Обзор Call of Duty: Black Ops 7. Удалось ли затмить Battlefield 6?

История создания Call of Duty: Black Ops 7

Трейлер Call of Duty: Black Ops 7





Разработка Call of Duty: Black Ops 7 началась параллельно с производством Black Ops 6 — оба проекта получили зеленый свет одновременно. Этот беспрецедентный подход позволил Treyarch и Raven Software более органично развивать сюжетную линию и механики, опираясь на фундамент предыдущей части. Ведущий нарративный продюсер Натали Пехорски отмечала, что такая стратегия дала команде возможность построить более цельное продолжение истории Black Ops II.

Первые детали о проекте начали просачиваться в конце 2023 года, когда инсайдеры сообщили, что игра станет прямым продолжением событий Black Ops II и будет развиваться после смерти Рауля Менендеса. К апрелю 2025 года стали известны подробности о сеттинге 2035 года, кооперативной кампании и режиме «Зомби».

Официальная маркетинговая кампания стартовала в июне 2025 года с кинематографического трейлера на церемонии Xbox Games Showcase. Полноценная презентация состоялась 19 августа на выставке Gamescom, где разработчики продемонстрировали все основные режимы игры. В разработке также участвовали Beenox (PC-версия), Activision Shanghai, High Moon Studios, Infinity Ward и Sledgehammer Games, обеспечивавшие дополнительную поддержку.

Технические характеристики и визуальное исполнение

Call of Duty: Black Ops 7 приятно удивляет доступностью — игра способна работать даже на относительно устаревшем оборудовании, хотя для комфортной игры рекомендуются более мощные компоненты.

Минимальные требования

— Операционная система: Windows 10 64-bit (последние обновления)

— Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400

— Оперативная память: 8 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A580 (3 ГБ видеопамяти)

— Жесткий диск: 60 ГБ свободного места (требуется SSD)

— DirectX: Версия 12

Рекомендуемые требования

— Операционная система: Windows 10 / 11 64-bit (последние обновления)

— Процессор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X

— Оперативная память: 12 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT (8 ГБ видеопамяти)

— Жесткий диск: 100+ ГБ свободного места (SSD обязателен)

Для игры в 4K

— Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070

Игра обязательно требует включенного TPM 2.0 и Secure Boot для борьбы с читерами. SSD-накопитель является обязательным требованием на всех уровнях конфигурации, что критично для быстрой загрузки текстур и карт.

Графика

Black Ops 7 использует усовершенствованный игровой движок с технологией Id Software. Визуально игра демонстрирует существенный прогресс в нескольких направлениях: улучшена система разрушаемости окружения, внедрены более реалистичные погодные эффекты, добавлена поддержка сверхшироких мониторов и технологии FSR 4.0 с генерацией кадров.

Call of Duty: Black Ops 7. Фото Activision

Графика остается на уровне, характерном для серии — не революционная, но функциональная и оптимизированная. Дизайнеры сосредоточились на создании узнаваемой атмосферы футуристического 2035 года: от неоновых улиц Токио до замерзших пустошей Аляски. Анимация персонажей и оружия выполнена на высоком уровне, особенно впечатляет новая система OmniMovement, позволяющая плавно перемещаться в любом направлении.

Оптимизация заслуживает отдельной похвалы — даже на минимальных настройках с GTX 1060 игра показывает стабильные 60 FPS в разрешении 1080p. Для соревновательного мультиплеера рекомендуется более мощное железо для достижения планки в 144 FPS.

Сюжет Call of Duty: Black Ops 7 и идея

Действие Black Ops 7 разворачивается в 2035 году, спустя десять лет после событий Cold War и через много лет после Black Ops II. Мир балансирует на грани хаоса, раздираемый жестокими конфликтами между государствами и частными военными корпорациями, погруженный в эпоху психологической войны.

Главный герой — Дэвид Мэйсон, сын легендарного Алекса Мэйсона, возглавляет элитное подразделение JSOC. Неожиданный поворот сюжета — возвращение Рауля Менендеса, главного антагониста Black Ops II. Однако на этот раз Менендес предстает в форме дипфейка — цифрового фантома, созданного для манипуляций мировым сообществом.

Call of Duty: Black Ops 7. Фото Activision

За этим стоит корпорация The Guild под управлением Эммы Каган, которая позиционирует себя как защитника человечества, но на деле преследует собственные цели. Гильдия использует передовую технологию Cradle, способную воздействовать на сознание через кибернетические импланты солдат, вызывая галлюцинации и манипулируя восприятием реальности.

Команда сталкивается с общими галлюцинациями, проживая травматичные воспоминания членов отряда: вторжение в Лос-Анджелес 2025 года, провальную миссию Тупуолы в Японии и ярость Харпера во время атаки Менендеса на авианосец USS Obama. Особенно эмоциональна сцена, где Дэвид противостоит галлюцинации своего отца, первоначально изображенного жестоким надзирателем Воркутинского лагеря, но команда помогает восстановить позитивные воспоминания.

История исследует темы страха как оружия, манипуляции сознанием и последствий технологического прогресса. Игра поднимает вопросы о границах между реальностью и иллюзией, а также о цене, которую платят солдаты за служение.

Инновация кооперативной кампании

Впервые в истории основной серии Call of Duty сюжетная кампания полностью поддерживает кооператив до четырех игроков. Миссии стали более открытыми с несколькими вариантами прохождения и последствиями выборов, влияющими на финал. Это существенно отличается от линейных кампаний прошлого и добавляет реиграбельности.

Однако структура кампании вызвала неоднозначную реакцию — она полностью онлайновая, с лобби перед миссиями, отсутствием чекпоинтов внутри операций и AI-напарниками, которые появляются в катсценах, но исчезают в геймплее. Многие критики сравнивают это с подходом Destiny, что не всем по душе в контексте Call of Duty.

Мультиплеер и режим «Зомби»

Мультиплеер

Соревновательный мультиплеер Black Ops 7 стартует с впечатляющим набором контента: 16 карт формата 6 на 6 (13 новых и три классические из Black Ops II — Raid, Standoff и Hijacked) и две масштабные карты 20 на 20 для режима Skirmish. Это один из самых насыщенных запусков в истории серии.

Трейлер мультиплеера в Call of Duty: Black Ops 7

Арсенал включает 30 моделей оружия с первого дня, причем все оружие и косметика из Black Ops 6 переносятся в Black Ops 7 начиная с первого сезона. Activision пообещала активную поддержку с регулярными сезонными обновлениями.

Ключевые нововведения мультиплеера

— OmniMovement — революционная система передвижения, позволяющая двигаться и стрелять в любом направлении, выполнять акробатические трюки и прыжки от стен. В отличие от Black Ops 6 тактический спринт убран из базовых механик, но доступен как перк.

— Система Overclock — возможность модифицировать гранаты и улучшать экипировку для создания уникальных тактических комбинаций.

— Открытый матчмейкинг — Activision отказалась от печально известной системы SBMM (skill-based matchmaking), что стало одним из самых ожидаемых изменений в серии. Теперь подбор игроков более случайный, что снижает напряжение и повышает разнообразие матчей.

Call of Duty: Black Ops 7. Фото Activision

— Возвращение системы престижа — классическая механика прогрессии из Modern Warfare 3 (2023) вернулась, связывая разблокировку модификаций и оружия с настраиваемыми еженедельными вызовами. Это дает мотивацию для долгосрочной игры и позволяет зарабатывать уникальные камуфляжи и аксессуары.

— Кросс-прогрессия — впервые опыт и достижения синхронизируются между кампанией, мультиплеером и режимом «Зомби», включая интеграцию с Warzone.

Критики высоко оценили состояние мультиплеера на релизе, назвав его лучшим за последние годы благодаря акценту на стрелковом мастерстве, отличному набору карт и сбалансированному геймплею.

Режим «Зомби»

Легендарный раундовый режим «Зомби» возвращается в улучшенном виде с новой картой Ashes of the Damned — самой большой в истории Black Ops, наполненной секретами и пасхалками. Игроки встретят знакомых персонажей и альтернативные версии Рихтофена, Демпси, Николая и Такео.

Трейлер режима «Зомби»

События разворачиваются в сердце Темного Эфира (Dark Aether) — бесконечно меняющемся кошмарном измерении. Экипаж застревает в этом аду, где реальность искажается, и выживание превращается в борьбу с собственным рассудком. Это не просто выживание против орд зомби — это погружение в безумие.

Особенности режима

— Раундовая система с прогрессирующей сложностью

— RPG-элементы с прокачкой персонажей

— Возможность обмена сборками оружия между игроками

— Система GobbleGums — специальные усилители с редкостью Ultra для улучшения способностей

— Кооператив до 4 игроков с общими целями

— Dead Ops Arcade 4 — аркадный режим с видом сверху для четырех игроков, наполненный отсылками к классике

Зомби-режим получил единодушную похвалу критиков за глубину, разнообразие и атмосферу. Многие назвали его монументальным достижением Treyarch.

Call of Duty: Black Ops 7. Фото Activision

Endgame (Avalon)

Совершенно новый режим Endgame становится доступен после прохождения основной кампании. Это PvE-активности для групп до 32 игроков, предлагающие более сложные операции с дополнительными сюжетными деталями. За выполнение заданий игроки получают редкие предметы, очки престижа и эксклюзивную косметику, которую можно использовать во всех режимах.

Однако критики отмечают, что миссии в Avalon получились довольно однообразными и повторяющимися, что снижает долгосрочную привлекательность режима.

Преимущества и недостатки игры

Плюсы

Масштабный контент на релизе — 16+ карт мультиплеера, 30 единиц оружия, полноценная кампания и зомби-режим делают Black Ops 7 самой насыщенной частью в истории подсерии

Великолепный мультиплеер — отказ от SBMM, отличные карты, сбалансированный геймплей и инновационная система OmniMovement создают лучший соревновательный опыт за последние годы

Впечатляющий режим «Зомби» — глубокий, атмосферный и наполненный контентом, с самой большой картой в истории Black Ops

Единая система прогрессии — кросс-прогрессия между всеми режимами и перенос контента из Black Ops 6 экономят время игроков

Доступность — включение в Game Pass Ultimate с первого дня делает игру доступной широкой аудитории

Оптимизация — игра работает даже на устаревшем железе, что редкость для AAA-проектов 2025 года

Возвращение классики — ностальгические отсылки к Black Ops II и проверенные механики прогрессии

Минусы

Слабая сюжетная кампания — несмотря на амбициозную кооперативную систему, сюжет страдает от слабой общей нарративной структуры, нелепых миссий в Avalon и чрезмерной абсурдности

Онлайн-зависимость кампании — обязательное интернет-соединение, отсутствие чекпоинтов и лобби перед миссиями разрушают погружение и создают неудобства

Короткая длительность — сюжет можно пройти всего за 5 часов, что мало даже по меркам Call of Duty

Повторяющийся Endgame — режим Avalon быстро становится монотонным из-за однообразных заданий

Отсутствие революционных изменений — игра совершенствует формулу, но не предлагает ничего принципиально нового

Проблемы с читерами — несмотря на требования TPM 2.0 и Secure Boot, в бета-версии было множество читеров