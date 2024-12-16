S.T.A.L.K.E.R. 2, Black Myth: Wukong и еще 8 самых красивых игр 2024 года

Как сказал известный игровой журналист Олег Ставицкий: «Ну кого сейчас удивишь красивой графикой... все игры красивые, за редким исключением». Причем эта фраза прозвучала из его уст в 2010-м, когда картинка в играх была сильно хуже той, что мы наблюдаем сейчас.
Однако сама тенденция не поменялась, и выбрать самые красивые игры из целой плеяды релизов и впрямь становится сложнее с каждым годом. Но мы постарались.
Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS4, PS5
Дата выхода: 21 марта 2024 года
Разработчики: Guerrilla Games, Nixxes Software
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 89 от СМИ, 7.3 от игроков
Знаменитый приключенческий экшен, объединивший футуризм и античные времена, добрался до ПК лишь по прошествии двух лет после релиза на консолях. Однако это совсем не мешает ему выглядеть великолепно и по сей день.
Конечно, ПК-версию облагородили за счет более качественных текстур, поддержки нативного 4K и так далее. Но даже если бы Nixxes Software портировала хит 2022 года без изменений — он бы все равно не затерялся на фоне более свежих релизов.
Поскольку действие Horizon Forbidden West разворачивается в открытом мире, красивая графика играет на руку геймплею. Вы не просто долго кочуете из точки А в точку Б, но и попутно разглядываете потрясающие по красоте локации.
При этом игра хороша не только в техническом, но и стилистическом плане. Из проектов со схожим сеттингом на ум приходит разве что ARK.
Жанр: Action-adventure, hack and slash
Платформы: ПК, Xbox Series
Дата выхода: 21 мая 2024 года
Разработчик: Ninja Theory
Издатель: Xbox Game Studios
Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 7.4 от игроков
Microsoft сделала большую ставку на Senua's Saga: Hellblade II как на проект-бенчмарк, во всей красе демонстрирующий возможности Xbox Series X. Скептики до последнего сомневались в «честности» трейлеров, полагая, что в них доверчивой аудитории скормили пререндер под видом движка. Релиз расставил все точки над «i» — графика в игре оказалась не хуже, а местами даже лучше виденного ранее.
Потрясающая детализация лиц и моделей, великолепные спецэффекты и... довольно компактные локации вкупе с 30 fps и засильем скриптов. Да, такова плата за визуальное пиршество, ибо вытянуть такую графику в условиях открытого мира самая мощная консоль от Microsoft вряд ли бы смогла.
Жанр: Adventure
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 17 июля 2024 года
Разработчик: Critical Hit Games
Издатели: PLAION, Deep Silver
Рейтинг на Metacritic: 78 от СМИ, 7.4 от игроков
Сегодня удивить красивой графикой в играх способны не только крупные студии, но и разработчики рангом поменьше. Именно так вышло с неонуарным детективом Nobody Wants to Die. По качеству моделей и детализации окружения этот проект способен соревноваться с Cyberpunk 2077, временами уделывая детище CD Projekt RED. И это при демократичных системных требованиях.
Игра не особо активно пиарилась в прессе, но поиграть в нее стоит всем фанатам киберпанка. И не только ради картинки, но и ради интересной истории.
Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series (в разработке)
Дата выхода: 20 августа 2024 года
Разработчик: Game Science
Издатель: Game Science
Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 8.3 от игроков
Китайский соулслайк оказался не только отличной игрой, пускай и уступающей Elden Ring и серии Souls, но еще и очень красивой. Во многом это заслуга необычного для индустрии сеттинга, отсылающего к китайской же мифологии.
Впрочем, с технологиями здесь тоже порядок. Unreal Engine 5 в умелых руках способен творить чудеса, что и показала на своем примере Game Science.
Жанр: Platform
Платформы: PS5
Дата выхода: 6 сентября 2024 года
Разработчик: Team Asobi
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 94 от критиков и 9.2 от игроков
Белая ворона нашего топа. Обычно под красивой графикой мы подразумеваем возможности движка, а уже потом заслуги художников. Astro Bot же не поражает технологичностью картинки, но при этом ласкает взор ярким сеттингом.
Поэтому чисто технически платформер мог выйти на PlayStation 4 и совсем не растерять в количестве полигонов или детализации текстур. Но Sony отчего-то поскупилась на версию для прошлого поколения своих консолей.
Жанр: Third-person shooter, hack-n-slash
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 9 сентября 2024 года
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Focus Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 76 от критиков и 5.7 от игроков
Если оригинальная Warhammer 40 000: Space Marine, вышедшая еще во времена Xbox 360 и PS3, не снискала особой похвалы, то от сиквела за авторством Saber Interactive в полном восторге остались как журналисты, так и игроки.
Прямолинейный шутер старой школы, не перенасыщенный сложной прокачкой, засильем такой себе побочки и прочими вещами, при помощи которых разработчики обычно стараются растянуть хронометраж. А еще это одна из самых красивых игр не только в серии, но и за прошедшие 12 месяцев.
Жанр: Action-adventure, hack and slash
Платформы: ПК, PS4, PS5
Дата выхода: 19 сентября 2024 года
Разработчик: Santa Monica Studio, Jetpack Interactive
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 90 от критиков и 8.2 от игроков
Еще один теперь уже бывший консольный эксклюзив Sony, портированный на ПК по прошествии почти двух лет. История с Horizon Forbidden West: Complete Edition полностью повторилась — игра совсем не состарилась по прошествии времени, по-прежнему являясь образцом одного из самых красивых приключенческих экшенов.
Камера частенько берет крупный план на персонажей, позволяя оценить их отменную детализацию. К тому же God of War Ragnarok не даст заскучать благодаря разнообразию локаций. Тут вам и знойные джунгли, и заснеженные края.
Жанр: Survival horror
Платформы: ПК, PS5
Дата выхода: 8 октября 2024 года
Разработчик: Bloober Team
Издатель: Konami Digital Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 86 от критиков и 9.2 от игроков
Ремейк Silent Hill 2 уже не так впечатляет графикой, как оригинальная игра в 2001-м. Однако это не отнимает у него статуса одного из самых красивых хорроров.
Завораживающий сеттинг окутанного туманом городка и Unreal Engine 5 делают свою дело. Разве что лица персонажей разделили игроков на два лагеря. Многие посчитали их кукольными, несмотря на более чем 20 лет разницы в технологиях.
Жанр: Flight simulation
Платформы: ПК, Xbox Series
Дата выхода: 19 ноября 2024 года
Разработчик: Asobo Studio
Издатель: Xbox Game Studios
Рейтинг на Metacritic: 82 от критиков и 8.1 от игроков
Серия авиасимуляторов от Microsoft всегда славилась выдающейся картинкой. Теперь впору называть ее фотореалистичной без всяких преувеличений, ведь при создании игры использовались реальные спутниковые снимки.
Поэтому при беглом взгляде на экран можно запросто спутать увиденное с реальными фотографиями. Жаль, что запуск был омрачен техническими проблемами, но это, как говорится, уже совсем другая история.
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, Xbox Series
Дата выхода: 20 ноября 2024 года
Разработчик: GSC Game World
Издатель: GSC Game World
Рейтинг на Metacritic: 75 от критиков и 7.9 от игроков
Закрывает этот топ многострадальная S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разрабатывавшаяся в тяжелых условиях и оттого неоднократно переносившаяся. Многие сомневались, что графика в игре будет столь же хороша, как в памятном трейлере с мужиком на крыше, но напрасно. Да, с оптимизацией у игры полнейшая беда, как и с засильем багов. Но все это наверняка со временем выправят патчами.
У счастливых же обладателей топового железа уже сейчас есть возможность насладиться красотами зоны отчуждения. Игр с таким сеттингом ныне немало, но ни в одной из них локации не выглядят столь детализированными и атмосферными. Как бы кощунственно это ни звучало по отношению к разрушенным аномалиями и радиацией краям.