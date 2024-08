GTA 6, DOOM: The Dark Ages и еще 18 самых ожидаемых игр 2025 года

Некоторые могут перенести, но мы предупредим.

2024 год еще в самом разгаре, а готовящийся прийти ему на смену 2025-й уже манит целой плеядой игровых релизов на любой вкус и цвет. Отобрали 20 лучших проектов, но сразу оговоримся — у некоторых еще нет официальной даты выхода. При этом их релиз в 2025 году вполне возможен, поэтому они тоже попали в топ.

South of Midnight

Жанр: action-adventure

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: Compulsion Games

Дата выхода: 15 августа 2025 года

South of Midnight.

Яркий приключенческий экшен от создателей знаменитой антиутопии We Happy Few. Мощный ураган перенес девочку по имени Хейзел в вымышленный мир, где реальность тесно переплелась со сказкой. Сеттинг является одной из ключевых особенностей South of Midnight, поскольку отсылает к американскому фольклору.

Crimson Desert

Жанр: action-RPG

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Разработчик: Pearl Abyss

Дата выхода: первая половина 2025 года

Crimson Desert.

Анонсированная в 2020-м Crimson Desert задумывалась как приквел популярной MMO Black Desert, но в итоге ее превратили в одиночный проект, события которого развернутся в той же вселенной. Геймеру в роли наемника по имени Макдуф предстоит возглавить отряд воинов, сражающихся за выживание на обширном континенте Пайвел. Динамичный экшен и красивая графика прилагаются.

Grand Theft Auto 6

Жанр: action-adventure

Платформы: PS5, Xbox Series

Разработчик: Rockstar Games

Дата выхода: вторая половина 2025 года

GTA 6.

GTA 6 разрабатывали дольше всех предыдущих, и похоже, что нас ожидает самая масштабная часть серии. А еще проект имеет все шансы оказаться тем пресловутым «некстгеном», который владельцы PS5 и Xbox Series ждут уже не первый год. Rockstar пообещала захватывающую историю в духи Бонни и Клайда с двумя протагонистами, проворачивающими криминальные делишки на просторах штата Леонида. В состав последнего входит прекрасно известный всем Вайс-Сити.

Fable

Жанр: action-RPG

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: Playground Games

Дата выхода: 2025 год

Fable.

Перезапуск некогда популярной серии ролевок, начало которой положил Питер Молинье. Визуал претерпел сильные изменения по сравнению с предшественницами и стал более реалистичным. А вот за геймплей тревожно, ведь игру разрабатывает Plaground Games, прежде занимавшаяся лишь гонками.

DOOM: The Dark Ages

Жанр: FPS

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: id Software

Дата выхода: 2025 год

DOOM: The Dark Ages.

Третья часть в перезапуске DOOM примечательна двумя вещами. Первая — готический сеттинг, вызвавший ассоциации с Painkiller. И вторая — щит, с помощью которого можно отражать атаки. Занятно и то, что The Dark Ages поведает предысторию Думгая и покажет его становление в качестве Палача Рока.

Death Stranding 2: On The Beach

Жанр: action-adventure

Платформы: PS5

Разработчик: Kojima Productions

Дата выхода: 2025 год

Death Stranding 2: On The Beach.

Как и полагается Кодзиме, эксцентричный геймдизайнер неохотно делится подробностями о сиквеле «симулятора курьера». Но уже известно, что в продолжении запутанной и претенциозной истории мы вновь встретимся не только с главным героем в исполнении Нормана Ридуса, но и с несколькими старыми знакомыми. Занятный факт — Кодзиме, известному своими «пророчествами», пришлось переписать сценарий из-за пандемии COVID-19 по причине ряда сходств с реальными событиями.

Monster Hunter Wilds

Жанр: action-RPG

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Capcom

Дата выхода: 2025 год

Monster Hunter Wilds.

По словам Capcom, очередное пополнение в долгоиграющей серии ролевок сможет похвастаться невероятно живым открытым миром и, конечно же, впечатляющей картинкой. В остальном на радикальные изменения рассчитывать не приходится. Monster Hunter уже не первое десятилетие остается верна своим принципам, предлагая качественный и разнообразный экшен в условиях ярких локаций.

Atomfall

Жанр: survival

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Разработчик: Rebellion

Дата выхода: 2025 год

Atomfall.

Одним из самых интересных анонсов последней Xbox Games Showcase стал «выживач» от Rebellion, известной по серии шутеров Sniper Elite. Игра отправит в Англию образца второй половины XX века, едва уцелевшую после ядерной катастрофы. Посмотрим, насколько хорошо разработчикам покорится новый для них жанр — альтернатива Fallout точно не будет лишней.

Little Nightmares 3

Жанр: puzzle-platform, survival horror

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Разработчик: Supermassive Games

Дата выхода: 2025 год

Little Nightmares 3.

Возможно, многие уже позабыли о том, что за плечами Supermassive Games не только серия интерактивных триллеров The Dark Pictures, но и дилогия мрачных платформеров Little Nightmares. В 2025-м она реформируется в трилогию. Правда, события третьей части будут посвящены двум новым персонажам.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Жанр: action-adventure

Платформы: неизвестны

Разработчик: Skydance New Media

Дата выхода: 2025 год

Marvel 1943: Rise of Hydra.

Первый проект Skydance Media, возглавляемой Эми Хенниг — ветераном индустрии и соавтором серии Uncharted. События игры развернутся в оккупированном Париже времен Второй мировой войны. Капитану Америке предстоит объединиться с Черной Пантерой ради победы над организацией «Гидра», тесно сотрудничающей с нацистами.

Double Dragon Revive

Жанр: beat 'em up

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Разработчик: Yuke's

Дата выхода: 2025 год

Double Dragon Revive.

Прием прошлогодней Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons оказался достаточно теплым для того, чтобы очередной игре в серии дали зеленый свет. Причем впервые за долгое время это будет трехмерный битемап, авторы которого пообещали «осовременить» привычную концепцию.

Sid Meier's Civilization 7

Жанр: turn-based strategy

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Разработчик: Firaxis Games

Дата выхода: 2025 год

Sid Meier's Civilization 7.

С момента выхода шестой «Цивилизации» прошло восемь лет, поэтому разработчики сжалились над томящимися в ожидании фанатами и анонсировали седьмую часть. Увы, пока что вся информация о проекте ограничена эффектным трейлером. Подробнее о геймплее пообещали рассказать до конца лета.

Metroid Prime 4: Beyond

Жанр: FPS

Платформы: Switch

Разработчик: Retro Studios

Дата выхода: 2025 год

Metroid Prime 4: Beyond.

Metroid Prime 4: Beyond — игра сложной творческой судьбы. Nintendo не устроило видение Bandai Namco, и разработку перезапустили силами Retro Studios, создавшей прошлые части. Особых подробностей о проекте пока нет, однако недавний трейлер свидетельствовал о привычных геймплейных элементах, вроде сканера местности, а также сильно шагнувшей вперед графике.

The Sinking City 2

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Frogwares

Дата выхода: 2025 год

The Sinking City 2.

Продолжение успешного хоррора, вдохновленного лавкрафтовской эстетикой. Геймплей объединит в себе сражения с монстрами и решение головоломок, а одной из ключевых фишек станет постепенно повышающийся уровень воды. Благодаря этому облик локаций будет меняться по прошествии времени.

Gears of War: E-Day

Жанр: TPS

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: The Coalition

Дата выхода: неизвестна

Gears of War: E-Day.

Вопреки многочисленным слухам, студия The Coalition втайне работала не над шестой частью Gears of War, а приквелом ко всей серии. E-Day расскажет о печально известном Дне Разлома, когда из недр земли вылезли смертоносные Локусты и принялись уничтожать человечество. Также в игре покажут знакомство молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго до вступления в отряд «Дельта».

Marvel's Blade

Жанр: action-adventure

Платформы: неизвестны

Разработчик: Arkane Lyon

Дата выхода: неизвестна

Marvel's Blade.

Arkane Lyon прежде специализировалась на иммерсив-симах, но в какой-то момент на студию «свесили» приключенческий экшен по лицензии. Проект расскажет историю Эрика Брукса — охотника на вампиров, пытающегося спасти Париж от вторжения. Поскольку издателем значится Bethesda, велика вероятность того, что экшен не выйдет на PS5 или же релиз состоится со значительным опозданием.

Perfect Dark

Жанр: FPS, action-adventure

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: The Initiative, Crystal Dynamics

Дата выхода: неизвестна

Perfect Dark.

После того как на серии Deus Ex поставили крест, многие видят «спасение» в Perfect Dark, которая выйдет еще неизвестно когда. Футуристический мир, обилие гаджетов, стелс. Уж больно много сходств, да и нотки Cyberpunk 2077 тоже чувствуются. А вообще серия берет начало в начале нулевых на консоли Nintendo 64. Большой популярности у аудитории она не снискала, как и сиквел для Xbox 360. Быть может, хоть с третьего раза все получится?

State of Decay 3

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: Undead Labs

Дата выхода: неизвестна

State of Decay 3.

Вымученный долгострой впервые за долгое время подал признаки жизни на последней Xbox Games Showcase. Увы, это по-прежнему постановочный ролик, знакомящий с персонажами и демонстрирующий постапокалиптический сеттинг. А вот какие изменения претерпит геймплей и претерпит ли — по-прежнему неизвестно. Но уж лучше такой трейлер, чем никакой. По крайней мере, он свидетельствует о том, что над игрой работают.

Judas

Жанр: FPS

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Ghost Story Games

Дата выхода: неизвестна

Judas.

Judas — проект Кена Левина, давно распрощавшегося с созданной им серией BioShock и откровенно засидевшегося в «творческом отпуске». События игры развернутся на огромном начавшем терпеть крушение корабле, где геймеру предстоит объединиться с прочими эксцентричными героями ради спасения. Геймплей и арт-дизайн перекликаются с прошлыми проектами именитого геймдизайнера, поэтому на игру уже повесили ярлык «духовного наследника BioShock».

Clockwork Revolution

Жанр: action-RPG

Платформы: ПК, Xbox Series

Разработчик: InXile Entertainment

Дата выхода: неизвестна

Clockwork Revolution.

Первый по-настоящему дорогой проект inXile Entertainment, известной по серии Wasteland. События Clockwork Revolution разворачиваются в стимпанк-мире Авалон, чья правительница устроила настоящую тиранию, заставив людей жить в трущобах. Игроку предстоит воспользоваться машиной времени, для того чтобы восстановить справедливость на континенте.