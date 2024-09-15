Игры серии Warhammer 40 000: от самой худшей к самой лучшей

Хороших игр по вселенной было мало, но количественно — чересчур много.

Вселенная Warhammer 40 000 словно создана для игр. Тут богатый лор, множество фракций, яркие персонажи и даже характерный визуальный стиль — остается только взять и превратить это в геймплей.

За долгую историю вышло огромное количество проектов по лицензии, от пошаговых тактик до ККИ и шутера. Мы же раскидали их по местам.

49. Warhammer 40 000: Carnage Champions

Warhammer 40 000: Carnage Champions.

Это cайдскроллер и автораннер. Динамичность и саундтрек — единственное, что можно отнести к плюсам. В остальном проект не представлял ничего интересного. Неудивительно, что игру сняли с продажи, а сервера отключили.

48. Warhammer 40 000: Eternal Crusade

Warhammer 40 000: Eternal Crusade.

То, что изначально создавалось как масштабная онлайн-игра с открытым миром и бесконечными сражениями, в итоге превратилось в аттракцион несдержанных обещаний. Неинтересные сражения, такой же ростер противников, общая однообразность, плохой баланс были лишь частью проблем. Переход на модель free to play не остановил отток игроков, из-за чего сервера пришлось закрыть.

47. Warhammer 40 000: Kill Team

Warhammer 40 000: Kill Team.

Бюджетная адаптация одноименной настольной игры. Неплохая задумка в виде локального кооператива полностью нивелировалась неудачным дизайном уровней и непредсказуемой камерой, постоянно зависавшей в самом неудобном положении. Неудивительно, что релиз прошел полностью незамеченным.

46. Talisman: The Horus Heresy

Talisman: The Horus Heresy.

В отличие от первоисточника игровая итерация The Horus Heresy стала более серьезным произведением. У разработчиков получилась мрачная стратегия с некоторыми элементами от настольного оригинала. Вышло в целом неплохо, но сильно уж мелковато для столь масштабной вселенной.

45. Eisenhorn: Xenos

Eisenhorn: Xenos.

Многие фанаты Warhammer 40 000 возлагали большие надежды на данный проект. А все из-за крепкой литературной основы, ведь романы об Инквизиторе Эйзенхорне считались и считаются одними из лучших в книжной линейке. Вот только авторам игровой адаптации не хватило ни времени, ни навыков, чтобы превратить разные элементы во что-то единое и цельное. Xenos попросту разваливалась и не могла подарить положительных эмоций.

44. Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels

Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels.

Глядя на Vengeance of the Blood Angels, кажется, что его авторам не хватило мастерства, чтобы качественно реализовать трехмерный визуал. В игре постоянно все тормозило, боевка выглядела неуклюже, а дерганые анимации одновременно забавляли, раздражали и выбивали из погружения. Плюс по непонятной причине геймерам не позволяли управлять отрядом чуть ли не половину игры.

43. Warhammer 40 000: Space Wolf

Warhammer 40 000: Space Wolf.

На бумаге идея смешать механики XCOM с вселенной Warhammer 40,000 казалась отличной. Вот только реализация подкачала. Карты Space Wolf получились слишком маленькими, а боевая система напрямую зависела от случайно вытянутых карт. Как итог — неудачный эксперимент, который не стали развивать.

42. Warhammer 40 000: Battle Sister

Warhammer 40 000: Battle Sister.

Творение студии Soul Assembly предназначено для VR-шлемов. И как небольшой эксперимент, позволяющий ближе раскрыть некоторые элементы вселенной вечной войны, — неплохо. Но как самостоятельная игра — это невыразительный коридорный шутер с неудобным управлением.

41. Warhammer 40 000: Dawn of War 3

Warhammer 40 000: Dawn of War 3.

Третья часть серии Dawn of War получилась самой спорной в линейке. Завышенные ожидания игроков были растоптаны поменявшейся стилистикой, оскудевшими механиками, поломанным балансом и однообразным игровым процессом. Игра ожидаемо провалилась, а фанаты как следует раскритиковали разработчиков.

40. Warhammer 40 000: Fire Warrior

Warhammer 40 000: Fire Warrior.

Пожалуй, единственное достоинство Fire Warrior крылось в том, что поклонники «Вахи» могли наконец-то поближе познакомиться с фракцией Тау. В остальном же это был ничем не примечательный коридорный шутер с устаревшей графикой, ужасным техническим состоянием и проблемным управлением.

39. Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion.

Legacy of Dorn — это скорее виртуальная книга, чем игра. Это приятное боевое фэнтэзи, с головой погружающее в брутальную атмосферу Warhammer. Неплохой визуальный стиль, живой текст, бодрые описания разных деталей и несколько уровней сложности превратили его в ценную находку для фанатов.

38. The Horus Heresy: Betrayal at Calth

The Horus Heresy: Betrayal at Calth.

Интересная по задумке пошаговая стратегия, которую не получилось хорошо реализовать из-за бюджета. Тактика была лишена всякой глубины, диалогов мало, анимации скудные, миссии недоработаны, а большая часть механик больше заточена под VR. И как виртуальный музей, позволяющий ближе рассмотреть окружение и доспехи, оно работает намного лучше, чем как игра.

37. Warhammer Combat Cards

Warhammer Combat Cards.

Вселенная «сорокатысячника» представлена практически всеми существующими жанрами. Вот за карточную составляющую отдувается Warhammer Combat Cards. Игровой процесс получился типичным для ККИ: собираешь колоды, комбинируешь карты и сражаешься ими с противниками. Но проекту не хватило продуманности, да и конкуренция в сегменте оказалась куда серьезнее, чем ожидалось.

36. Warhammer 40 000: Freeblade

Warhammer 40 000: Freeblade.

Довольно скучный рельсовый шутер, где из хорошего была только симпатичная графика. А еще здесь позволяли кастомизировать на свое усмотрение внешний вид своего меха. Но недостатки Freeblade в виде одинаковых уровней, однообразного и скучного игрового процесса перевесили его редкие достоинства.

35. Adeptus Titanicus: Dominus

Adeptus Titanicus: Dominus.

Еще один крепкий середняк с парочкой неплохих идей. Пошаговая стратегия Dominus впечатляет масштабностью происходящего на экране, неплохой проработкой вселенной и тем, как изображены местные титаны. Самому же геймплею, да и технической составляющей тоже, не хватало отполированности. Но даже так получить удовольствие от игры более чем можно.

34. Warhammer 40 000: Storm of Vengeance

Warhammer 40 000: Storm of Vengeance.

Storm of Vengeance — это Plants vs. Zombies от мира «Молота войны». Игрокам требовалось защищать линии при помощи темных ангелов, прокачиваться и наслаждаться многопользовательским режимом. Получилось неплохое развлечение на пару часов, не претендующее на что-то большее.

33. Warhammer 40 000: Sanctus Reach

Warhammer 40 000: Sanctus Reach.

При разработке Sanctus Reach авторы явно вдохновлялись классическими варгеймами. Основу геймплея составляли битвы между разными отрядами. Также полный порядок был как с тактической глубиной, так и с редактором уровней. Расстраивали только однообразные миссии, устаревшая картинка и наличие лишь двух фракций. Из-за нишевости массовая аудитория обошла игру стороной, но те, кто решил разобраться в ней, не остались разочарованными.

32. Space Crusade

Space Crusade.

Студия Gremlin Interactive взялась продолжить настолку HeroQuest в видеоигровом формате, в результате чего и получилась первая игра по Warhammer 40 000. Пошаговая стратегия Space Crusade немного скорректировала местный лор, выделилась пиксельной графикой и затягивающим игровым процессом. Это важная веха в развитии игрового ответвления «Вахи», хотя сейчас ее можно запускать лишь от дикого приступа ностальгии.

31. Warhammer 40 000: Gladius — Relics of War

Warhammer 40 000: Gladius — Relics of War.

Необычная попытка переложить вселенную Warhammer на рельсы Civilization. Создатели заимствовали отдельные элементы и механики, убрали дипломатию и сделали упор на военную кампанию. Игроки строили базы, набирали армию, прокачивали героев и побеждали (или нет) соперников. Получилось вполне себе увлекательное зрелище, пусть и не без проблем с однообразием.

30. Space Hulk Ascension

Space Hulk Ascension.

Переработанная версия Space Hulk от 2013 года получила более приятный визуал, уменьшила элемент случайности, добавила уровни и опыт, изменила оружие и позволила настраивать юнитов. Появилось множество приятных деталей типа нагревающегося оружия, что придавало игре большую реалистичность.

29. Space Hulk: Deathwing

Space Hulk: Deathwing.

Неплохой шутер от первого лица, впечатлявший зрелищными перестрелками, многопользовательским режимом, приятной атмосферой брутальности и жестокости. А какой тут арсенал — можно надолго залипнуть, рассматривая мелкие детали пушек. За недостатки тут отвечали слабое разнообразие игровых ситуаций, плохо рассчитанный уровень сложности и технические проблемы.

28. Warhammer 40 000: Chaos Gate

Warhammer 40 000: Chaos Gate.

Старенькая пошаговая стратегия, где требовалось управлять отрядом ультрамаринов и сражаться с силами Хаоса. Для своего времени Chaos Gate была неплохой игрой, пусть и с однообразными противниками и слабой тактической составляющей. Сейчас проект представляет только исторический интерес.

27. Warhammer 40 000: Dakka Squadron

Warhammer 40 000: Dakka Squadron.

Так получилось, что мало кому нравятся орки. Phosphor Game Studios решила исправить этот недочет, выпустив Dakka Squadron, где позволялось играть за представителей данной расы. Основу же геймплея составляют воздушные бои с кораблями прочих фракций. Получилось весело, с нотками орочьего безумия.

26. Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef

Warhammer 40 000: Shootas, Blood and Teef.

Приключенческий двумерный экшен с элементами платформера и сайдскроллера. Комбинация из бодрого геймплея, приятного саундтрека и эффектных персонажей подарила много минут радости поклонникам вселенной «Молота войны». Сюжет пробегался быстро, из-за чего геймеры просто не успевали заскучать.

25. Warhammer The Horus Heresy: Legions

Warhammer The Horus Heresy: Legions.

Недурственная коллекционная карточная игра с красочными иллюстрациями. Тут неплохая сюжетная кампания, которая содержит множество любопытных сведений о данной вселенной. Но проект подвели недоработанные механики и отсутствие какой-либо глубины, особенно на фоне более приятных конкурентов.

24. Aeronautica Imperialis: Flight Command

Aeronautica Imperialis: Flight Command.

Aeronautica Imperialis: Flight Command — это стратегия и симулятор воздушных боев в одном флаконе. Игроки раздавали команды своим кораблям, а затем в режиме реального времени наблюдали за короткими роликами с боями. Правда, часто сражения превращались в суматошное мельтешение моделек, из-за чего было практически невозможно понять, что именно происходит на экране.

23. Battlefleet Gothic: Armada

Battlefleet Gothic: Armada.

Стратегия в реальном времени, где можно было сполна оценить величественность космических кораблей «Вахи». Игроки участвовали в эпических и увлекательных баталиях, где отдавали команды, маневрировали, захватывали и уничтожали вражеские суда. Но, несмотря на высокие оценки, Armada не снискала большой популярности из-за слишком высокой сложности и упора на хардкорных игроков.

22. Necromunda: Underhive Wars

Necromunda: Underhive Wars.

Necromunda: Underhive Wars — это пошаговая тактика, основанная на одноименной настольной игре. Тайтл привлекал внимание оригинальным сеттингом городов-ульев и интересными режимами, позволяющими получить уникальный опыт. Сами бои оказались чересчур затянутыми и неторопливыми. Дополнялось все устаревшей графикой, дергаными анимациями и багами.

21. Warhammer 40 000: Regicide

Warhammer 40 000: Regicide.

Хорошо всем знакомые шахматы, только в обертке «Молота войны» — именно так можно охарактеризовать данный тайтл. Всего было предусмотрено два варианта: с классическими правилами и режимом Regicide. Во втором случае после хода наступал этап с экшеном, где фигуры стреляли из болтеров, бросали гранаты и уничтожали противников. В целом получилась неплохая стратегия.

20. Warhammer 40 000: Deathwatch

Warhammer 40 000: Deathwatch.

Очень бюджетная вариация XCOM с космодесантниками и тиранидами. Проект изначально создавался для смартфонов, и только потом его портировали на ПК. «Мобильные» корни игры чувствуются в соответствующих анимациях, в визуальном стиле, в зависимости от рандома. Но сам игровой процесс получился крайне медитативным и затягивающим, который так не хочется прерывать.

19. Horus Heresy: Battle of Tallarn

Horus Heresy: Battle of Tallarn.

Данный проект появился после того, как студия HexWar Games взяла собственную франшизу Tank Battle и перенесла все действие в мир Warhammer 40 000. Игрокам предлагалось испытать себя в масштабных танковых битвах в эпоху Ереси Хоруса. Несмотря на скромный визуал, тактическая сторона удивляла разнообразием и сложностью. Получилось скромненько, но со вкусом.

18. Warhammer Epic 40 000: Final Liberation

Warhammer Epic 40 000: Final Liberation.

Эпичный варгейм со множеством юнитов, который предпочитал не затягивать со зрелищем. Под пафосный саундтрек геймеры шли останавливать нашествие полчищ орков. Даже глупые противники, действовавшие слишком шаблонно и атаковавшие всегда в лоб, добавляли особого шарма. К сожалению, игра очень сильно устарела, особенно вставки с живыми актерами.

17. Warhammer 40 000: Chaos Gate — Daemonhunters

Warhammer 40 000: Chaos Gate — Daemonhunters.

Очередная комбинация из вселенной «сорокатысячника» и механик XCOM. Но в отличие от творения Firaxis, в Daemonhunters делали упор на более агрессивный и быстрый геймплей, интересный сюжет, красивый дизайн и приятное звуковое сопровождение. А вот некоторые механики получились слишком «душными», что оттолкнуло большой слой потенциальной аудитории.

16. Warhammer 40 000: Armageddon

Warhammer 40 000: Armageddon.

В Armageddon поклонников серии поближе познакомили с мрачным и опасным миром планеты Армагеддон. Авторы хорошо поработали над тактической составляющей, сделав ее действительно гибкой и разнообразной. Это, а также интересные миссии и атмосферные локации положительно сказывались на реиграбельности. Расстраивала только никакущая сложность.

15. Warhammer 40 000: Rites of War

Warhammer 40 000: Rites of War.

Неплохая стратегия про противостояние трех фракций с несколькими режимами и масштабной одиночной кампанией. Визуально Rites of War сильно напоминал Panzer General, а вот геймплейное содержание оказалось совсем другим. Реиграбельность и тактическая глубина обеспечивалась разными видами юнитов с уникальными способностями. Также авторам удалось передать дух вселенной «Молота войны» лучше, чем многие более дорогие релизы.

14. Space Hulk

Space Hulk.

Одна из первых попыток перенести настольную «Ваху» в формат видеоигры. Авторы основательно поработали над освещением, звуком и атмосферой ужаса, с каждым эпизодом наращивая напряжение и мастерски играясь с эмоциями геймеров. Особенно выбивали из равновесия моменты с генокрадами, ведь на их фоне космодесантники казались слишком громоздкими.

13. Battlefleet Gothic: Armada 2

Battlefleet Gothic: Armada 2.

Сиквел сделал большой шаг вперед по сравнению с первой частью. Авторы учли свои ошибки, превратив Armada 2 в вариативную стратегию с красивой графикой, разнообразными фракциями, улучшенной оптимизацией, эпичностью и масштабностью. Недостатков также хватало типа неудобного менеджмента флота или предсказуемого интеллекта врагов. Но все это меркло на фоне достоинств.

12. Warhammer 40 000: Battlesector

Warhammer 40 000: Battlesector.

Пусть Battlesector не хватает красочности, зато с избытком пафоса, брутальности и готической архитектуры. Здесь множество юнитов и героев, увлекательные битвы, хорошо проработанные механики, да и сама атмосфера той самой «Вахи» воссоздана как надо. А еще именно тут состоялся игровой дебют космодесантников нового поколения — Примарисов. Несмотря на нехватку контента и нишевый жанр, получилась добротная игра, где с легкостью можно засесть на много часов.

11. Necromunda: Hired Gun

Necromunda: Hired Gun.

У создателей Hired Gun получился динамичный шутер от первого лица со зрелищными и веселыми перестрелками, хорошо продуманными уровнями, системой аугментаций и большим пулом врагов. Особенно радовала система передвижений, включавшая бег по стенам, прыжки, крюк-кошку и замедление времени. Не обошлось и без минусов: проект явно вышел недоработанным, что сказалось на оптимизации, интеллекте противников и сюжете.

10. Warhammer 40 000: Inquisitor — Martyr

Warhammer 40 000: Inquisitor — Martyr.

Разработчики из студии NeocoreGames попытались соединить в своем творении зрелищный экшен, элементы RPG, закрученный сюжет и сеттинг Warhammer 40 000. Получился недурственный тайтл, отлично воссоздававший знакомый визуальный стиль. Минусов тут также хватало: однообразные сражения, плохо выверенный баланс, неудобный интерфейс. В целом Inquisitor — Martyr отлично себя проявляла и как часть данной вселенной, и как самостоятельная игра.

9. Warhammer 40 000: Space Marine

Warhammer 40 000: Space Marine.

В Space Marine игроки вживались в роль ультрамаринов, чтобы в брутальном стиле крошить всех врагов на своем пути. Богатый арсенал и боевая система подталкивали геймеров к агрессивному стилю прохождения. Да и в целом кажется, что жанр боевика все же лучше всего подходит миру Warhammer 40 000. Но и излишне идеализировать проект не нужно, ведь недостатков также хватало. Но, несмотря на все минусы, игра оставила приятные воспоминания.

8. Space Hulk Tactics

Space Hulk Tactics.

Очередной раунд противостояния космодесантников с генокрадами в узких коридорах космических кораблей развернулся в Space Hulk: Tactics. Игра сделана по всем канонам настолки и получила приятный визуал, продуманный дизайн уровней, редактор карт и эффектных персонажей. Но не обошлось и без минусов. Враги слишком глупые, камера неудобная, геймплей местами скучный или душный, а баги могли сломать прохождение. Но на фоне предыдущих итераций получилось действительно добротно.

7. Warhammer 40 000: Darktide

Warhammer 40 000: Darktide.

Красивый и увлекательный кооперативный шутер, над сценарием которого работал хорошо знакомый всем поклонникам вселенной писатель Дэн Абнетт. Герои оказывались на планете, где приходилось сражаться с толпами разномастных врагов. Игра получилась в меру хардкорной, наказывая за ошибки всю команду разом. Ближний бой и стрельба выглядели не только эффектно, но и брутально. Ну и визуально выглядело все на пять с плюсом, особенно города-улья.

6. Warhammer 40 000: Boltgun

Warhammer 40 000: Boltgun.

«Doom от мира Warhammer 40 000» — эти слова лучше всего характеризуют Boltgun. Тайтл представляет собой динамичный шутер про изучение разных уровней и их зачистку от вражеских толп. Главная фишка игры кроется в ретростилистике, в которой выполнены все элементы. Даже графику можно выкрутить до максимально старомодного уровня.

5. Warhammer 40 000: Dawn of War 2

Warhammer 40 000: Dawn of War 2.

Культовый статус Dawn of War 2 признают не только фанаты «сорокатысячника», но и те, кто бесконечно далек от этой вселенной. Во второй части авторы убрали все лишнее, оставив только самое нужное, подправили игровой процесс и подтянули все остальное на новый уровень. И если к одиночной кампании еще можно было придраться, то динамичный мультиплеер увлекал всерьез и надолго.

4. Warhammer 40 000: Mechanicus

Warhammer 40 000: Mechanicus.

Одно из лучших игровых воплощений вселенной Warhammer 40 000. В этой пошаговой тактической игре техно-жрецы Адептус Механикус появляются из ниоткуда и беспощадно истребляют недружелюбных некронов. Единственное, что расстраивало, так это излишняя легкость — здесь редко встречались ситуации, где приходилось напрягаться по-серьезному. Однако все преимущества в виде геймплея, дизайна и саундтрека полностью перекрывали минусы.

3. Warhammer 40 000: Rogue Trader

Warhammer 40 000: Rogue Trader.

Команде Owlcat Games хватило мастерства, чтобы выпустить масштабную, комплексную и атмосферную RPG. Это красочное и захватывающее приключение с огромным запасом реиграбельности. Даже сотни часов, проведенных в ней, не хватит, чтобы открыть весь контент. А после финальных титров рука сама тянется перепройти ее заново с новыми решениями.

2. Warhammer 40 000: Dawn of War

Warhammer 40 000: Dawn of War.

Одна из лучших стратегий в принципе, не говоря уже про вселенную «Молота Войны». В Dawn of War все механики и элементы были настолько качественно проработаны, что затмевали всех конкурентов. Авторам даже удалось превратить строительство баз в интересный процесс. Тут встречалось все, за что любили и любят мир Warhammer 40 000: масштабность, зрелищность, эпичность и пафос.

1. Warhammer 40 000: Space Marine 2

Warhammer 40 000: Space Marine 2.

Space Marine 2 — это один из главных претендентов на звание «Игра 2024 года». Это ладно скроенный шутер старой школы, который не тратит попусту время игрока и не душит его ненужными активностями. Вместо этого герою выдают оружие и отправляют эффектно крошить врагов. Не забыли авторы и про раскрытие и демонстрацию разных уголков вселенной. Ну и просто приятно, что Saber Interactive доказала, что может сама создавать топовые проекты.