Топ-20 лучших бесплатных игр на ПК

Размер кошелька неважен: рассказываем о 20 самых удачных бесплатных играх на ПК.

Игры — это хорошо. Еще лучше, если за них не нужно платить. И речь идет не о черных флагах и зеленых программах, а о проектах, в которые можно поиграть легально. Рассказываем о 20 самых удачных бесплатных игр на ПК.

1. Counter-Strike 2

Ну как же без «контры»? Самый известный мультиплеерный шутер сравнительно недавно в очередной раз переродился и теперь вовлекает в себя все новых и новых игроков уже с цифрой два.

Бессмертная формула: террористы и спецназ, обезвреживание бомбы и спасение заложников, легендарный Dust 2... Нужно ли вообще описывать эту игру? Пожалуй, что нет. Либо вы ее и так знаете, либо самое время открывать Steam.

2. Dota 2

Второй пункт будет не менее ожидаемым, чем первый, ведь не упомянуть легендарные проекты от Valve просто нельзя. Конечно, Dota 2 можно не любить, причины для этого всегда найдутся — это и токсичное сообщество игроков, и проблемы с матчмейкингом.

Однако трудно отрицать влиятельность «современных шахмат» на мир видеоигр — особенно в России, где главного конкурента в лице League of Legends ценят меньше. Так что выбирайте героя и скорее отправляйтесь сносить трон!

3. Rocket League

Вы когда-нибудь играли в детстве с машинками? Если ответ «да», то, скорее всего, Rocket League придется вам по душе. Удивительный гибрид футбола и гонок буквально погружает в детство.

Один из секретов успеха проекта заключается в том, что Rocket League работает по золотому принципу «легко освоить — трудно стать мастером». Игра предоставляет просто фантастический простор для разнообразных трюков, нарушающих все мыслимые законы физики.

4. Genshin Impact

Можно сколько угодно хихикать над зумерами и их пристрастию к азиатским играм в стилистике аниме, но факт останется фактом: Геншин — это феномен, мания, а для некоторых даже стиль жизни.

А еще это классическая гача, поэтому не обманывайте себя: красивые анимешные девочки и приятные пейзажи заманивают игрока, который будет обречен на постоянное развитие персонажа, крутки и другие прелести жанра. Впрочем, именно за этим многие и приходят в такие игры.

5. Team Fortress 2

Подвинься, Overwatch 2! Предок большинства современных шутеров с персонажами и не собирается умирать. Геймеры по-прежнему натягивают на головы Солдата или Инженера смешные шапки и заходят на работающие уже долгие годы серверы, чтобы принять участие в комично-напряженном противостоянии Красной и Синей команд.

Да, по сегодняшним меркам все очень просто, но в этом и заключается гений Valve — делать простые игры, которые будут жить десятилетиями.

6. The Sims 4

Похоже, самый знаменитый симулятор жизни в истории так и остановится на четвертой части, вышедшей уже целых десять лет назад. Вместо новых игр EA предпочитает подкармливать игроков очередными порциями контента в виде DLC.

Конечно, вы не увидите его в бесплатной версии, но оценить концепт игры и понять, стоит ли вкладывать деньги в версию со всеми дополнениями, будет несложно — бассейн без выхода можно построить и без вложений.

7. Star Wars: The Old Republic

В мире слишком много бесплатных (точнее, условно-бесплатных) ММО, чтобы перечислять в этом списке их всех. Почему была выбрана именно эта игра, достигшая уже более чем почтенного возраста?

По одной причине: эта игра готова предоставить почти синглплеерный опыт. Все-таки ее делала BioWare, которую еще можно было называть «той самой».

Да, далеко не все сюжетные ветки получились удачными, а онлайн-формат накладывает ограничения и на повествование, но это все еще лучший заменитель KotOR из всех существующих.

8. Doki Doki Literature Club

Существует немало достойных визуальных новелл, поиграть в которые можно абсолютно бесплатно. Хватает среди них и российских проектов — от «Бесконечного лета» до «Зайчика».

И все-таки если выбирать только один проект, то это будет именно DDLC — несмотря на то, что в Steam игра идет без встроенного русификатора.

Слишком уж мощно эта игра разбивает ожидания игрока, слишком далеко заходит в попытках поиграть с нашими чувствами. Вы почувствуете это, когда узнаете, что означает фраза «Только Моника».

9. Path of Exile

В свое время серия Diablo приучила нас, как бы сказали наши бабушки, «гонять чертей». Происходило это долгими часами напролет — настолько сильно увлекал процесс, умело вознаграждающий игрока очередной порцией удовольствия в виде нужной «шмотки» или следующим уровнем развития персонажа.

И в своей основе Path of Exile — это все та же Diablo, просто разросшаяся до совсем уж неприличных размеров. Но это и хорошо — если, конечно, получится разобраться с билдостроительством.

10. Fortnite

В странах СНГ многие знакомы с Fortnite прежде всего по мемам. Впрочем, ничего удивительного: трудно всерьез воспринимать игру с гигантским количеством подчас комичных коллабораций с другими брендами.

Значит ли это, что игра плоха? Ничуть. Королевские битвы исправно приносят дофамин, несмотря на мультяшность, а строительство — главная фишка игры, отличающая ее от конкурентов, — увлекает по тем же причинам, по которым люди до сих пор играют в Minecraft и другие подобные игры.

11. PUBG

Именно с этой игры и началось массовое помешательство на «королевских битвах». С тех пор утекло немало воды и тренд схлынул, а к PUBG возникло немало вопросов — например, в плане оптимизации или нового контента.

И все-таки классика есть классика — именно поэтому характерные пейзажи до сих пор можно увидеть на мониторах компьютерных клубов или экранах телефонов. Надевайте парашют, продумывайте маршрут заранее, зовите друзей — и в путь!

12. Crusader Kings 2

Пожалуй, эта игра попала сюда в качестве почетного гостя. Все-таки третья часть Crusader Kings сейчас актуальнее, да и всерьез играть во вторую хотя бы без основных DLC смысла немного.

Однако для DLC есть недорогая подписка в Steam (и менее добропорядочные методы для нещепетильных пользователей) — а с ними «средневековый Sims» может заблистать всеми красками даже сейчас.

Хотите воевать и грабить? Пожалуйста. Выводить в своей династии генетического сверхчеловека, как в «Дюне»? Вперед и с песней! Вступить в герметический орден и создать ружье на два-три века раньше, чем следовало бы? Ну вы поняли.

13. Lost Ark

Желаете потратить сотню-другую часов своего времени на ММО, но от классических представителей жанра уже мутит, да и регулярная оплата подписки не прельщает? Добро пожаловать в Lost Ark.

Если сумеете преодолеть региональные ограничения и не испугаться азиатской специфики, выражающейся как в дизайне, так и в заточенном на гринд геймплее, тогда игра имеет все шансы вас затянуть. Свидетельством этому служит рекордный по меркам FtP-игр в Steam пиковый онлайн.

14. Naraka: Bladepoint

Еще одна королевская битва? Что нового она может предложить? Скорее всего, именно с этим вопросом авторы засели за планирование игры. И найденный ими ответ удачен — здесь акцент делается не на перестрелках, а на ближнем бою.

Если вам всегда нравился PUBG или Fortnite, но то и дело в голову закрадывалась мысль «а что если сюда добавить побольше мечей», стоит присмотреться. Тем более игра создавалась как вполне премиумный проект, а перешла на условно-бесплатную модель она позже.

15. Overwatch 2

В свое время именно Blizzard своим Overwatch породила хайп в отношении MOBA-шутеров. Яркие персонажи с выдающимися, гхм... образами, веселый и динамичный геймплей, оставляющий простор для тактики и проклятий в сторону нерадивых союзников, — что может быть лучше?

С тех пор прошло немало лет, Blizzard растеряла репутацию, а сиквел Overwatch утратил популярность из-за череды спорных решений и невыполненных обещаний. И все-таки тем, кто хочет попробовать жанр, нельзя проходить мимо.

16. League of Legends

Как уже упоминалось, главный конкурент Dota 2 не так популярен в России, как в Соединенных Штатах или Азии. Все же неизвестным его назвать трудно — те, кому надоела или никогда не нравилась Dota, то и дело заходят именно в LoL.

На поверхности между играми почти нет различий: герои, линии, фарм и сбор артефактов, трон. На деле же они представляют собой две параллельные ветви эволюции — родственные, но отнюдь не смешивающиеся.

А если отпугивает стилистика — лучше посмотреть перед этим великолепный мультсериал «Аркейн», действия которого разворачиваются во вселенной игры.

17. Apex Legends

Самое важное, что есть в любом шутере, — это геймплей. И в Apex Legends с ним все хорошо — спасибо наследию почившей серии Titanfall, спин-оффом которой и является игра. Быстрый, стильный и плавный шутер делает вполне стандартные режимы вроде «царя горы» интересными и спустя несколько лет после релиза.

18. Destiny 2

На Destiny 2 принято жаловаться — по крайней мере сейчас. И, пожалуй, причины для этого есть: новичкам будет трудновато уловить перипетии сюжета, значительная часть которого ушла в прошлое вместе с неактуальным контентом, а купить новые дополнения с российского аккаунта будет проблематично.

При этом Destiny 2 все еще гигантская и красивая игра, в которой запросто можно залипнуть на сотни часов. Так уж получилось, что за отстрелом ботов и прокачкой персонажа время проходит незаметно.

19. Valorant

В свое время анонс Valorant был воспринят игроками прохладно — игра выглядела «как-то не так» и пыталась пробиться в уже крепко освоенную другими проектами нишу. Однако время показало, что мультиплеерный шутер от Riot Games обладает таким же правом на жизнь, как и League of Legends.

Оказалось, что вдохновленный Counter-Strike геймплей ничуть не страдает от введения персонажей, а очень даже от этого выигрывает — особенно если работать над балансом и не забывать вводить в игру новый контент.

20. Cry of Fear

Человек — странное создание. Кто еще захочет добровольно себя пугать? И все-таки мы любим хорроры, а Cry of Fear — не последний их представитель. Скримеры, гнетущая атмосфера и психологические игры — все, что нужно.

Одно из преимуществ именно этой игры — количество вложенного в него труда. Cry of Fear вышла далеко не вчера, и сейчас в ней присутствует как весьма продолжительная одиночная кампания, так и кооперативный режим.