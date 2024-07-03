10 ожидаемых российских игр ближайших двух лет

Есть в России талантливые игроделы — правда, их мало.

Российская игровая индустрия не стоит на месте, а продолжает планомерно развиваться. В разработке находится множество симпатичных проектов. Собрали самые ожидаемые российские игры, которые выйдут в ближайшие два года.

Warhammer 40к: Space Marine 2 (9 сентября 2024)

Если бы существовала награда в номинации «Самая ожидаемая игра осени 2024 года», то совершенно точно она бы ушла Warhammer 40 000: Space Marine 2. Cпустя много лет ожиданий и молитв поклонники оригинала получат масштабное продолжение приключений космодесантника Титуса.

В проекте будет все, чем известна вселенная Warhammer: брутальный экшен, ужасающие тираниды, разнообразный арсенал, монументальное окружение и масштабные разрушения. Структурно это линейная игра, делающая упор на постановку и зрелищность. Разработчики сделали все, чтобы заинтересовать не только преданных фанатов «Вахи», но и новичков.

Broken Vеil (октябрь 2024)

Разработчики Broken Veil взяли хорошо всем знакомые декорации постсоветского городка и наполнили все мрачной атмосферой и жуткой историей. Набор локаций получился стандартным для жанра хоррор: грязные улочки, канализации и, конечно же, больницы, пусть и с узнаваемым антуражем.

Геймплейно проект представляет собой платформер, явно вдохновленный Little Nightmares. Маленькому мальчику предстоит решить головоломки и столкнуться с пугающими монстрами — все для того, чтобы найти свою мать. Дело осложняется болезнью героя, из-за которой люди выглядят в виде монстров. Релиз назначен на октябрь, а все желающие уже могут ознакомиться с демо-версией.

PIONER (2024)

Pioner не случайно считается одной из самых ожидаемых российских игр последнего времени. Многие элементы данного шутера от первого лица напоминают культовый S.T.A.L.K.E.R.. Тут и постсоветский сеттинг, и закрытая от остального мира территория, и агрессивные мутанты, и смертоносные аномалии, и непримиримые фракции.

Сам остров, на котором разворачиваются все события, будет разделен на две части. На одной половине ожидает одиночная кампания, а на другой — онлайн-режим с PVP и рейдами. Прохождение займет примерно 15-20 часов, но ничто не мешает переключиться и отправиться с друзьями в погоню за лутом.

«Лихо одноглазое» (2024-2025)

Благодаря суперуспешной «Черной книге» весь мир узнал о пермской студии Morteshka. Но разработчики не сидят без дела, а активно работают над новым хоррором от первого лица. Как и в прошлый раз, источником вдохновения вновь выступает народный фольклор и сказки.

Главный герой отправляется за тем самым лихом, еще не зная о том, насколько сильно изменится его жизнь. Упор в тайтле делается на исследование мрачных локаций, решение сложных головоломок и необычный стиль повествования. Отсутствие сражений с врагами компенсируется визуалом в черно-белых тонах.

Selfoss (2024)

Студия Goodwin Games представляет собственное видение постапокалипсиса с затопленной сушей, поклонением китам и опасными существами в воде, но со славянскими мотивами. Протагонистом выступает старый волхв Казимир, который от отчаяния отправляется в далекое путешествие.

На этом пути ему придется сражаться с монстрами, разгадывать головоломки, спасать величественных существ и найти ритуал для лечения душевных ран. Игру хочется ждать хотя бы из-за стильной графики, где смешались элементы исландской и славянской мифологии.

Заря (2025)

Приключенческий симулятор сельского водителя в постсоветском дизайне. Уже одно это описание звучит прикольно, не правда ли? Представьте, что на Death Stranding от Хидео Кодзимы натянули советские пейзажи, а Нормана Ридуса заменили советским автомобилем типа УАЗика или «Жигулей».

Главный герой — Василий, который зарабатывает на хлеб перевозками. Готовьтесь перевозить все, что попросят жители — бочки, посылки, пенсию и прочий хлам. Даже жарить шашлык с мужиками в гаражах придется. Не зря японцам приглянулась российская игра — видимо, мало им одного симулятора почтальона.

Hail to the Rainbow (2025)

Авторы научно-фантастической адвенчуры Hail to the Rainbow соединили в своем проекте элементы шутера и хоррора. Геймеры отправятся в мир киберпанка, где царит жестокая тирания, хаос и безысходность.

В роли мальчика Игната придется сражаться с роботами, решать головоломки и находить ответы на разные загадки. В первую очередь тайтл привлекает внимание необычной атмосферой, приятной графикой и сложной боевой системой. А над всей этой красотой трудится только один человек.

DISTORTION (2025)

События Distortion разворачиваются на планете Хлоя-Ахея, где обосновались поселенцы из Солнечной системы, отказавшиеся от благ цивилизации ради спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой. Но как всегда что-то идет не так, из-за чего и случается таинственная катастрофа.

Это один из самых загадочных российских проектов в списке. Он чересчур амбициозен, ведь тайтл позиционируют как первую полноценную ААА-игру из России. По слухам, бюджет разработки составил 100 миллионов долларов, а делается все на движке Unreal Engine 5. Релиз ожидается в конце 2025 года.

Militsioner (2025)

Насколько Militsioner выглядит сюрреалистично, настолько же и интригующе. Прямо в центре города сидит огромный милиционер и постоянно наблюдает за всеми действиями персонажей. И только стоит нарушить закон или сделать что-то не так, как он моментально совершит правосудие.

И на нашу голову протагонист успевает совершить преступление. Поэтому ему нужно найти способ перехитрить стража порядка и сбежать подальше из этой антиутопии. Главной особенностью проекта стало то, что для прохождения потребуется микрофон, чтобы общаться с великаном. От того, что и как будет сказано, зависит отношение «Большого брата» к герою.

ILL (2025)

Еще один амбициозный хоррор от отечественных разработчиков. Проект создается на движке Unreal Engine 5 и явно вдохновлен серией Resident Evil. Продемонстрированные материалы приятно удивляют качеством графики, жуткой атмосферой и по-хорошему отвратительными монстрами.

Главной фишкой тайтла должна стать реалистичная физика тела, включающая проработанную систему расчленения. Если противнику отстрелить конечности, то они правдоподобно отлетят, а существо поменяет поведение. Дополнительно градус страха должен прибавить продуманный интеллект врагов.