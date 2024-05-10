«Мир танков»: актуальные бонус-коды и промокоды в мае 2024 года

Праздники прошли, а коды остались.

В условно-бесплатных играх типа «Мира танков» все завязано на прокачке. Чем быстрее ты прокачаешь танк, тем меньше негатива от игры получишь. Бонус-коды и промокоды делают этот процесс и быстрее, и приятнее. При помощи кодов можно бесплатно получить «плюшки», которые обычно доступны только за деньги. Рассказываем, а какие бонус-коды актальны для «Мир танков» в мае 2024 года.

Бонус-коды для «Мир танков» в мае 2024 года

Название кода Что дает 9MAYMIRTANKOV 3 дня премиум-аккаунта, 2D-стиль «Салют Победы», 9 декалей «Звезда Победы», танк 6 уровня М4-А2 Шерман Лозы на 9 дней + слот и 100-процентный экипаж, танк 7 уровня КВ-122 на 9 дней + слот и 100-процентный экипаж, танк 8 уровня Объект 252У на 9 дней + слот и 100-процентный экипаж.

Код выше действует с 7 мая по 31 мая 2024 года. В июне он уже работать не будет.

Название кода Что дает 8ZR3F-7MASC-VBR35 1 день премиум-аккаунта. MBU43-MGRV4-PDK95 1 день премиум-аккаунта.

Два кода выше — одноразовые. Кто первый их введет — тот и получит бонус.

Промокоды для «Мир танков» в мае 2024 года

Промокоды (не путать с бонус-кодами) — это специальные коды, рассчитанные на новичков и игроков, которые достаточно давно не заходили в «Мир танков». Доступно 10 промокодов для новичков и для тех, кто давно не был в игре.

Название кода Что дает LEBWATV (кто не был в игре 100+ дней) личные боевые задачи на 250 золота, 8 дней премиум-аккаунта, 150 000 серебра, Т-54 первый обр. бесплатно и навсегда после одного сыгранного боя на технике от 4 уровня и выше, танки VK 75.01 (K), T26E3 Eagle 7 и СУ-100Y на 10 дней. IGRAIVMIRTANKOV (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — Объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине. TANKOLET (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT. LESTAMIRТАНКОВ (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT. TANKBATTLES (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II. MIPТАНКОВ (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный. RUTANKS (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный. MTLESTA (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly. TANKI (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М. TANKITOP1RU (для новых пользователей) боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Объект 244.

Где отслеживать новые бонус-коды для «Мир танков»

Дабы не пропустить новые бонус-коды, советуем отслеживать:

— WOT EXPRESS: популярный сайт по «Мир танков», где публикуются все самые актуальные новости об игре. По ссылке можно отслеживать выход новых кодов.

— Джов: Telegram-канал известного танкового блогера-миллионника. Публикует не только новости о «Мире танков», но и бонус-коды.

Как и где вводить бонус-коды для «Мир танков»