Райден, Кадзуха и еще 8 самых сильных персонажей в Геншине

В этой игре буквально все завязано на персонажах, так что важно найти своих фаворитов.

На текущий момент в Genshin Impact доступно более 70 играбельных персонажей с разными механиками и уникальным геймплеем. И почти каждого можно использовать при прохождении — при должном понимании игры весь контент закрывается любыми героями на выбор.

Однако баланс в любом случае страдает и за почти четыре года в Genshin Impact появились откровенно имбовые персонажи, которые проходят Бездну и убивают боссов намного быстрее остальных. Если вам это важно — этот материал для вас.

Невиллет

Редкость: пять звезд

Стихия: гидро

Оружие: катализатор

Роль: мейн-дд (основной урон)

Фото hoyolab.com/article/23669849

Без вопросов лучший дамагер в игре, который намного опережает всех остальных — настолько, что на турнирах по прохождению Бездны его использование запрещено перманентно.

К тому же у него очень простой геймплей: заряженные атаки, каждая из которых несколько секунд атакует врагов заряженным лучом. При всем этом Невиллету не нужен хилер — максимум саппорт-щитовик, чтобы его атаку не могли прервать.

Фурина

Редкость: пять звезд

Стихия: гидро

Оружие: одноручный меч

Роли: саб-дд (дополнительный урон) / саппорт (поддержка)

Фото genshinresource.tumblr.com

Еще один новый гидро-персонаж, вышедший за последние полгода. Плюсом персонажа является его универсальность — Фурина может наносить дополнительный урон, усилять союзников и даже выступать в роли саппорт-хилера. И Невиллет, и Фуриона невероятно круто играют в одном отряде.

При этом многие свои функции герой выполняет «из кармана» — то есть, не находясь на поле боя, что позволяет в это время использовать другого персонажа. Достаточно нажать за Фурину ульт, и у союзников (при соблюдении определенных условий) серьезно вырастет урон.

Нахида

Редкость: пять звезд

Стихия: дендро

Оружие: катализатор

Роли: саб-дд / саппорт

Фото genshinresource.tumblr.com

Лучший дендро-персонаж в игре — без него реакции с этой стихией вызывать куда сложнее. Как и Фурина, этот герой может выполнять разные роли: в основном это поддержка основного дамагера, но у Нахиды и самой очень высокая атака.

Больше всего Нахиду ценят за длинный и эффективный ультимейт, который в огромной области дает союзникам баффы. А основная способность накладывает на врагов дендро, что упрощает создание столь необходимых реакций.

Райден

Редкость: пять звезд

Стихия: электро

Оружие: древковое (копье)

Роли: мейн-дд / саб-дд

Фото wallpapersmug.com

Персонаж для нанесения большого урона. Райден способна действовать как на первой позиции, так и помогать более сильному керри с ролью полу-саппорта.

Главная сила героя — в восстановлении огромного количества энергии команде и повышении урона с ультимейтов. В отряде с Райден другие используют способности чаще и эффективнее; достойной альтернативы этому нет.

Кадзуха

Редкость: пять звезд

Стихия: анемо

Оружие: одноручный меч

Роли: саб-дд / саппорт

Фото wallpapers.com/genshin-impact-kazuha

Прекрасный персонаж поддержки, лучше всех реализующий потенциал ветряной стихии — она помогает рассеивать другие элементы, повышая урон других героев.

Способности Кадзухи к тому же позволяют стянуть врагов в одно место: в результате мейн-дд не тратит время на перемещение и наносит урон сразу по всем, пока баффы от анемо дополнительно повышают его эффективность.

Аль-Хайтам

Редкость: пять звезд

Стихия: дендро

Оружие: одноручный меч

Роль: мейн-дд

Фото eurogamer.net

Наносит огромное количество урона благодаря постоянной дендро-инфузии и мощному ультимейту по области. Первый плюс позволяет без проблем воспроизводить реакции, а второй лишь закрепляет его преимущество в бою большим моментальным уроном.

Хотя некоторым геймплей Аль-Хайтама кажется слишком сложным для новичков, но раскрыть потенциал героя довольно просто — а его излишняя имбовость прощает некоторые ошибки в игре и недочеты при сборке.

Чжун Ли

Редкость: пять звезд

Стихия: гео

Оружие: древковое

Роль: саппорт

Фото Genshin Impact

Персонаж с самым прочным и долгим щитом в игре — после появления его в отряде игроки навсегда забывают о позиционировании в бою, поскольку пробить такую защиту не способен ни один противник в игре.

При этом Чжун Ли способен одновременно повысить урон команды за счет взрыва с ультимейта по области, который ненадолго превращает противника в камень.

Син Цю

Редкость: четыре звезды

Стихия: гидро

Оружие: одноручный меч

Роль: саб-дд

Фото Genshin Impact

Теперь мы переходим к персонажам с более низкой редкостью, однако разработчики сделали их настолько сильными, что они могут заткнуть многих пятизвездочных персонажей. Например, Син Цю сравнивают с Е Ланью, которую получить намного сложнее и затратнее.

При этом Син Цю с помощью ультимейта усиляет основного дамагера из кармана, а также постоянно накладывает на врагов статус «мокрый», который можно превратить в одну из нескольких полезных стихийный реакций.

Сян Лин

Редкость: четыре звезды

Стихия: пиро

Оружие: древковое

Роль: саб-дд

Фото Genshin Impact

Один из первых играбельных персонажей, встречающийся нам на пути — при этом девушку можно заполучить в свой отряд бесплатно, пройдя три этажа Бездны. Несмотря на это, Сян Лин до сих пор остается одним из сильнейших героев в игре.

Призываемый зверек Гоба, дышащий огнем во врагов, и пиро-вихрь с ультимейта — шикарные способности, особенно против героев с щитами. Сян Лин эффективно поддержит дамагеров, поэтому актуальна в любое время.

Беннет

Редкость: четыре звезды

Стихия: пиро

Оружие: одноручный меч

Роль: саппорт

Фото Genshin Impact

Едва ли не лучший саппорт, способный восстанавливать здоровье другим членам отряда. При этом ультимейт Беннета одновременно с этим повышает силу атаку команды, а также накладывает на врагов огненный статус.

Как и Сян Лин, с которой Беннет часто оказывается в одном отряде, этот персонаж до сих пор актуален за счет реакций, которые могут создавать союзнику после его пиро. Кроме того, он умеет снижать время перезарядки навыков.

Вне топа: Арлекино

Редкость: пять звезд

Стихия: пиро

Оружие: ???

Роль: ???

Фото Genshin Impact

Список выше вполне может оказаться неактуальным уже в конце апреля, когда в Genshin Impact выйдет патч 4.6 с новым героем. Арлекино — один из самых ожидаемых персонажей в истории игры, и нет никаких сомнений, что в рейтингах силы она будет занимать наивысшие позиции.

Официальных подробностей о способностях и роли Арлекино пока нет. Но, по слухам, это будет сильнейший пиро-дамагер, соперничать с которым по урону смогут лишь единицы вроде Невиллета. Как это будет — увидим совсем скоро, пока же просто советуем попридержать примогемы до релиза этой роковой дамы.

Еще в нашем топе не хватило места для других сильных героев — Навии, Кокоми, Е Лани, Ху Тао и других. Впрочем, если любите играть за кого-то еще, Genshin Impact остается одиночной игрой, в которой не нужно меряться уроном, а можно пройти всю игру теми, кто больше нравится как внешне, так и по характеристикам.