10 игр 2025 года, которые выйдут исключительно на ПК

У фанатов ПК есть свои эксклюзивы, помимо мультиплатформы и портов с консолей.

Хорошо, если игры выходят на всех платформах сразу же, ведь тогда точно никто не уйдет обиженным. И все-таки иногда даже обладателям ПК хочется эксклюзивности. С ней и геймплей посложнее, и графика получше — как ни крути, появление на консолях накладывает свои ограничения.

Поэтому мы подготовили список из 10 самых интересных проектов, которые выйдут в этом году — и только на персональных компьютерах.

1. InZOI

Жанр: симулятор жизни

Дата выхода: 28 марта 2025 года

Когда-нибудь эта игра выйдет и на консолях — версии для них уже заявлены. Однако пока что конкретная дата выхода есть только у раннего доступа ПК-версии — вот о ней и поговорим.

Что самое плохое в The Sims 4? Игра вышла десять лет назад, и никакого сиквела не предвидится — только бесконечный поток обновлений. InZOI решает этот вопрос, показывая аудитории абсолютно сногсшибательную по меркам жанра графику. Но одними только визуальными изысками дело не ограничится.

Внешность зоя (так называются симы) настраивается с невероятными деталями вплоть до дизайна ногтей. Хотите двойника Тимоти Шаламе? Пожалуйста. После выбора внешности можно отправиться на поиски приключений в городе — например, погулять с возлюбленной в парке аттракционов и даже попасть в ДТП. Игроки замечали, что в такие моменты InZOI подозрительно напоминает GTA.

2. Marvel's Spider-Man 2

Жанр: экшен

Дата выхода: 30 января 2025 года

Вы играли в «Человека-паука» от Sony? Если да, то прекрасно знаете, чего ожидать от второй части, которая наконец-то выходит на ПК. Основное отличие сиквела — это каст персонажей: тут и классический Питер Паркер, и знакомый широкой аудитории по недавним анимационным фильмам Майлз Моралес, и даже Веном — едва ли его нужно представлять, спасибо Тому Харди.

За всех этих замечательных людей (и не совсем) можно будет поиграть на значительно расширенной карте и с улучшенной графикой. Если всегда мечтали летать по Нью-Йорку на паутине, а первой части оказалось недостаточно, утолить свои желания на ПК можно будет уже совсем скоро.

3. Final Fantasy VII Rebirth

Жанр: jRPG

Дата выхода: 23 января 2025 года

Поклонники кино любят вздыхать о том, что мы живем в век ремейков — в этом смысле игры стараются не отставать от «старшего брата». Впрочем, переиздание седьмой «финалки» вполне оправдано: речь идет не о ленивом ремастере, а о полностью переделанной современной игре.

Rebirth расскажет игрокам вторую часть истории Final Fantasy VII — первой был посвящен Remake 2020 года. Очевидно, что после этого любителям восточных RPG останется дождаться третьей части. Впрочем, тем, кто желает оценить геймплей, не обязательно проходить Remake — его события перескажут в начале Rebirth.

4. The Last of Us Part 2 Remastered

Жанр: экшен

Дата выхода: 3 апреля 2025 года

Описывать вторую часть The Last of Us в подробностях смысла немного — все, кто хоть немного интересуется играми, наверняка слышали о спорах вокруг некоторых сюжетных решений или хотя бы смотрели сериал от HBO.

Главное, что нужно знать о Remastered: это несколько улучшенная версия оригинальной игры с PS5. Теперь геймеры смогут поиграть в самый важный экшен консоли уже на своих ПК. Известно, что в The Last of Us 2 Remastered будет полная русская локализация, включая интерфейс, озвучку и субтитры.

Впрочем, даже если вас не интересуют спасение мира от зомби и история о губительности мести, вы все равно сможете насладиться прекрасной графикой и геймплеем, которые пришлись по душе многим.

5. Hollywood Animal

Жанр: симулятор

Дата выхода: 27 февраля 2025 года

Кто не любит градостроительные симуляторы? На самом деле многие. Но любителей медитативного геймплея, главное удовольствие в котором приносит созерцание результата трудов своих, очень и очень немало. А что, если вместо города нам предстоит заниматься киностудией?

Именно на этой идее построен Hollywood Animal — да еще на скромном обаянии классического Голливуда. Тем более авторы решили разнообразить процесс в духе серии Tropico: важно не только правильно расставить павильоны и нанять подходящих актеров, но и, например, помять бока тем из них, кто думает о себе слишком много. Ну или, как вариант, заключить выгодную сделку с чиновником-коррупционером. Что поделать, Голливуд никогда не славился состраданием...

6. Nivalis

Жанр: ролевая игра, симулятор

Дата выхода: весна 2025 года

Cyberpunk 2077 вдохнул в жанр новую жизнь, которая угасла вместе с серией Deus Ex. Продолжит эту прервавшуюся было традицию Nivalis — проект во вселенной Cloudpunk, сравнительно популярной адвенчуры, вышедшей 4 года назад.

Несмотря на все характерные признаки вроде продажной полиции, бандитов, которые крадут даже органы, и огромного высокотехнологичного города, жизнь в котором далеко не сахар, нас ждет не очередной экшен, а... симулятор жизни.

Поэтому вместо фехтования с киборгами на плазменных катанах разработчики предлагают управлять рестораном или ночным клубом, заводить друзей и даже рыбачить. Интересно, мечтают ли рыбы об электрических червяках?

7. Solasta 2

Жанр: стратегия, ролевая игра

Дата выхода: 2025 год

Пожалуй, первую часть Solasta можно назвать «широко известной в узких кругах». Да, любители ролевых игр знают ее как дотошную адаптацию настольной Dungeons and Dragons. Все же массовую аудиторию в свое время явно оттолкнули сюжет «для галочки» и неказистая графика, хотя самые преданные фанаты «Соласты» полагают, что во многом она превосходит даже Baldur's Gate 3.

Постигнет ли такая же судьба анонсированную не так давно Solasta 2? Почти наверняка. Разработчики благоразумно решили не искать добра от добра и сделать продолжение для тех, кому все-таки понравился оригинал. Тем не менее есть надежда и на более высокие продажи, например за счет заметно похорошевшего визуала, который теперь обеспечивается Unreal Engine 5, а не Unity.

Те же, кому интересна занятая «Соластой» ниша, получат новую кампанию на новых землях, еще больше классов прямо на релизе и множество хардкорных сражений с присущими серии особенностями вроде вертикального геймплея.

8. Heroes of Might & Magic: Olden Era

Жанр: стратегия

Дата выхода: 2 квартал 2025 года

Нужно ли объяснять, насколько «Герои» милы сердцу российских геймеров? Пожалуй, что нет: эту любовь не сумели поколебать даже пролетевшие годы и не самые удачные продолжения. Вот почему многие восприняли анонс «Старой Эры» как подарок: игра в духе «Героев меча и магии 3», старые добрые фракции, разработчики из России — кажется, большего желать нельзя.

Разумеется, реальность не так радужна. Одни боятся, что в игре будет слишком мало оригинальных идей или, наоборот, новые фракции окажутся неудачными. Другие жалуются на выбранный авторами визуальный стиль, который напоминает о мобильных играх, и это не комплимент.

Тем не менее большинство поклонников франшизы исполнены оптимизма — ждать осталось не так уж много.

9. Forsaken Realms: Vahrin's Call

Жанр: RPG

Дата выхода: 2025 год

Далеко не все знают, что всего несколько разработчиков уже который год делают масштабную ролевую игру с открытым миром в духе The Elder Scrolls и Fable. А жаль — невзирая на слабый маркетинг, проект выглядит впечатляюще: мощный сюжет, множество интересных механик, продуманная система прокачки...

Конечно, масштаб игры внушает опасения. В конце концов попытки конкурировать с TES редко заканчиваются появлением шедевров, а серия Fable так и вовсе остается чем-то уникальным. Однако Forsaken Realms активно делают уже несколько лет, и сейчас на странице в Steam указан 2025 год — при этом авторы не собираются выходить в ранний доступ, а хотят выпустить сразу полную версию.

10. Of Ash and Steel

Жанр: RPG

Дата выхода: 2025 год

Что может быть в списке после аналога The Elder Scrolls? Разумеется, русская «Готика» — именно оригинальной серией игр от Piranha Bytes вдохновлялись авторы Of Ash and Steel. «Ветеранам» острова Хоринис достаточно одного взгляда на скриншоты, чтобы их начала охватывать ностальгия.

Чтение особенностей проекта только усиливает это ощущение. Разные стойки, усердная симуляция жизни неигровыми персонажами, нелинейность при прохождении... То есть все, за что когда-то у нас полюбили суровую немецкую RPG, приветствующую игрока-заключенного ударом в лицо.

К счастью, речь не идет о механической копии — у авторов есть и свои задумки. Например, местная магия не будет сводиться к метанию фаерболов — напротив, нам обещают что-то редкое, мистическое и опасное.