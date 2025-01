Самые красивые игры на Nintendo Switch за все время

Визуального пиршества удалось достичь даже на морально устаревшем железе.

Последнее, что приходит на ум при упоминании Nintendo Switch, — это графика. Nintendo уже давно перестала гнаться за технологиями, делая упор на геймплей. Однако многочисленным разработчикам это не мешало делать красивые игры даже на морально устаревшем железе.

Причем под красивыми мы в большей степени подразумеваем арт-дизайн, а не технологии. О десяти самых эффектных в визуальном плане игр для Switch и пойдет речь в данном материале.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Жанр: Action-adventure.

Платформы: Wii U, Switch.

Дата выхода: 3 марта 2017 года.

Разработчик: Nintendo EPD.

Издатель: Nintendo.

Рейтинг на Metacritic: 97 от СМИ, 8.9 от игроков.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Breath of the Wild стала финальным аккордом для провалившейся Wii U и вместе с тем одним из стартовых проектов для Switch. Игры в открытом мире нехарактерны для Nintendo, а тут еще и довольно маломощное железо. Тем не менее авторам удалось сделать одну из самых красивых игр для платформы — графика в сиквеле, вышедшем по прошествии шести лет, почти не изменилась.

Понимая, что ресурсов на реалистичные модели у консоли не хватит, Nintendo задействовала проверенную временем технологию cel shading. Как итог — мультяшный стиль помог скрасить многочисленные технические компромиссы, на которые пришлось пойти из-за масштаба происходящего. Впрочем, даже с ними Breath of the Wild периодически подтормаживала в самых жестких сценах.

Super Mario Odyssey

Жанр: Platform, action-adventure

Платформы: Switch

Дата выхода: 27 октября 2017 года

Разработчик: Nintendo EPD

Издатель: Nintendo

Рейтинг на Metacritic: 97 от СМИ, 8.9 от игроков

Super Mario Odyssey.

Самая красивая и разнообразная в плане сеттинга трехмерная часть «Марио». Самому известному водопроводчику на планете довелось побывать не только в привычных для себя сказочных мирах, но и в реалистичном аналоге Нью-Йорка.

Super Mario Odyssey — тот редкий для Switch случай, когда технологии ничем не уступают арт-дизайну. Разработчики постарались, на полную программу задействовав ресурсы консоли. Как итог — получился прекрасный в плане детализации моделей и окружения платформер, который в 2017-м не сильно пасовал на фоне аналогичных проектов для PS4 и Xbox One.

Hollow Knight

Жанр: Metroidvania

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Дата выхода: 12 июня 2018 года

Разработчик: Team Cherry

Издатель: Team Cherry

Рейтинг на Metacritic: 90 от СМИ, 9.1 от игроков

Hollow Knight.

Одна из самых известных метроидваний последних лет. И вдобавок очень красивая. Разработчики не стали придерживаться пиксельного ретро-стиля, а, напротив, нарисовали детализированные модели персонажей и как следует поработали над фонами. Насколько это возможно в условиях двухмерной графики.

Мрачная атмосфера и визуал играют на руку геймплею — таинственному и побуждающему заглядывать за каждый угол. Пройдет еще лет пять и Hollow Knight впору будет величать не только одним из лучших представителей жанра, но и настоящей классикой, на которую еще долго будут равняться.

Gris

Жанр: Platform-adventure.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Android, iOS.

Дата выхода: 13 декабря 2018 года.

Разработчик: Nomada Studio.

Издатель: Devolver Digital.

Рейтинг на Metacritic: 83 от СМИ, 8.1 от игроков.

Gris.

Еще одно очень красивое 2D-приключение. В роли девушки по имени Грис геймеру предстоит вернуть миру краски. Сюрреалистичный визуал уж очень напоминает Journey, но с поправкой на перспективу и двухмерность. Очередное доказательство того, что для создания красивой картинки необязательно пичкать свое творение последними технологическими достижениями.

Luigi's Mansion 3

Жанр: Action-adventure.

Платформы: Switch.

Дата выхода: 31 октября 2019 года.

Разработчик: Next Level Games.

Издатель: Nintendo.

Рейтинг на Metacritic: 86 от СМИ, 8.4 от игроков.

Luigi's Mansion 3.

Luigi's Mansion 3 — одна из самых продвинутых в технологическом плане игр для Switch. Если играть в портативе, то при беглом плане экшен можно запросто принять за CGI-мультфильм. В этом проекту помогла его «камерность», позволившая сконцентрировать все ресурсы на детализации окружения.

А еще у Next Level Games предсказуемо получилась не только самая красивая, но и самая интересная часть серии. Базовый геймплей не изменился — вооруженному модифицированным пылесосом Луджи вновь предстоит переловить полчища призраков. Только теперь заниматься любимым делом куда интереснее благодаря новым механикам и более разнообразной атмосфере.

Spiritfarer

Жанр: Management simulation, action platformer

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS

Дата выхода: 18 августа 2020 года

Разработчик: Thunder Lotus Games

Издатель: Thunder Lotus Games

Рейтинг на Metacritic: 84 от СМИ, 8.3 от игроков

Spiritfarer.

Еще один образец простой в технологическом плане, но уж очень милой инди-игры. Spiritfarer являет собой необычный сплав платформера и симулятора, в котором геймеру предстоит ловить души людей, ухаживать за ними, исполнять их последние желания и отправлять в загробный мир.

По аналогии с Gris разработчики сделали ставку на сюрреалистичные образы, что неудивительно, учитывая метафизический подтекст.

Ori and the Will of the Wisps

Жанр: Platform-adventure, metroidvania

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, Switch

Дата выхода: 17 сентября 2020 года

Разработчик: Moon Studios

Издатель: Iam8bit

Рейтинг на Metacritic: 93 от СМИ, 8.8 от игроков

Ori and the Will of the Wisps.

Еще одна выдающаяся метроидвания последних лет, примечательная как глубоким игровым процессом, так и прекрасным арт-дизайном. Знакомому по первой части духу Ори вновь предстоит отправиться в увлекательное приключение, но уже в другом лесу. Здесь герой наконец-то узнает о своем истинном предназначении.

Яркие, красочные локации, наполненные десятками, если не сотнями деталей. То и дело хочется отложить геймпад в сторону и подолгу любоваться здешними красотами. И, заметьте, вновь речь идет о великолепной работе художников, а не каких-то продвинутых технологиях.

Hades

Жанр: Roguelike, action role-playing

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS

Дата выхода: 17 сентября 2020 года

Разработчик: Supergiant Games

Издатель: Supergiant Games

Рейтинг на Metacritic: 93 от СМИ, 9.0 от игроков

Hades.

Закрывает перечень красивых инди-игр для Switch знаменитый «рогалик» Hades. Игра не революционная, но вобравшая в себя все лучшие черты жанра. С учетом случайной генерации событий залипнуть перед экраном можно надолго. А еще здесь есть на что полюбоваться — арт-дизайн что надо.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Жанр: Action-adventure.

Платформы: Switch.

Дата выхода: 12 мая 2023 года.

Разработчик: Nintendp EPD.

Издатель: Nintendo.

Рейтинг на Metacritic: 96 от СМИ, 8.8 от игроков.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Как уже отмечалось ранее, Switch не лучшая платформа для создания игр в открытом мире. Плюс Nintendo основательно заморочилась с физикой еще в Breath of the Wild, которая тоже прилично нагружает железо. В Tears Of The Kingdom пошли еще дальше, но несмотря на это Switch по-прежнему неплохо справляется с обработкой огромного и красивого с точки зрения дизайна мира.

Да, до детализации того же The Witcher 3: Wild Hunt игре определенно далековато, но никто и не ждал подобного от маломощного устройства. А с доступными ресурсами Nintendo распорядилась как надо, явив одну из самых красивых и технологически продвинутых игр на платформе.

Super Mario Bros. Wonder

Жанр: Platform.

Платформы: Switch.

Дата выхода: 20 октября 2023 года.

Разработчик: Nintendp EPD.

Издатель: Nintendo.

Рейтинг на Metacritic: 92 от СМИ, 9.0 от игроков.

Super Mario Bros. Wonder.

Nintendo больше 10 лет томила с выпуском нового двухмерного «Марио», но не в меру затянувшееся ожидание того стоило. Во-первых, игра оказалась не очередным дежурным сиквелом, отличающимся от прошлой части лишь набором карт. Разработчики уместили в проект, кажется, все геймдизайнерские наработки за всю историю бренда. Таким разнообразием локаций и механик не способна похвастаться ни одна двухмерная часть серии.

Во-вторых, игра получилась очень красивой. В большей степени по части арт-дизайна, поскольку камера расположена далеко от героев. Поэтому заморачиваться с крутой детализацией объектов на манер Super Mario Odyssey разработчики не стали. Зато все работает стабильно — без малейших намеков на тормоза.