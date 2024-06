S.T.A.L.K.E.R. 2, Dragon Age: The Veilguard и еще 8 ожидаемых игр от Microsoft

У Xbox Series более позитивное будущее. Ждем ответа от Sony — PS5 пока проигрывает по всем фронтам.

Недавнее закрытие нескольких внутренних студий Xbox сильно ударило по имиджу игрового подразделения Microsoft, и так находящегося в не лучшем положении. Владельцы Xbox Series, которые несколько лет назад повелись на красивые речи Фила Спенсера, негодуют из-за отсутствия крутых ААА-проектов. Последняя Halo разочаровала, безумно дорогая Starfield оказалась мыльным пузырем, а Hellblade II — лишь потрясающе красивая техдемка с сомнительным геймплеем на 6-7 часов.

Впрочем, глава Xbox уже не раз просил набраться терпения и не делать поспешных выводов. Дескать, мы обязательно удивим вас в 2024-м. И в кои-то веки «широкий Фил» сдержал слово — прошедшая 9 июня презентация Xbox Games Showcase получилась очень эффектной, хоть и новых проектов на ней показали не так много.

Собрали 10 лучших игр, которые выйдут в течение двух предстоящих лет и наверняка докажут, что у Xbox Series еще достаточно пороха в пороховницах.

DOOM: The Dark Ages

Жанр: FPS

Разработчик: id Software

Дата выхода: 2025 год

Слухи о новой части DOOM давно уже бродили по сети, и вот они подтвердились. Игра станет приквелом к DOOM образца 2016-го и расскажет про становление Палача Рока, которому предстоит уничтожать орды монстров в сеттинге, напоминающем Средневековье. Кто там хотел новую Painkiller? Получите!

Из интересных нововведений, показанных в трейлере, следует отметить наличие у героя щита и возможность полетать на драконе. Кстати, разрабатывается DOOM: The Dark Ages на свежей версии id Tech, так что обладателям недостаточно мощных ПК стоит уже сейчас задуматься об апгрейде.

Gears of War: E-Day

Жанр: TPS

Разработчик: The Coalition

Дата выхода: неизвестна

С анонсом новой Gears, издавна являющейся визитной карточкой Xbox, разработчики, мягко говоря, не торопились. Пятая часть вышла в 2019-м, и с тех пор инсайдеры сотрясали воздух рассказами то о продолжении, то о ремастерах предшественниц. В итоге все эти слухи оказались лишь выстрелами «в молоко», поскольку свежеанонсированная Gears of War: E-Day — приквел ко всей серии.

Новая игра вернет франшизу к мрачным истокам, поэтому юмора в ней поубавится, а элементов хоррора станет больше. Анонс немного расстроил давних поклонников, которые надеялись, что новая Gears ответит на вопрос, какой выбор в финале пятой части считать каноничным. Но поскольку серия не подавала признаков жизни уже давно, негодовать по поводу таких мелочей точно не стоит.

Perfect Dark

Жанр: action-adventure, FPS

Разработчики: The Initiative, Crystal Dynamics

Дата выхода: неизвестна

Какие только страсти инсайдеры не рассказывали про перезапуск культовой серии Perfect Dark. Мол, с анонсированной черти когда игрой попросту не знают, что делать, поэтому разработка толком не продвинулась. Показанное на Xbox Games Showcase видео опровергло все слухи — если только девелоперы не водят нас за нос, подсовывая под видом геймплея нарисованный в графическом редакторе ролик. Все-таки еще свежи воспоминания о памятном трейлере второго «Сталкера», показанном на E3 2021 и имевшем мало общего с реальной игрой.

Как и ожидалось, действие новой Perfect Dark развернется в будущем, но не в ретро-футуристическом на манер Cyberpunk 2077 и не в киберпанкообразном в духе Deus Ex. Бессменной протагонистке серии Джоанне Дарк по-прежнему предстоит вмешиваться в планы нечистых на руку корпораций и штабелями укладывать врагов, преимущественно полагаясь на скрытность и всевозможные гаджеты. К стелс-элементам, знакомым по прошлым частям, добавился паркур — без него в играх с видом от первого лица нынче просто нельзя.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Жанр: FPS, survival horror

Разработчик: GSC Game World

Дата выхода: 5 сентября 2024 года

Коли уж мы вспомнили про детище GSC Game World, то давайте, что называется, не отходить далеко от кассы. Шутер, разрабатываемый в тяжелые времена, рискует стать одним из самых громких провалов за последние годы.

На Xbox Games Showcase аудитории вновь скормили ролик, преимущественно состоящий из постановочных сцен. Но даже по нему видно, что магия высокотехнологичного движка Unreal Engine 5, продемонстрированная в вышеупомянутом трейлере с E3 2021, куда-то улетучилась.

Конечно, уже сейчас нет ни малейших сомнений в том, что проект поддержат как минимум из солидарности с разработчикамм из-за их этнического происхождения. Но давайте признаем — после стольких переносов второй «Сталкер» по-прежнему не особо радует. Ни графикой, ни геймплеем.

Некоторые уже принялись ехидно шутить о том, что картинка в последних частях Metro была лучше. Ну а темнокожий сталкер — и вовсе целая тема для мемов.

Fable

Жанр: action-RPG

Разработчик: Playground Games

Дата выхода: 2025 год

Fable, отданная на откуп авторам Forza Horizon, давно находится в разработке. Поэтому отсутствие геймплейного трейлера на летней презентации предсказуемо огорчило аудиторию — очередной нарезкой кат-сцен сыт не будешь. С другой стороны, ролик в очередной раз дал понять, что авторы решили уйти в сторону от карикатурного стиля классических частей и явить нечто более реалистичное.

А вот насколько глубоким будет геймплей и какие новшества предложит Playground Games, прежде специализировавшаяся лишь на гонках, — хороший вопрос. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что игра выйдет в 2025-м.

State of Decay 3

Жанр: survival horror

Разработчик: Undead Labs

Дата выхода: 2025 год

Еще один долгострой, анонсированный бог знает когда, получил трейлер на Xbox Games Showcase. Тоже постановочный, и такой подход уже отдает шутками за 300. Хотя, может, проект еще не успели «отполировать"и поэтому решили скормить аудитории нарезку кат-сцен, чтобы не пугать качеством исполнения? Кто знает.

В любом случае State of Decay — знаковая для Xbox серия. Хочется верить в то, что триквел выведет ее на новый уровень как по части графики, так и геймплея. Помнится, в 2022-м Фил Спенсер даже обмолвился, что доволен текущим состоянием проекта. Но с тех пор прошло два года, а даты релиза до сих пор нет.

Clair Obscur: Expedition 33

Жанр: RPG

Разработчик: Sandfall Interactive

Дата выхода: 2025 год

Неожиданным, но довольно приятным анонсом Xbox Games Showcase стала пошаговая ролевка Clair Obscur: Expedition 33, разрабатываемая на Unreal Engine 5 и потому очень красивая. Для студии Sandfall Interactive, куда входят выходцы из Ubisoft, это дебютный проект.

Сюжет рассказывает о художнице, которая пробуждается раз в год и рисует число, после чего люди этого возраста превращаются в прах. Прекратить массовые смерти решается бравая экспедиция, которая отправляется по следам злодейки.

Занятно, что разработчики сравнивают Clair Obscur: Expedition 33 прежде всего с японскими RPG из-за партийной пошаговой боевки.

Dragon Age: The Veilguard

Жанр: RPG

Разработчик: BioWare

Дата выхода: 2024 год

А вот и главный, без преувеличения, долгострой в нашей десятке. Разработка четвертой части Dragon Age стартовала еще в 2015-м, и с тех пор утекло слишком много воды. Кадровые перестановки, смена концепции. Оттого, наверное, еще интереснее наконец увидеть, что же явит миру текущая, так скажем, BioWare.

Возможно, многие уже позабыли о том, что в какой-то момент в игру планировали добавить мультиплеер, но фееричный провал Anthem заставил разработчиков отказаться от экспериментов. И хотя релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень 2024-го, подробностей об игре по-прежнему ничтожно мало.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Жанр: stealth action

Разработчики: Konami Digital Entertainment, Virtuos

Дата выхода: 2024 год

После скандального разрыва Хидео Кодзимы и Konami культовая серия Metal Gear отправилась в затяжную стагнацию. Если, конечно, не считать многочисленные переиздания старых игр и Metal Gear Survive, которую вообще следовало придушить в зародыше. Шансы на то, что новая часть увидит свет, близки к нулю по ряду причин, поэтому Konami решила ухватиться за царящий тренд на ремейки.

Здесь, конечно, можно долго спорить о том, стоило ли заворачивать в новую обертку именно третью MGS, а не первую или вторую. Но в любом случае эта часть занимает почетное место в сердцах фанатов благодаря своей эмоциональной (и весьма трагичной) истории и сеттингу, отсылающему к самой первой Metal Gear.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк далеко не того же уровня, что Resident Evil 2. Сцены воссозданы практически один в один, озвучку позаимствовали у оригинала, а нововведения в геймплее если и будут, то небольшие. Впрочем, даже такой результат радует, ибо стелс-экшены в чистом виде нынче крайне редки.

Indiana Jones and the Great Circle

Жанр: action-adventure

Разработчик: MachineGames

Дата выхода: 2024 год

Не только авторы новой Fable решили заняться игрой в нетипичном для себя жанре. MachineGames, прославившаяся благодаря удачному «переосмыслению» серии Wolfenstein, ступила на поле приключенческих экшенов. Многие игроки еще со времен Xbox One шутили о том, что Microsoft пора бы наконец создать свой Uncharted. И вот он, хоть и с видом от первого лица.

События Indiana Jones and the Great Circle развернутся в промежутке между первым и третьим фильмами про авантюриста Индиану Джонса, сыгранного Харрисоном Фордом. Он же, кстати, выступил прообразом для здешней версии персонажа, которую, однако, озвучит Трой Бэйкер, известный по роли Джоэла в The Last of Us.

Судя по имеющимся в сети трейлерам, акробатики в духе Uncharted и Tomb Raider в игре будет немного, а вот динамичного экшена и головоломок — хоть отбавляй.

В топ, конечно же, попали далеко не все игры, заслуживающие внимания. На горизонте также маячат новая «Калда», Avowed, Assassin's Creed Shadows и еще ряд знаковых проектов разной величины. Большинство из них выйдет не только на Xbox Series и ПК, но и консолях конкурентов. Впрочем, ничего удивительного тут нет. В беседе с IGN Фил Спенсер в очередной раз обмолвился о том, что компания хочет предоставить свои проекты как можно большему числу игроков.