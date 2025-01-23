Как быстро получить танки 11-го уровня в игре «Мир танков»

Доставайте свои запасы свободного опыта и серебра.

В «Мире танков» выпустили обновление «Альфа» — крупнейшее обновление за всю историю существования игры, которое добавило общий чат и, как это ни странно, много новых танков. Среди них — танки 11-го уровня. Рассказываем, как получить самые мощные и усовершенствованные танки в игре прямо сейчас.

Сколько танков 11-го уровня появилось в « Мир танков »

До выхода обновления самыми мощными танками являлись машины 10-го уровня. С 22 января короли сменились — теперь ими являются танки 11-го уровня.

Это советский Объект 279, американский MBT-B и китайский BZT-70. Вероятно, в будущем список танков 11-го уровня пополнится новыми экземплярами.

Объект 279 (Луноход) — это многогусеничный тяжелобронированный танк прорыва с мощным лобовым бронированием и хорошей подвижностью.

Объект 279.

MBT-B — тяжелый танк с высокой маневренностью и приличным уроном.

MBT-B.

BZT-70 — четырехгусеничный тяжелый танк с огромным разовым уроном в 1050 единиц и крепким бронированием. Крупный по габаритам и медлительный.

BZT-70.

Чем отличаются танки 11 уровня от танков 10 уровня

Не только увеличенной прочностью. У танков 11 уровня есть модификации, они же умения. При активации модификации «Центробежный нагнетатель» на Объекте 279 — танк становится почти в два раза быстрее.

Китайский BZT-70 с включением модификации «Электромашинный усилитель» становится точнее за счет улучшения разброса до минимальных значений.

При активации модификации «Электромагнитное реле» на MBT-B — танк получит ускоренную перезарядку барабана и снарядов внутри него почти вдвое.

Второе отличие от десяток: танки 11 уровня имеют уникальный тип боеприпасов — бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с повышенным уроном.

Как прокачать танки 11-го уровня в «Мир танков»

Новые танки 11-го уровня можно получить только через проект «Орбита». Это новая механика, которая напоминает Боевой пропуск. Но, в отличие от Боевого пропуска, этапы в проекте «Орбита» выполняются без ограничений по времени.

В проекте «Орбита» — 10 этапов. За прохождение всех этапов можно получить максимум два танка 11-го уровня, один танк 10-го уровня, один танк 9-го уровня и один танк 8-го уровня. Для прохождения этапов нужны специальные очки.

Для прохождения всех этапов нужно 2000 очков или 10 сброшенных веток.

Танки, которые можно получить за прохождение всех десяти этапов:

1. Средний танк Великобритании 8-го уровня Vickers Mark 3 (на первом этапе)

2. Танк 11-го уровня на выбор (на четвертом этапе)

3. Средний танк Швеции 9-го уровня UDES 03 Alt 3 (на шестом этапе)

4. Средний танк Германии 10-го уровня Erich Konzept 1 (на восьмом этапе)

5. Танк 11-го уровня на выбор (на десятом этапе)

За прохождение первого этапа нужно 200 очков, за прохождение второго — 400, третьего — 600, четвертого — 800, и так далее.

Для получения очков нужно сбрасывать прокачиваемые ветки. При сбросе одной прокачанной ветки вы получите 200 очков проекта «Орбита». После сброса ветки вы будете вынуждены заново исследовать танки с 6-го по 10-й уровень.

Значки заблокированы на тех ветках, которые нельзя сбросить.

Как быстро прокачать танки 11 уровня в « Мир танков »

При этом 200 очков после сброса ветки вы получите на свой счет не сразу же, а после того как сыграете на каждом сброшенном танке (с 6-го по 10-й уровень) по 1 победному бою. Впрочем, необязательно прокачивать танки через большое количество боев. Достаточно будет потратить свободный опыт на исследование каждого из сброшенных танков. Если этот свободный опыт, конечно, есть.

У кого свободного опыта нет или его мало, а тратить денег на перевод голды в свободный опыт жалко, то придется прокачивать каждый танк по отдельности — сначала седьмой, далее восьмой и девятый, а потом и десятый уровень. Но учитывайте, что боевый опыт, который вы заработали когда-то на танке, не пропадет после сброса ветки. Если его достаточно на каждом из танков, то вы сможете достаточно быстро открыть следующий танк.

Не пропадает при сбросе и экипаж с кастомизацией и оборудованием. У танка остается вся полевая модернизация, модули, медали.

Чтобы открыть первый танк 11-го уровня, вам нужно будет сбросить четыре ветки, после чего исследовать их заново, сыграв на каждом танке по 1 бою.

Обратите внимание, что одновременно можно сбросить только три ветки. То есть вы сбрасываете три ветки и параллельно их прокачиваете. После того как прокачаете все танки из трех веток, можно приступать к следующим трем.

Советуем прокачивать танки в полигоне с ботами. Играя против искуственного интеллекта, вы сможете наносить больше урона, получая за бой больше опыта.

Сброс на примере ветки ИС-7.

Какие ветки сбрасывать в первую очередь

Лучше сбрасывать и заново прокачивать советские и польские ветки, даже если вы не собираетесь тратить свободный опыт. Зачастую игровой процесс на советских и польских танках прост и комфортен. Танки проходятся быстро.

К тому же для исследования советских и польских веток нужно меньше опыта, чем на исследование веток других наций.

Если времени нет, то для максимально быстрого получения первого танка 11-го уровня понадобится в среднем около 2 миллионов свободного опыта для прокачки четырех веток и чуть более 30 миллионов серебра. Самая дешевая ветка для прокачки: ветка советского тяжелого танка Объект 705А.

Для прокачки этой ветки понадобится около 1 700 000 свободного опыта. Ее можно проходить и заново сбрасывать. И так хоть до десяти раз.