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Какие бонус-коды для «Мира танков» актуальны в сентябре 2024 года

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Фото Lesta Games
Telegram Дзен
5 бесплатных дней премиум-аккаунта и несколько красивых скинов для танков.

Бесплатные вещи и предметы в онлайн-играх — кто это не любит? Вот и в «Мир танков» разработчики периодически подкидывают ништяки в виде бонус-кодов и промокодов. Отобрали бонус-коды, которые актуальны в сентябре 2024 года.

Бонус-коды (промокоды) дают не только бесплатные дни премиум-аккаунта, но и танки с золотом. А золото это редкая внутриигровая валюта.

Бонус-коды (они же промокоды) для «Мира танков», действующие в сентябре 2024 года

1. TANKDAYRTK 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2. MT2024TDAY 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва +100% к боевому опыту на 1 час.

2D-стиль «В погонах с красным кантом».

3. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

4. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.

5. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

Как вводить бонус-коды в «Мире танков»

Есть два варианта активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.

1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.
2. Кликните на свой никнейм с аватаром.
3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».
4. Введите один из бонус-кодов.

Активация бонус-кода через лаунчер.

Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.

1. Зайдите на сайт Lesta Games.
2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.
3. Нажмите на «Активировать код».

В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.

Инвайт-коды для «Мира танков» в сентябре 2024 года

Название кода Что дает

IGRAIVMIRTANKOV

боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — Объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине.

TANKOLET

боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT.

LESTAMIRТАНКОВ

боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT.

TANKBATTLES

боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II.

MIPТАНКОВ

боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный.

RUTANKS

боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный.

MTLESTA

боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly.

TANKI

боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М.

TANKITOP1RU

боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Объект 244.

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