PlayStation 5 стала провалом Sony? 5 причин, почему это так

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С момента выхода PlayStation 5 прошло 3,5 года. Это около половины среднестатистического жизненного цикла консоли. Стало быть, уже сейчас можно подвести промежуточные итоги, которые, прямо скажем, не очен и радуют.
Пускай дела у Sony идут не в пример лучше, чем у Xbox Series, но перспективы довольно туманны. PS5 имеет все шансы не только не приумножить результаты своей предшественницы, но и оказаться куда менее успешной консолью. И вот 5 причин, почему PlayStation 5 пока можно назвать провалом.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что новые консоли мы покупаем прежде всего ради графики. И поскольку встречают по одежке, в первый год-два необходимо обеспечить платформу проектами-бенчмарками, демонстрирующими всю мощь.
PS4 на старте получила Killzone Shadowfall и разница между ней и последними играми для PS3 была более чем ощутимой. Качество моделей, текстур, спецэффектов — все это впечатляло и выглядело на уровне топовых ПК-шутеров.
А что у нас с PS5? Чем удивила Spider-Man Miles Morales в сравнении с первой частью? Чуть возросшей детализацией текстур и дальностью прорисовки? Ах да, быстрыми загрузками и RTX. Вот только шустрые лоадинги больше про экономию времени, а как обстоят дела с трассировкой на консолях вы и так знаете.
Техдемки на Unreal Engine 5 (включая памятную The Matrix Awakens) впечатляли, а плашечка 8K на коробке с консолью внушала веру в прекрасное. Но как только дело доходило до реальных игр, красивая картина, нарисованная ушлыми маркетологами, вмиг начинала трещать по швам.
В каждом втором проекте приходится иметь дело с «нечестными» 4K и нестабильными 60 fps. Причем ради последних порой еще и приходится жертвовать качеством картинки. Какое уж тут 8K, которое пока что есть в одной игре — головоломке The Tourist с простецкой графикой.
Даже по прошествии трех с половиной лет на PS5 не появилось ни одного проекта, способного удивить графикой и продемонстрировать большой отрыв от прошлого поколения консолей. Да что там — сравните даже флагманские проекты, вроде Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok.
Выпуск сиквелов успешно зарекомендовавших себя тайтлов — практически беспроигрышная тактика. Особенно когда в игровой индустрии наметились большие экономические проблемы. Но геймерам важен результат, что там происходит в стенах корпораций их волнует меньше всего.
Помните, как многие ехидно называли PS4 «ремастерстейшном»? Действительно, в какой-то момент от слегка подкрашенных портов с консолей прошлых поколений не было отбоя. Однако выпуск таких проектов никак не сказался на появлении новых IP. Driveclub, Bloodborne, The Order 1886, Days Gone, Horizon и много еще чего. Да, не все из них хорошо зарекомендовали себя в финансовом плане, но, по крайней мере, Sony щедро радовала аудиторию разнообразием игр.
В эпоху PS5 компания решила не рисковать и сконцентрироваться на выпуске сиквелов. Ну и ремастеров — куда ж без них. В итоге за минувшие три с половиной года при содействии Sony вышли Returnal и бесплатная Astro Bot — по сути, техдемка возможностей контроллера DualSense. Когда в последний раз компания столь наплевательски относилась к выпуску новых IP?
Почему компания поставила крест на ряде своих потенциально прибыльных франшиз? Про Days Gone и Killzone Shadow Fall говорили, что эти игры продались ниже ожиданий. Но осечки бывают у всех, а в случае с творением Bend Studio это еще и новый IP. Драма, впоследствии развернувшаяся в интернете из-за отмененной Days Gone 2, показала, что сиквел был очень даже интересен аудитории. Жаль, что разработчикам не дали шанс.
А как же новая Uncharted? Как можно было «забыть» про один из флагманов, в свое время обеспечивший PS3 путевку в лучшую жизнь? Не говоря уже про The Last of Us. Угробить столько времени и средств на мультиплеерный проект во вселенной. Вместо этого можно было поручить Naughty Dog то, что студия умеет делать лучше всего — дорогую одиночную игру с выдающимся нарративом. Как говорится, здесь могла быть ваша фотография... простите, The Last of Us Part 3.
Впрочем, Нил Дракманн уже намекнул на то, что студия может заняться триквелом в обозримом будущем. Но такими темпами он вряд ли увидит свет на текущем поколении консолей. Что же до Uncharted, то, по слухам, в разработке находится ремейк первой части. Звучит странно, поскольку концовка четвертой части давала простор для нескольких потенциальных продолжений.
Шлему PS VR не удалось стать любимцем публики. Sony может винить саму себя: компания даже не удосужилась обеспечить столь дорогой аксессуар достойной подборкой эксклюзивных игр. Вот и получается, что лучшими проектами для PS VR стали режимы виртуальной реальности в обычных играх.
Ситуация особенно обидна в свете альтернативы у Microsoft и Nintendo. PS4 была единственной консолью с таким устройством и могла получить неплохое преимущество за счет шлема. Но Sony самостоятельно выстрелила себе в колено и отказалась продолжать забег. Казалось бы, разве может умудренная опытом компания повторить былые ошибки? Еще как может.
Новое поколение VR-шлемов предложило еще более передовые технологии. Вкупе с возможностями PS5 это давало большой простор для крутых проектов, способных убедить аудиторию в необходимости покупки. Но вот беда — нет этих игр.
Вернее, почти нет. Одной лишь Horizon Call of the Mountain и VR-режимов в Gran Turismo 7 и ремейке Resident Evil 4 оказалось недостаточно. И оно неудивительно, учитывая ценник. В итоге, по неофициальным данным, за первый год после релиза Sony не смогла продать даже миллиона устройств.
Эксклюзивы всегда были одной из киллер-фич любой консоли. Несмотря на шутки про «мыльное кинцо», каждый второй ПК-боярин в действительности жаждал сыграть в Uncharted, God of War, «Человека-паука» и прочие прежде недоступные проекты. В какой-то момент Sony тоже смекнула, что неплохо бы увеличить прибыль за счет портов своих игр. Правда, компания не стала идти по пути Microsoft, выпуская проекты одновременно на ПК и консолях.
Но даже портов, выходящих с «опозданием» в год-два, сполна хватило для того, чтобы поклонники бренда почувствовали себя обманутыми. Бум майнинга прошел, цены на видеокарты уже не кажутся заоблачными даже с учетом наценок за параллельный импорт. Вот и получается, что покупать PS5 ради эксклюзивов уже как бы и не надо. Если, конечно, вы готовы подождать какое-то время. К тому же цена за ожидание — более качественная графика и увеличенный фреймрейт.