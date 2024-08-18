GTA 6, DOOM: The Dark Ages и еще 18 самых ожидаемых игр 2025 года

2024 год еще в самом разгаре, а готовящийся прийти ему на смену 2025-й уже манит целой плеядой игровых релизов на любой вкус и цвет. Отобрали 20 лучших проектов, но сразу оговоримся — у некоторых еще нет официальной даты выхода. При этом их релиз в 2025 году вполне возможен, поэтому они тоже попали в топ.
Жанр: action-adventure
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: Compulsion Games
Дата выхода: 15 августа 2025 года
Яркий приключенческий экшен от создателей знаменитой антиутопии We Happy Few. Мощный ураган перенес девочку по имени Хейзел в вымышленный мир, где реальность тесно переплелась со сказкой. Сеттинг является одной из ключевых особенностей South of Midnight, поскольку отсылает к американскому фольклору.
Жанр: action-RPG
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Разработчик: Pearl Abyss
Дата выхода: первая половина 2025 года
Анонсированная в 2020-м Crimson Desert задумывалась как приквел популярной MMO Black Desert, но в итоге ее превратили в одиночный проект, события которого развернутся в той же вселенной. Геймеру в роли наемника по имени Макдуф предстоит возглавить отряд воинов, сражающихся за выживание на обширном континенте Пайвел. Динамичный экшен и красивая графика прилагаются.
Жанр: action-adventure
Платформы: PS5, Xbox Series
Разработчик: Rockstar Games
Дата выхода: вторая половина 2025 года
GTA 6 разрабатывали дольше всех предыдущих, и похоже, что нас ожидает самая масштабная часть серии. А еще проект имеет все шансы оказаться тем пресловутым «некстгеном», который владельцы PS5 и Xbox Series ждут уже не первый год. Rockstar пообещала захватывающую историю в духи Бонни и Клайда с двумя протагонистами, проворачивающими криминальные делишки на просторах штата Леонида. В состав последнего входит прекрасно известный всем Вайс-Сити.
Жанр: action-RPG
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: Playground Games
Дата выхода: 2025 год
Перезапуск некогда популярной серии ролевок, начало которой положил Питер Молинье. Визуал претерпел сильные изменения по сравнению с предшественницами и стал более реалистичным. А вот за геймплей тревожно, ведь игру разрабатывает Plaground Games, прежде занимавшаяся лишь гонками.
Жанр: FPS
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Разработчик: id Software
Дата выхода: 2025 год
Третья часть в перезапуске DOOM примечательна двумя вещами. Первая — готический сеттинг, вызвавший ассоциации с Painkiller. И вторая — щит, с помощью которого можно отражать атаки. Занятно и то, что The Dark Ages поведает предысторию Думгая и покажет его становление в качестве Палача Рока.
Жанр: action-adventure
Платформы: PS5
Разработчик: Kojima Productions
Дата выхода: 2025 год
Как и полагается Кодзиме, эксцентричный геймдизайнер неохотно делится подробностями о сиквеле «симулятора курьера». Но уже известно, что в продолжении запутанной и претенциозной истории мы вновь встретимся не только с главным героем в исполнении Нормана Ридуса, но и с несколькими старыми знакомыми. Занятный факт — Кодзиме, известному своими «пророчествами», пришлось переписать сценарий из-за пандемии COVID-19 по причине ряда сходств с реальными событиями.
Жанр: action-RPG
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Разработчик: Capcom
Дата выхода: 2025 год
По словам Capcom, очередное пополнение в долгоиграющей серии ролевок сможет похвастаться невероятно живым открытым миром и, конечно же, впечатляющей картинкой. В остальном на радикальные изменения рассчитывать не приходится. Monster Hunter уже не первое десятилетие остается верна своим принципам, предлагая качественный и разнообразный экшен в условиях ярких локаций.
Жанр: survival
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Разработчик: Rebellion
Дата выхода: 2025 год
Одним из самых интересных анонсов последней Xbox Games Showcase стал «выживач» от Rebellion, известной по серии шутеров Sniper Elite. Игра отправит в Англию образца второй половины XX века, едва уцелевшую после ядерной катастрофы. Посмотрим, насколько хорошо разработчикам покорится новый для них жанр — альтернатива Fallout точно не будет лишней.
Жанр: puzzle-platform, survival horror
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Разработчик: Supermassive Games
Дата выхода: 2025 год
Возможно, многие уже позабыли о том, что за плечами Supermassive Games не только серия интерактивных триллеров The Dark Pictures, но и дилогия мрачных платформеров Little Nightmares. В 2025-м она реформируется в трилогию. Правда, события третьей части будут посвящены двум новым персонажам.
Жанр: action-adventure
Платформы: неизвестны
Разработчик: Skydance New Media
Дата выхода: 2025 год
Первый проект Skydance Media, возглавляемой Эми Хенниг — ветераном индустрии и соавтором серии Uncharted. События игры развернутся в оккупированном Париже времен Второй мировой войны. Капитану Америке предстоит объединиться с Черной Пантерой ради победы над организацией «Гидра», тесно сотрудничающей с нацистами.
Жанр: beat 'em up
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Разработчик: Yuke's
Дата выхода: 2025 год
Прием прошлогодней Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons оказался достаточно теплым для того, чтобы очередной игре в серии дали зеленый свет. Причем впервые за долгое время это будет трехмерный битемап, авторы которого пообещали «осовременить» привычную концепцию.
Жанр: turn-based strategy
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
Разработчик: Firaxis Games
Дата выхода: 2025 год
С момента выхода шестой «Цивилизации» прошло восемь лет, поэтому разработчики сжалились над томящимися в ожидании фанатами и анонсировали седьмую часть. Увы, пока что вся информация о проекте ограничена эффектным трейлером. Подробнее о геймплее пообещали рассказать до конца лета.
Жанр: FPS
Платформы: Switch
Разработчик: Retro Studios
Дата выхода: 2025 год
Metroid Prime 4: Beyond — игра сложной творческой судьбы. Nintendo не устроило видение Bandai Namco, и разработку перезапустили силами Retro Studios, создавшей прошлые части. Особых подробностей о проекте пока нет, однако недавний трейлер свидетельствовал о привычных геймплейных элементах, вроде сканера местности, а также сильно шагнувшей вперед графике.
Жанр: survival horror
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Разработчик: Frogwares
Дата выхода: 2025 год
Продолжение успешного хоррора, вдохновленного лавкрафтовской эстетикой. Геймплей объединит в себе сражения с монстрами и решение головоломок, а одной из ключевых фишек станет постепенно повышающийся уровень воды. Благодаря этому облик локаций будет меняться по прошествии времени.
Жанр: TPS
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: The Coalition
Дата выхода: неизвестна
Вопреки многочисленным слухам, студия The Coalition втайне работала не над шестой частью Gears of War, а приквелом ко всей серии. E-Day расскажет о печально известном Дне Разлома, когда из недр земли вылезли смертоносные Локусты и принялись уничтожать человечество. Также в игре покажут знакомство молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго до вступления в отряд «Дельта».
Жанр: action-adventure
Платформы: неизвестны
Разработчик: Arkane Lyon
Дата выхода: неизвестна
Arkane Lyon прежде специализировалась на иммерсив-симах, но в какой-то момент на студию «свесили» приключенческий экшен по лицензии. Проект расскажет историю Эрика Брукса — охотника на вампиров, пытающегося спасти Париж от вторжения. Поскольку издателем значится Bethesda, велика вероятность того, что экшен не выйдет на PS5 или же релиз состоится со значительным опозданием.
Жанр: FPS, action-adventure
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: The Initiative, Crystal Dynamics
Дата выхода: неизвестна
После того как на серии Deus Ex поставили крест, многие видят «спасение» в Perfect Dark, которая выйдет еще неизвестно когда. Футуристический мир, обилие гаджетов, стелс. Уж больно много сходств, да и нотки Cyberpunk 2077 тоже чувствуются. А вообще серия берет начало в начале нулевых на консоли Nintendo 64. Большой популярности у аудитории она не снискала, как и сиквел для Xbox 360. Быть может, хоть с третьего раза все получится?
Жанр: survival horror
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: Undead Labs
Дата выхода: неизвестна
Вымученный долгострой впервые за долгое время подал признаки жизни на последней Xbox Games Showcase. Увы, это по-прежнему постановочный ролик, знакомящий с персонажами и демонстрирующий постапокалиптический сеттинг. А вот какие изменения претерпит геймплей и претерпит ли — по-прежнему неизвестно. Но уж лучше такой трейлер, чем никакой. По крайней мере, он свидетельствует о том, что над игрой работают.
Жанр: FPS
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Разработчик: Ghost Story Games
Дата выхода: неизвестна
Judas — проект Кена Левина, давно распрощавшегося с созданной им серией BioShock и откровенно засидевшегося в «творческом отпуске». События игры развернутся на огромном начавшем терпеть крушение корабле, где геймеру предстоит объединиться с прочими эксцентричными героями ради спасения. Геймплей и арт-дизайн перекликаются с прошлыми проектами именитого геймдизайнера, поэтому на игру уже повесили ярлык «духовного наследника BioShock».
Жанр: action-RPG
Платформы: ПК, Xbox Series
Разработчик: InXile Entertainment
Дата выхода: неизвестна
Первый по-настоящему дорогой проект inXile Entertainment, известной по серии Wasteland. События Clockwork Revolution разворачиваются в стимпанк-мире Авалон, чья правительница устроила настоящую тиранию, заставив людей жить в трущобах. Игроку предстоит воспользоваться машиной времени, для того чтобы восстановить справедливость на континенте.