Бинды в КС 2: смена рук, прыжок на колесико, на гранаты, ноуклип

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Всякий, кто играл в Counter-Strike 2, хорошо знает, что иногда бывает важна каждая секунда. Разница между победой и поражением может определяться одним удачным выстрелом. А помочь сделать такой выстрел могут бинды. Что это, зачем оно нужно и как это настроить — мы собрали в статье ответы на все важные вопросы.
Бинд — это назначение определенного игрового действия на конкретную клавишу клавиатуры или кнопку мыши. Это похоже на создание персональных «хоткеев» в играх, которые могут значительно ускорить вашу реакцию и упростить сделать сложные последовательности действий чуть менее сложные. Оптимизация управления — это один из ключевых элементов игры на высоком уровне, и правильные бинды могут существенно повысить вашу эффективность в Counter-Strike 2.
Прежде всего убедитесь, что консоль активирована:
Зайдите в настройки игры
Перейдите во вкладку «Игра»
Найдите опцию «Включить консоль разработчика» и выберите «Да»
По умолчанию консоль открывается клавишей «тильда», которая находится на клавиатуре под Esc. Именно в нее и нужно вводить команды.
В Counter-Strike создание бинда происходит через консоль по следующей формуле:
bind
Например, если вы хотите привязать бросок светошумовой гранаты к клавише F, то следует набрать:
bind f «use weapon_flashbang»
Теперь каждый раз при нажатии F вы мгновенно достанете «флешку», даже если до этого в руках был АК-47.
Чтобы удалить существующий бинд с клавиши, используйте команду:
unbind
Например: unbind f
В теории, бинды в Counter-Strike 2 должны сохраняться автоматически. Увы, на деле так происходит не всегда. Для надежного сохранения рекомендуется использовать файл конфигурации (например, autoexec.cfg) или команду:
host_writeconfig
Эта команда принудительно сохранит все текущие настройки, включая бинды, в ваш конфигурационный файл.
Хотите кинуть ту же самую гранату, что и в прошлый раз, использовав для этого всего одну кнопку? Нет ничего проще.
bind k «sv_rethrow_last_grenade»
Здесь, как и в следующих биндах, вместо K можно использовать любую клавишу по вашему выбору.
Стрейф — это стрельба при смещении вправо и влево. Разумеется, вести ее можно и без биндов, но почему бы не воспользоваться и ими?
bind d «+moveleft»
bind a «+moveright»
Эта команда позволяет изменять размеры радара на лету.
bind u «incrementvar cl_radar_scale 0.25 1 0.75»
Бхоп или распрыжка — древний концепт, который уже не так актуален, как во времена Unreal или Quake 3. Однако и в прошлое он не ушел. Чтобы пользоваться им при помощи колеса мышки — используйте следующие команды:
bind mwheeldown «+jump_»
bind mwheelup «+jump_»
alias +jump_ «+jump;+jump»
alias -jump_ «-jump;-jump;-jump»
Старый-добрый прыжок с приседания никогда не будет лишним.
alias +djump «+jump; +duck»
alias -djump «-jump; -duck»
bind SPACE «+djump»
Изначально этот бинд был необходим для распрыжек. Сейчас это менее актуально, чем раньше, и все-таки для прытких игроков он точно не помешает.
bind mwheeldown «+jump» (прокрутка вниз)
и/или
bind mwheelup «+jump» (прокрутка вверх)
Важно: Закрепите обычный прыжок на пробел и дополнительный на колесико мыши, чтобы иметь опции в разных ситуациях:
bind space «+jump»
Позволяет мгновенно менять положение оружия с правой руки на левую. Особенно полезно при стрельбе углов, когда важен каждый градус обзора.
bind q «toggle cl_righthand 0 1»
Альтернативный вариант:
bind q «incrementvar cl_righthand 0 1 1»
Этот бинд позволяет выполнять идеально точные подкидывания гранат через высокие стены:
alias «+jumpthrow» «+jump;-attack»
alias «-jumpthrow» «-jump»
bind t «+jumpthrow»
Важно: На некоторых соревновательных турнирах использование таких скрипт-биндов может быть запрещено, поэтому лучше заранее проверить правила.
Разумеется, никто не позволит полетать на абсолютном большинстве серверов. Но посмотреть новую карту на собственном компьютере — почему бы и нет?
bind y «noclip»
Важно: Работает только с командой sv_cheats 1
bind m «cl_decal_clear_world»
Важно: Работает только с командой sv_cheats 1
Хотите посылать сообщения одной кнопкой? Вам нужен бинд на чат.
bind «j» «say сообщение» — в общий чат
bind «n» «say_team сообщение» — в командный чат
Полезность этого бинда можно не объяснять — разворачиваться в перестрелках приходится часто.
bind c «yaw -16500 1 1»
Важно: работа этой команды зависит от вашей чувствительности мыши. Приведенное выше значение действительно для «сенсы» в 1.48902.
Команда на покупку оружия выглядит так:
bind del «buy negev»
Вместо del можно выбрать любую удобную вам клавишу, вместо пулемета Negev — название нужного вам оружия.
Когда до конца раунда остаются считанные секунды, этот бинд может спасти ситуацию, мгновенно выбирая C4:
bind b «use weapon_c4»
Важно: Если вам нужно также быстро передать бомбу товарищу, можно использовать отдельный бинд: bind n «use weapon_c4; drop»
«Если вы наблюдаете за профессиональным киберспортом, то могли заметить, что кибератлеты очень редко используют стандартные раскладки клавиатуру. Неудивительно — на их уровне может оказаться решающей доля секунды, и чтобы выиграть эту долю секунды, хороши любые разрешенные инструменты.
Нужны ли ухищрения вроде биндов обычному игроку, который решил поиграть в «каэску» вечером после работы, пусть даже в рейтинговом матче? Скорее нет, чем да. Исход любительских матчей как правило зависит от скилла игроков, и от их способности координироваться, а не от биндов, прицелов и других нестандартных настроек.»
Об эксперте: Никита Бирюков, разработчик российской инди-студии «Брезгъ», совладелец компьютерного клуба, давний фанат киберспорта и заядлый игрок в Counter-Strike.