OLED, 120 Гц

— Операционная система: webOS

— Цена: от 128 000 рублей

— Плюсы: качество картинки и звука, расширенные игровые функции

— Минусы: высокая стоимость

LG evo C3 OLED. Фото whathifi.com

Еще не флагманская, но весьма продвинутая линейка от LG, заточенная под гейминг. Помимо стандартных функций вроде VRR и AMD FreeSync предлагает собственные возможности по апскейлу и улучшению качества изображения. Отметим и удобный интерфейс. А вот ценник предсказуемо кусается.

Samsung S90D/S90DD OLED

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 77, 83

— Экран: 3840x2160, OLED, 100 Гц

— Операционная система: Tizen

— Цена: от 218 000 рублей

— Плюсы: качество картинки и звука, расширенные игровые функции

— Минусы: высокая стоимость, проблематично найти в России

Samsung S90D/S90DD OLED.

Премиальная линейка OLED-телевизоров от Samsung может похвастаться элегантным дизайном и расширенным игровым функционалом. В наличии возможность апскейла до 4K, поддержка 144 Гц и прочие радости. К сожалению, в российских розничных сетях найти телевизоры данной линейки проблематично.

LG G4 OLED

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 77, 83, 97 дюймов

— Экран: 3840x2160, OLED, 120 Гц

— Операционная система: webOS

— Цена: от 220 000 рублей

— Плюсы: качество картинки и звука, расширенные игровые функции

— Минусы: высокая стоимость

LG G4 OLED.

Если деньги для вас не вопрос и хочется получить топовое решение на все случаи жизни, то вот оно. По сути, это эволюция упомянутой линейки evo C3 OLED. Более качественная картинка, еще больше возможностей по улучшению изображения в играх. И, само собой, весь необходимый для PS5 Pro функционал тоже в наличии.

Sony Bravia 8 OLED

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55, 65, 77 дюймов

— Экран: 3840x2160, OLED, 120 Гц

— Операционная система: Android TV

— Цена: от 270 000 рублей

— Плюсы: качество картинки и звука, расширенные игровые функции

— Минусы: высокая стоимость, придется поискать в магазинах

Sony Bravia 8 OLED.

Если вдогонку к PS5 Pro вы захотели приобрести телевизор той же компании, но не готовы влезать в кредиты, то отличным вариантом послужит субфлагманская линейка Bravia 8. Она подороже аналогов от Samsung и LG, но тут уж дело вкуса — функционал у моделей схож и включает апскейл до 4K, всевозможные «улучшайзеры» картинки и прочие радости. Android TV также станет плюсом для тех, кому важна простота установки сторонних приложений на свой телевизор.

Sony Bravia 9 QLED

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 75, 85 дюймов

— Экран: 3840x2160, OLED, 120 Гц

— Операционная система: Android TV

— Цена: от 479 000 рублей

— Плюсы: качество картинки и звука, расширенные игровые функции

— Минусы: цена, придется поискать в магазинах

Sony Bravia 9 QLED.

Не секрет, что Sony для телевизоров — как Apple для смартфонов. Высокое качество исполнения, отменный функционал, но уж очень высокая стоимость. В случае с Bravia 9 QLED — даже чересчур. Но такова переплата за бренд и топовое качество всего и вся, включая изображение в играх. Улучшить картинку поможет технология апскейла и знаменитый процессор XR. Немаловажно и наличие Android TV, предоставляющей доступ к огромной подборке приложений.