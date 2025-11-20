Видео
Сегодня, 19:00

Assassin's Creed: начало истории серии от Альтаира

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Assassin's Creed.
Фото YouTube
Одна из легендарных игр, что заложила полноценную серию, которая полюбилась миллионам игроков и при этом продолжает развиваться. Assassin's Creed вышла по-настоящему сенсационной — над проектом работали люди, что ранее занимались Prince of Persia: The Sands of Time. В статье рассказываем о первой части культовой франшизы.

Системные требования Assassin's Creed

Минимальные требования

  • Видеокарта: 256 MB DirectX 10.0-compliant video card or DirectX 9.0-compliant card with Shader Model 3.0 or higher (NVIDIA GeForce 6800+ / ATI Radeon X1600+)

  • Процессор: Dual core processor 2.6 GHz Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2 3800+

  • Оперативная память: 1 GB Windows Xp / 2 GB Windows Vista

  • Жесткий диск: 12 GB

  • Операционная система: Windows XP/Windows Vista

  • DirectX: DirectX 9.0 or 10.0 libraries

Рекомендуемые требования Assassin's Creed

  • Видеокарта: 512 MB DirectX 10.0-compliant video card or DirectX 9.0 — compliant card with Shader Model 3.0 или выше

  • Процессор: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz or AMD Athlon 64 X2 4400+ или лучше

  • Оперативная память: 2 GB Windows Xp / 3 GB Windows Vista

  • Жесткий диск: 12 GB

  • Операционная система: Windows XP/Windows Vista

  • DirectX: DirectX 9.0 or 10.0 libraries

Трейлер Assassin's Creed

История создания игры Assassin's Creed

Assassin's Creed — игра, разработанная студией Ubisoft Montreal, вышла в 2007 году и положила начало целой серии проектов, один из которых вышел не так давно — 20 марта 2025 года, когда выпустили Assassin's Creed Shadow. Основной жанр — экшен-приключение с элементами стелса, что стало особенной для франшизы. Поиграть можно на PC, PS3 и Xbox 360, хотя изначально его выпустили эксклюзивно для PlayStation.

Альтаир — главный герой Assassin's Creed.
Фото YouTube

«Кредо Ассасина» пережило несколько изданий: уже в феврале 2008 года вышел специальный приквел для Nintendo игры Assassin's Creed: Altair's Chronicles, а уже в апреле — расширенная версия для PC, что получила название Assassin's Creed Director's Cut Edition и значительно расширила возможности для ведения расследований.

Идея и игровой процесс

Действие игры Assassin's Creed разворачивается в двух временных линиях — в 1191 и 2012 годах. В обеих эпохах мы управляем персонажами, которые связаны между собой. В современной части главным героем становится Дезмонд Майлс, бармен, похищенный исследователями из компании «Абстерго Индастриз». Они используют его и машину «Анимус», чтобы найти осколок артефакта, принадлежащего предку Дезмонда — Альтаиру ибн Ла-Ахаду. Альтаир был ассасином времен Крестовых походов и занимался поиском важных сведений.

Альтаир схваченный орденом крестоносцев.
Фото YouTube

Геймплей Assassin's Creed

Ubisoft сделали Assassin's Creed игрой с открытым миром, позволив геймерам самостоятельно решать, какой уголок исследовать. Основной локацией стала Святая земля, что поделена на семь больших локаций: три крупных города — Дамаск, Иерусалим и Акра, замок ассасинов — Масиаф и пространство между ними, занятое Королевством крестоносцев, что включает в себя цитадель Арсуф. Причем передвигаться между ними можно свободно — пешком или на лошади, однако солдаты в основном будут враждебно настроены — это потребует не привлекать лишнего внимания.

Городское окружение в Ассасинс Крид.
Фото YouTube
Начало Assassin's Creed происходит в замке Масиаф, что построен в горах. Постепенно игрока учат находиться в поселениях, паркуру, а также проводить расследования. Исследование и поиск предателя становится первой миссией. Позже расследования плотно входят в геймплей и занимают значительную часть времени прохождения.
Убийство в стелсе может значительно упростить игру.
Фото YouTube

Компания сама называла проект социальным экшен-стелсом, что подчеркивает важность взаимодействия не только с игровыми NPC, но и «мобами». Толпа может стать ценным инструментом или грозным противником на пути к достижению целей. Особенно важно учитывать это при убийствах персонажей, чтобы успеть вовремя скрыться с места преступления. При этом важно прожимать кнопки для расталкивания НПС, иначе герой может сбиться с ног.

Боевая система Assassin's Creed

Разработчики постарались сделать ее максимально простой и удобной, чтобы игрокам не приходилось долго разбираться — необходимо лишь захватить цель и далее использовать предпочитаемый вид оружия. Благодаря стелсу можно сделать убийство тайно, чтобы жертва не успевала спровоцировать окружающих. Анимации сделаны качественно, внедрены механики блока и контрудара для удобства. Однако из-за простоты система чаще проходит в виде дуэли, а соперники не нападают толпой, что сейчас непривычно.

Сцена битвы в Assassin's Creed.
Фото YouTube

Сюжет Assassin's Creed

Так как Ubisoft сделали в игре сразу две сюжетные линии, то игра делится на несколько разделов, которые называются блоками памяти. В каждом из них раскрывается общее содержание истории — такая система становится удобной и понятной для геймера. В первом блоке ассасин попадает в атмосферу Храма Соломона, где вместе с напарниками пытается не позволить тамплиерам завладеть неопознанным артефактом, но из-за стремления разобраться с Робером де Сабле, магистром ордена, Альтаир оказывается отрезан от союзников. После этого он прибывает в Масиаф, где встречается с главой организации Аль-Муалимом, что относится уже ко второй главе. Из-за конфликта во время нападения тамплиеров его разжалуют в должности.

Робер де Сабле из Ассасинс Крид.
Фото YouTube

Третий блок памяти начинается вновь в Масиафе, где глава ассасинов требует убить магистра госпитальеров Гарнье де Наплуза в Акре и работорговца Талала в Иерусалиме. В четвертом необходимо устранить Абу-аль-Нуквода — богатого купца в Дамаске, Маджд ад-Дина — регента Иерусалима и Вильяма Монферрата — наместника Акры. В пятом блоке раскрывается содержание артефакта, захваченного у крестоносцев. В шестом задачей становится устранение Робера де Сабле, что сопровождается восстановлением положения в ордене, где раскрывается истинная сущность Аль-Муалима. В седьмом необходимо заполучить оставшиеся части Яблока Эдема, спрятанные в разных частях мира.

Замок Масиаф из Assassin's Creed.
Фото YouTube

Дизайн Assassin's Creed

Графика и музыка в проекте позволяют по-настоящему проникнуться атмосферой Святой земли и ордена ассасинов. Композитор Йеспер Куд смог отобразить заложенную идею противостояния сторон, не сделав саундтрек слишком современным, что отражает реалии средневековой войны. Графика Assassin's Creed даже сейчас не выглядит скучной — цветовая палитра хоть и затемнена, но крайне соответствует общей атмосфере.

Дизайн открытого уровня Assassin's Creed.
Фото YouTube

Где и как скачать или приобрести игру Assassin's Creed

На данный момент Assassin's Creed можно приобрести в Steam и поиграть на доступных площадках — PC, PlayStation и Xbox. Сейчас стоимость Assassin's Creed варьируется в России от 370-650 рублей.

Графика в Assassin's Creed Remake.
Фото YouTube

Отзывы критиков

На выходе Assassin's Creed была тепло принята критиками, которые оценили как графику, так и интересный геймплей с развернутой историей. Проект получил множество показов, трейлеры и награды на Е3 в 2006-м — признавалась лучшей игрой выставки или лучшей игрой на PS3 (демонстрация происходила в рамках PS3-проектов) рядом ведущих игровых ресурсов.

Рейтинг Assassin's Creed

  • GameRankings — 82,92%

  • Metacritic — 81/100

  • Eurogamer — 7/10

  • Famitsu — 37/40

  • Game Informer — 9,5/10

  • GamesRadar+ — 5/5

  • IGN — 7,5/10

