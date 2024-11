GTA 6, DOOM The Dark Ages и еще 8 ожидаемых экшен-игр 2025 года

Приготовьте свои консоли и компьютеры: хороших игр в ближайшие 12 месяцев будет много.

Экшены — самый популярный жанр. Ведь почти в каждом проекте нужно кого-то убивать тем или иным способом. Следовательно, экшен-элементы можно встретить практически везде, начиная от приключений и заканчивая ролевками. Собрали десять самых важных представителей жанра, выходящих в течение 2025 года.

1. Marvel's Spider-Man 2

Разработчик: Nixxes Software

Платформы: ПК

Дата выхода: 30 января 2025 года

Marvel's Spider-Man 2.

Несмотря на то что планы по выпуску Marvel's Spider-Man 2 рассекретила слитая и уже доведенная фанатами до играбельного состояния сборка, Sony не торопилась с анонсом. Он состоялся буквально на днях, причем долго ждать официальной версии не придется — игра выйдет в конце января и, увы, не получит никакого нового контента по сравнению с оригиналом для PS5.

А вот на улучшенную графику обладатели мощных ПК могут рассчитывать, равно как и на прочие преимущества: более высокий фреймрейт, поддержку ультрашироких мониторов и так далее. Ждем сравнений с PS5 Pro.

2. Assassin's Creed Shadows

Разработчик: Ubisoft Quebec

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Assassin's Creed Shadows.

Когда казалось, что после Skull & Bones ниже падать уже просто некуда, со дна постучали. Какие могут быть проблемы с очередной Assassin's Creed, давно поставленной на поток? Все просто — в дело вмешались активисты, начавшие травить Ubisoft за «историческую недостоверность» и темнокожего самурая.

Поначалу компания пыталась отбиваться от нападок «воинствующей толпы», но в итоге сдалась и перенесла релиз на несколько месяцев. Правда, как следует из расследования Тома Хендерсона, причина не только в попытках угодить недовольным. Многие элементы геймплея до сих пор находятся в плачевном состоянии, и сейчас их дорабатывают стахановскими темпами.

А еще перенос привел к обвалу стоимости акций французской компании, у которой и без того хватает проблем в последнее время.

3. GTA 6

Разработчик: Rockstar Games

Платформы: PS5, Xbox Series

Дата выхода: осень-зима 2025 года

Концепт GTA 6.

Самая расхайпанная и ожидаемая игра последних лет. Официальному анонсу предшествовал ряд инсайдов, оказавшихся правдой, а затем и скандальный слив геймплейных роликов из раннего билда. Да, Grand Theft Auto 6 действительно отправит игроков в солнечный Вайс-Сити, а главными героями выступят двое преступников: девушка Лусия и ее возлюбленный.

Источником вдохновения послужила история о Бонни и Клайде, но с поправкой на традиционный для серии черный юмор. Это в полной мере подтвердил трейлер с его зашкаливающим уровнем безумия и отсылок к поп-культуре.

Журналист и блогер Антон Логвинов полагает, что GTA 6 может стать весомым доводом для покупки PS5 Pro. Многие из недавно вышедших проектов наглядно показали, что мощностей PS5 и Xbox Series X уже недостаточно для нормальной работы игр, и к релизу творения Rockstar ситуация может усугубиться.

4. Death Stranding 2: On The Beach

Разработчик: Kojima Productions

Платформы: PS5

Дата выхода: 2025 год

Death Stranding 2: On The Beach.

Хидео Кодзима — тот еще любитель нагнать хайпа на ровном месте. Поэтому делиться подробностями сиквела одного из самых противоречивых ААА-проектов последних лет он не торопится. Известно лишь, что в нем будет задействован ряд ключевых персонажей первой части, включая Сэма Бриджеса и Фрэджайл в исполнении голливудских звезд Нормана Ридуса и Леа Сейду соответственно.

Занятный факт — пандемия COVID-19 заставила геймдизайнера переписать сюжет с чистого листа, поскольку ему «больше не хотелось предсказывать будущее».

5. Ghost of Yotei

Разработчик: Sucker Punch Productions

Платформы: PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Ghost of Yotei.

Инсайдеры давно трубили о продолжении Ghost of Tsushima, и на сентябрьской State of Play игру наконец-то анонсировали. Странное на первый взгляд название выбрано неслучайно — события новинки развернутся по прошествии 300 лет с момента завершения первой части. Поэтому назвать Ghost of Yotei прямым продолжением Ghost of Tsushima можно с большой натяжкой.

К тому же главная героиня Ацу — смертоносный ассасин — никак не связана с протагонистом Ghost of Tsushima. История второй части вращается вокруг мести, а принимаемые игроком решения будут еще сильнее влиять на сюжет. Также авторы обещают огромный открытый мир с уникальными биомами.

6. Mafia: The Old Country (Mafia 4)

Разработчик: Hangar 13

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Концепт Mafia 4.

Четвертая часть культовой серии Mafia, как и говорили инсайдеры, станет приквелом к первой части и расскажет о становлении молодого Эннио Сальери в качестве влиятельного криминального авторитета. События развернутся в Сицилии начала XX века в вымышленном городе Сан-Челесте.

Это пока все, что известно о проекте, — разработчики решили сохранить интригу до декабря 2024-го. Вероятно, они планируют провести большую презентацию проекта, в ходе которого подробно расскажут о сюжете и геймплее.

7. DOOM: The Dark Ages

Разработчик: id Software

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

DOOM: The Dark Ages.

И снова приквел к еще одной культовой серии. Благодаря DOOM: The Dark Ages мы теперь знаем о том, что Палач Рока истреблял исчадия Ада еще с древних времен. Поэтому в новой игре нас ждет средневековый сеттинг, но при этом арсенал героя не ограничится холодным оружием. Иначе какой это будет DOOM без забойных пострелушек из дробовика или пулемета, не так ли?

Новшества не ограничатся сеттингом — под стать ему в пользовании у Палача Рока окажется щит, с помощью которого можно отбивать вражеские снаряды и наносить удары недругам. Видимо, id Software решила разнообразить привычный геймплей элементами соулслайков — блоками и парированием.

8. Fable

Разработчик: Playground Games

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Fable 2025.

Fable окончательно стухла еще во времена Xbox 360. Во многом из-за политики Microsoft, решившей вкладываться не в продолжения, а в спин-оффы сомнительного качества. Поскольку авторов оригинала в лице Lionhead Studios расформировали еще в 2016-м, перезапуск решили доверить Playground Games.

Решение, мягко говоря, странное, ведь прежде эта команда занималась только гоночными симуляторами. С другой стороны, можно вспомнить французскую Asobo Studio, которая выдала отличную Microsoft Fight Simulator образца 2020-го после мрачного приключения A Plague Tale.

Кто знает — может и создатели серии Forza Horizon в итоге окажутся мастерами на все руки и сумеют не хуже проявить себя в ином жанре.

9. Marvel 1943: Rise of Hydra

Разработчик: Skydance New Media

Платформы: не объявлены

Дата выхода: 2025 год

Концепт Marvel 1943: Rise of Hydra.

Marvel 1943: Rise of Hydra — первый проект Skydance New Media, возглавляемой Эми Хенниг. В прошлом эта сценаристка приложила руку к нескольким частям Uncharted, а также курировала разработку трех игр серии Legacy of Kain. Новое творение ветеранши индустрии отправит во времена Второй мировой.

Капитану Америке предстоит объединиться с Черной пантерой для расправы над нацисткой организацией «Гидра». С целевыми платформами в Skydance New Media пока не определились, но, поскольку игра создается на Unreal Engine 5, нет никаких сомнений в том, что ими станут ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

10. Borderlands 4

Разработчик: Gearbox Software

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Borderlands 3.

Закрывает наш топ игра-загадка. Информация о четвертой части Borderlands пока ограничивается дебютным тизером, мало что говорящим о содержании будущего экшена. Известно, что игрокам отведена роль легендарного Искателя Хранилища, отправившегося на поиски ценного лута на совершенно новой планете. А сам сеттинг обещает стать более мрачным.