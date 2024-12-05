Топ лучших стволов в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где их найти и как получить

В целом в игре нет плохих пушек: есть средненькие экземпляры и есть — лучшие.

Оружие — важнейшая часть S.T.A.L.K.E.R. 2, ведь без него вас загрызет первая встречная псевдособака. В этой заметке мы перечислим действительно лучшие пушки в игре. Некоторые вам пригодятся в начале, а другие — позже.

1. Viper-5: лучшее оружие в начале игры

Viper-5.

В начале игры советую обратить внимание не на AK, а на Viper-5. Оружие легко и просто модернизировать, так еще и стоит пушка совсем недорого. Это надежное и низкоизнашиваемое оружие, которое будет актуально и в середине игры.

Где найти: выполняя квест «Опасные гости». Данное оружие лежит в тайнике Жорика возле разбившегося вертолета в болоте слева от главной тропы.

2. SVDM-2: первая снайперская винтовка, которая встретится на вашем пути

SVDM-2.

Оружие дальнего действия — отличная возможность снять противника на подходе к точке замеса. SVDM-2 — первая снайперская винтовка, которая вам встретится в игре. Ее ремонт с нуля обойдется в 12 500 купонов. Да, немаленькая сумма. Но если ее отремонтировать и полностью улучшить, то она прослужит вам еще долго, прежде чем вы найдете что-то посильнее.

Где найти: у бандита по кличке Леший. Он находится к северу от Залесья, на старом складе. Вы услышите его крики. Но будьте внимательны: он окружен ловушками.

3. Пистолет Скифа: надежный, как швейцарские часы

Пистолет Скифа. Фото Steam

Первое оружие, которое вы получите. И этот пистолет на самом деле стоит оставить себе на какое-то время. Если полностью его улучшить, то он станет практически незаменимым. Пока вы, конечно, не наткнетесь на револьвер.

К тому же его легко и недорого прокачать. Он прочный, дешевый в обслуживании, так еще и весит сущие копейки. Когда вы будете нуждаться в деньгах, то вспомните, каким же простым в обслуживании был данный экземпляр.

Где найти: пистолет дают в самом начале игры.

4. Valik Lummox's AKM-74S: лучший среди АК

Valik Lummox's AKM-74S. Фото Steam

Одно из лучших оружий для начала и, может быть, середины игры. Обычный AKM-74S выпадает из врагов-людей довольно часто, а вот AKM-74S с прицелом — более редкий вариант. Надежный и неприхотливый в ремонте аппарат.

Где найти: выполните второстепенный квест «Должник Колдуна». Задание можно получить у бармена Колдуна в Залесье.

5. Integral-A: самая скорострельная пушка в игре

Integral-A.

Главное преимущество этой пушки — она стреляет патронами 9x19 мм, которые практически растут на деревьях в Зоне. И да, Integral-A обладает самой высокой скорострельностью в игре. Единственный очевидный недостаток ствола заключается в небольшой емкости стандартного магазина. Впрочем, это можно относительно легко исправить при помощи модификаторов.

Где найти: Integral-A можно найти в ассортименте торговца Юджина на базе Росток в регионе Росток. Еще оружие может появиться на базе Янова в одноименной локации недалеко от региона Красный Лес.

6. SPSA-14: идеальное сочетание мощи и скорострельности

SPSA-14. Фото Steam

Дробовики в S.T.A.L.K.E.R. 2 славятся своим уроном. И SPSA-14 — один из лучших представителей этого класса. Сочетает высокий урон и неплохую скорострельность.

Как и все дробовики, SPSA-14 плох на дальних дистанциях. Но если вам нужно мощное оружие, которое не уступает пистолетам-пулеметам по скорострельности и имеет пробивную силу как у винтовок, то SPSA-14 — лучший вариант.

Где найти: дробовик можно найти на локомотивной станции, что на юго-востоке региона Кордон. Нужно будет забраться на чердак одного из зданий. Улучшенная версия дробовика дается после победы над чемпионом Арены.

7. Saiga D-12: возможно, лучший дробовик в игре

Saiga D-12.

Поспорить за звание лучшего дробовика в игре с SPSA-14 может только Saiga D-12. У нее не только высокий урон, но и фантастическая для дробовика скорострельность. И, в отличие от SPSA-14, «Сайга» хороша и на дальней дистанции. Универсальность — главное преимущество данного оружия.

Где найти: можно купить на станции Янов за 23 тысячи купонов. А вот если не хочется тратить деньги, то отправьтесь в Янтарь. Попрыгав по крышам поездов и автобусов, «Сайга» обнаружится рядом с трупом сталкера.

8. Kharod: надежная винтовка с суперточностью

Kharod.

Если бы не «Днепр», то Kharod была бы королем среди винтовок. Впрочем, данное оружие все равно можно рекомендовать в виде альтернативного варианта. У оружия небольшой вес и отличная точность — возможно, лучшая в игре.

Кроме того, на Kharod можно установить практически все, до чего дотянется рука: от широкого выбора глушителей и оптики до пламегасителя и подствольного гранатомета. Оружие стреляет патронами 5,56x45 мм — купить их в торговой лавке или найти в Зоне не составит проблем.

Где найти: Kharod можно найти в регионах Янтарь и Янов. Один из торговцев по имени Wreck продает Kharod за 27 тысяч купонов на станции Янов.

Если не хочется тратиться, то вы можете найти Kharod в тайнике на Янтарной плотине. Отправляйтесь на северо-западную окраину Янтаря. Там вы увидите автобус, свисающий с края плотины. Спуститься в него нельзя, но не отчаивайтесь.

Сначала уничтожьте рой крыс двумя гранатами. Справа от автобуса воспользуйтесь гравитационной аномалией «Подушка», чтобы добраться до бункера. Войдите в бункер с тайником, введя цифры 5578. Внутри бункера вы найдете штурмовую винтовку Kharod в идеальном состоянии. Переведите рычаг — и лестница снаружи бункера опустится, что позволит вам покинуть тайник на Янтарной плотине.

9. «Днепр»: хороша везде и всегда

Днепр.

Одна из лучших винтовок в игре наравне с Kharod. Но, в отличие от первого оружия, «Днепр» стреляет более распространенным в игре типом патронов 5,45x39 мм. Винтовка совместима с большинством видов оптики в игре, имеет возможность установки глушителя и обладает фантастической пробивной силой.

Где найти: оружие можно купить у торговца на базе Янова. Бесплатно «Днепр» встречается в районе Рыжего Леса, недалеко от станции Янова. Ищите объект «Лещина» в районе реки Днепр. «Днепр» находится внутри скрытой пещеры.

SVU-MK S-3: снайперская винтовка для всех ситуаций

SVU-MK S-3.

Снайперка, которая не займет много места в инвентаре. Это укороченная версия винтовки Драгунова. Изначально она предназначалась для внутренних войск России, но в ограниченном количестве экспортировалась в соседние страны.

Недостаток в мощности SVU-MK S-3 компенсирует скорострельностью. Она идеально подходит для любых ситуаций. Но недостатки все-таки есть, и главный из них — с SVU-MK S-3 невозможно снять стандартный прицел.

Где найти: в небольшой деревушке Лесной, что находится в восточной части Янова. Там в одном из домов спуститесь в подвал, где находится заблокированная дверь. Введите 240983, и дверь откроется. SVU-MK S-3 будет лежать в тайнике.

10. M701 Super: оправдывает свое название

M701 Super.

Эта снайперская винтовка не про скорострельность. Эта снайперская винтовка про мощность, дальность и точность. Если вы любите забираться повыше и уничтожать врага с дальних расстояний, то M701 Super — то, что вам нужно. В большинстве случаев понадобится лишь попасть в область головы. Из минусов: слишком высокая стоимость обслуживания, помимо низкой скорострельности.

Где найти: на станции Янов. У того же торговца.

11. Револьвер «Носорог»: лучший пистолет для уничтожения мощных мутантов

Револьвер «Носорог».

«Носорог» — самый мощный пистолет в игре, хотя в описании указано, что это прежде всего охотничье оружие. Точный и убойный ствол, после которого не захочется брать в руки другой пистолет. Из недостатков только малый боезапас. В остальном — идеальный вариант для уничтожения мощных мутантов.

Где найти: в тайнике журналиста недалеко от Янова. Тайник находится в одном из вагонов на железнодорожной станции к востоку от станции Янов.

12. Пушка Гаусса: самое мощное оружие в S.T.A.L.K.E.R. 2

Пушка Гаусса.

С одной стороны, пушка Гаусса непрактичное оружие. Стреляет оно медленно, а боеприпасы для винтовки достать практически невозможно. Но все это не имеет значения, когда речь идет о боевом потенциале оружия. Один выстрел — и любая броня в игре рассыпается. Если вы штурмуете укрепленную территорию или оказались в окружении, то один выстрел пушки Гаусса может все изменить.

Где найти: во время выполнения второстепенной миссии «Во имя науки» у вас будет возможность либо отключить, либо перекалибровать устройство глушения. Выберите отключение устройства глушения, чтобы продлить задание. Как только вы завершите расширенную версию этой миссии, Двупалов наградит вас слегка изношенной (50% от общей прочности) пушкой Гаусса.

Второй способ — нужно войти в бывший зал ожидания железнодорожной станции в Янове, предварительно сохравнив прогресс. Найдите NPC и выясните у него информацию по заданию «Граница». Выйдите из здания. В это время на станцию могут напасть монолитовцы. У одного из них может оказаться пушка Гаусса.