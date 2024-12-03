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Judas, Atomfall и еще 8 ожидаемых шутеров 2025 года

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
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Без громких имен (типа нового DOOM) не обойдется.

Грядущий год обещает стать особенно ценным для любителей пострелушек. Уже сейчас на горизонте маячат несколько потенциальных хитов и просто добротных проектов, явно стоящих внимания.

К тому же разнообразия шутерам в 2025-м точно не занимать. Тут вам Думгай в Средневековье, оммаж классическим диснеевским мультикам, долгострой от Nintendo и много еще чего.

DOOM The Dark Ages. GTA 6, DOOM The Dark Ages и еще 8 ожидаемых экшен-игр 2025 года

1. Atomfall

Разработчик: Rebellion Developments
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 27 марта 2025 года

Довольно любопытный гибрид шутера и «выживача», события которого развернутся в альтернативной вселенной. Авария на АЭС Уиндскейл превратила северную часть Англии в радиоактивное место. Кто-то сказал Fallout? Или, быть может, S.T.A.L.K.E.R.? Да, без параллелей здесь определенно не обойтись, хотя яркий и относительно жизнерадостный сеттинг скорее напоминает Atomic Heart.

В общем, предстоит исследовать масштабную территорию, следя за здоровьем подопечного, собирая ресурсы и сражаясь с врагами, коих тут предостаточно: от мутантов и наемников до мародеров. Кажется, будто бы нас ждет микс из избитых идей. С другой стороны, Rebellion все-таки студия с большим опытом. Поэтому еще один хороший постапокалиптический шутер не будет лишним.

2. Judas

Разработчик: Gearbox Software
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: март 2025 года

Judas.

Амбициозный проект Кена Левина, подарившего нам культовую серию BioShock. События игры развернутся на огромном космическом корабле, транспортирующем немногочисленные остатки человечества. В какой-то момент он начал разрушаться, и теперь героине по имени Иуда предстоит как-то выжить в условиях разразившегося хаоса, попутно разобравшись в его причинах.

Как несложно догадаться, Judas во многом служит духовным наследников BioShock. Поэтому здесь хватает колоритных персонажей с занятным бэкграундом, а также развилок в сюжете. Отношение окружающих к Иуде будет меняться в зависимости от ее действий, а угодить всем, конечно же, не получится. Поэтому познать игру на все 100 процентов удастся лишь после нескольких прохождений.

3. Hunger

Разработчик: Good Fun Corporation
Платформы: ПК
Дата выхода: 2025 год (ранний доступ)

Hunger.

PvPvE-шутер с элементами «выживача», примечательный своим сеттингом. Вспомните, когда последний раз вам приходилось искать ресурсы и сражаться с мутантами в эпоху Наполеона Бонапарта? То-то и оно.

На выбор отведено несколько персонажей со своими характеристиками, которые еще можно прокачивать в том или ином направлении. Так что возможностей по адаптации героя под собственный стиль геймплея предостаточно.

4. DOOM: The Dark Ages

Разработчик: id Software
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 2025 год

DOOM.

Кто там скучал по культовой Painkiller и долгие годы мечтал о продолжении? Теперь оно и не особо нужно, ведь действие DOOM: The Dark Ages развернется в мрачном Средневековье. Хороший финт конем от id Software, утомившейся из раза в раз эксплуатировать тему футуризма, не правда ли?

Впрочем, на радикальной смене сеттинга авторы не остановились и разбавили привычную механику элементами соулслайков. В распоряжении Думгая окажется щит, которым можно не только бить врагов и закрываться, но и парировать атаки.

5. MOUSE: P.I. For Hire

Разработчик: Fumi Game
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
Дата выхода: 2025 год

MOUSE: P.I. For Hire.

После оглушительного успеха хардкорного платформера Cuphead игровая индустрия увидела немало подражателей, все так же эксплуатирующих арт-дизайн в стиле классической американской анимации. Правда, в Fumi Game не стали делать очередной клон, а замахнулись на шутер с видом от первого лица.

Действие игры развернется в эпоху Великой депрессии, а геймеру предстоит вжиться в роль детектива, идущего по стопам опасных преступников. Такой вот оригинальный микс из нуара, детской анимации и динамичного шутера.

6. Metroid Prime 4: Beyond

Разработчик: Retro Studios
Платформы: Switch
Дата выхода: 2025 год

Metroid Prime 4: Beyond.

Разработка четвертой части Metroid Prime протекала очень тяжело. Nintendo сперва доверила игру Bandai Namco, но через два года передумала, сославшись на творческие разногласия. С тех пор проектом занимается Retro Studios, создавшая прошлые части. Поскольку с момента выхода Metroid Prime прошло аж 17 лет, хочется верить в то, что разработчики не растеряли былую хватку и смогут удивить фанатов, а не просто выдать дежурное продолжение.

Несмотря на запланированный на 2025 год релиз, подробностей об игре по-прежнему очень мало. И последний трейлер с фрагментами геймплея, прямо скажем, не произвел мощного впечатления. Но время еще есть, а Metroid Prime — одна из самых знаковых серий для поклонников Nintendo. Поэтому теплый прием все равно обеспечен — уж больно долгой была разлука.

7. Borderlands 4

Разработчик: Gearbox Software
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 2025 год

Borderlands 4.

Такая же темная лошадка нашего топа, как и вышеупомянутая Metroid Prime 4: Beyond. Известно, что геймеру уготована роль Искателя Хранилища, отправившегося на поиски ценного лута на неизведанной планете. Также, судя по трейлерам, сеттинг в четвертой части станет более мрачным и заметно отличающимся от виденного ранее в серии.

8. Splitgate 2

Разработчик: 1047 Games
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 2025 год

Splitgate 2.

Яркий соревновательный и, что немаловажно, условно-бесплатный шутер в научно-фантастическом сеттинге. Ключевой фишкой геймплея служит портальная пушка, позволяющая шустро перемещаться по арене и делающая и без того драйвовые перестрелки просто неистовыми.

К тому же она вносит разнообразие в тактику ведения боя. Телепортироваться за спину зазевавшемуся врагу или атаковать с воздуха? Решайте сами. На выбор доступно несколько фракций со своими особенностями, а также возможность кастомизации оружия. В общем, способов настроить игру под себя предостаточно.

9. Killing Floor 3

Разработчик: Tripwire Interactive
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 2025 год

Killing Floor 3.

Спинномозговой шутер старой школы для тех, кому не нужен киношный сюжет, сопровождаемый кипами постановочных сцен. Группа немногочисленных уцелевших, сражающихся за жизнь против полчищ зомби и прочих образцов биооружия. В общем, все по старинке, только в условиях похорошевшей графики.

В перерывах между перестрелкам игрок сможет прокачать экипировку и оружие. Благо на недостаток разнообразия здесь жаловаться не приходится, и каждый сможет найти снаряжение, соответствующее его стилю игры.

10. Terminator: Survivors

Разработчик: Nacon Studio Milan
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 2025 год

Terminator: Survivors.

Третий по счету гибрид шутера и «выживача» в нашем топе, но уже по мотивам медиафраншизы с многолетней историей. Действие игры развернется в будущем после событий двух фильмов Джеймса Кэмерона. Судный день, к сожалению, состоялся. Но до сопротивления, возглавленного Джоном Коннором, еще далеко.

Вам отведена роль одного из выживших, скрывающегося от патрулей Скайнета и рыскающего в поисках ресурсов, которые помогли бы улучшить базу. Пострелять, впрочем, тоже придется, и немало. Но помните о том, что враги превосходят вас в численности и умирают не так охотно. Поэтому лучше не лезть на рожон и стараться действовать скрытно. Или хотя бы выманивать недругов по одному.

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