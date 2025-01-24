Актуальные бонус-коды и инвайт-коды для «Мира танков» в январе 2025 года

Сегодня, 18:55
В «Мире танков» вышло обновление «Альфа», которое привнесло на сервера игры много нового, включая огнеметные танки, штурмовые САУ и танки 11-го уровня.
Для ускорения процесса прокачки новых танков помогут свежие бонус-коды, а также промокоды (они же — инвайт-коды) для новичков.
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Название кода
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Что дает в игре
|MT11LEVEL
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Бонус для новых игроков:
Т-34 с Л-11 со 100-процентным экипажем, слот в ангаре, Т-34 экранированный со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боев, боевая задача на 1 000 золота, 250 000 кредитов, 7 дней танкового премиум-аккаунта.
Бонус для вернувшихся игроков:
5 танков 8-го уровня со 100-процентным экипажем в аренду на 14 дней: Lansen C, Somua SM, T77, ИСУ-152К, VK 75.01K, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 7 личных резервов: +100 процентов к опыту за бой на 1 час, 7 личных резервов: +300 процентов к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.
Бонус для активных игроков:
3 больших снаряжения.
|ALFA11LVL
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25 золота.
1 универсальная брошюра.
|CREWFIREFIGHTING
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5 предбоевых инструкций для экипажа «Искусство сбивать пламя».
|BOOSTERCREWEXP
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1 личный резерв: +50 процентов к опыту за бой на 1 час.
Промокоды, они же инвайт-коды, в отличие от бонус-кодов, меняются нечасто. Если бонус-коды могут ввести все игроки, то промокоды — только новички.
|Название кода
|Что дает
|PLAY11LVL
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Суммарно за выполнение всех задач из инвайт-кода вы получите:
Премиум танки: ИС-2, Т-34М-54, Matilda LVT.
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IGRAIVMIRTANKOV
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боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — Объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине.
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TANKOLET
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боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT.
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LESTAMIRТАНКОВ
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боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT.
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TANKBATTLES
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боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II.
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MIPТАНКОВ
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боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный.
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RUTANKS
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боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный.
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MTLESTA
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боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly.
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TANKI
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боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М.
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TANKITOP1RU
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боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Объект 244.
Как не пропустить бонус-коды для «Мира танков»
Чтобы оставаться в теме и не пропустить новые бонус-коды для «Мира танков», советуем время от времени открывать следующие ссылки:
— WOT EXPRESS: один из самых популярных сайтов по игре, где оперативно выкладываются бонус-коды. Проходим по ссылке и забираем их.
— JOVE: Telegram-канал танкового блогера Джова, где, помимо полезной информации об игре, публикуются и бонус-коды. Доступен по ссылке.
Как и где вводить бонус-коды для «Мира танков»
Первый вариант: на сайте Lesta Games. Регистрируемся или входим в свою учетную запись, жмем на ник (в правом верхнем углу) и вводим один из кодов.
Второй вариант: через лаунчер игры. Скачиваем лаунчер на сайте Lesta Games, входим в свою учетную запись и вводим в самой программе один из кодов.