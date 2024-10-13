Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:40

Рабочие бонус-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года

Telegram Дзен
Зачем тратить свои деньги, когда есть они?

Бонус-коды (они же промокоды) в «Мире танков» — отличная возможность быстрее прокачать танк и получить дни премиум-аккаунта. В редких случаях через бонус-коды можно забрать и золото. Это крайне редкая внутриигровая валюта.

А какие бонус-коды для самой популярной танковой игры в России доступны в октябре 2024 года? В этом месяце выбор из бонус-кодов огромен.

Бонус-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года

1. LESTAIGRY2024 — 3 дня премиум-аккаунта, 6 декалей «Стальное трио», 3 личных резерва + 200% к комбинированному опыту на 1 час, 3 личных резерва + 50% к боевому опыту на 1 час и 2D-стиль «Триумвират».

2D-стиль «Триумвират» в «Мире танков».

2. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж» в «Мире танков».

3. TANKDAYRTK 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2D-стиль «Экипаж машины боевой» в «Мире танков».

4. MT2024TDAY 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва + 100% к боевому опыту на 1 час.

2D-стиль «В погонах с красным кантом» в «Мире танков».

5. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв + 50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв + 200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.

6. BONUSMIRTANKOV2024 — 50 000 серебра.

7. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

Где и как ввести бонус-коды для «Мира танков»

Есть два варианта активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.

1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.
2. Кликните на свой никнейм с аватаром.
3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».
4. Введите один из бонус-кодов.

Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.

1. Зайдите на сайт Lesta Games.
2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.
3. Нажмите на «Активировать код».

В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.

Инвайт-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года, если вы только зарегистрировались в игре

Название кода Что дает

IGRAIVMIRTANKOV

Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине

TANKOLET

Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT

LESTAMIRТАНКОВ

Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT

TANKBATTLES

Боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II

MIPТАНКОВ

Боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный

RUTANKS

Боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный

MTLESTA

Боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly

TANKI

Боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М

TANKITOP1RU

Боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня — объект 244
Standoff 2. Какие промокоды на Standoff 2 актуальны в октябре 2024 года

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Сегодня
Вчера
Неделя