Часка в Genshin Impact — лучшая сборка на героя, ротации и отряды

Новые персонажи в Геншине появляются чуть ли не каждые четыре недели.

Во второй половине ноября в Genshin Impact выходит большое обновление 5.2. Одним из главным событий версии станет новый пятизвездочный персонаж — воин-миротворец по имени Часка. Девушка, способная успокоить любые конфликты в Натлане, станет играбельной уже 20 ноября.

Рассказываем, как можно собрать Часку в боевых режимах, начиная от ротации с базовыми механиками и заканчивая вариациями сборок.

Как получить Часку в Genshin Impact

Новый пятизвездочный персонаж будет доступен лишь в определенное время и только в молитве событий — баннер Часки откроют 20 ноября, а длиться он будет до 10 декабря. Это касается и ее сигнатурного лука Алое перо звездного грифа.

После этого Часку и ее лучшее оружие можно получить только во время повторного баннера. Обычно рераны персонажей происходят через несколько месяцев, поэтому вторая попытка получить нового героя будет нескоро.

Баннер с Чаской.

Как играть за Часку — роль персонажа и механики

Часка — пятизвездочный персонаж стихии анемо, атакующая с помощью стрелкового оружия. Герой сильно отличается и от других представителей ветряной стихии. Благодаря характеристикам и способностям воительница занимает в команде роль основного дамагера, вносящего большой урон.

Как и другие персонажи Натлана, Часка имеет уникальную механику перемещения, которая помогает ей и в исследованиях, и в бою. Девушка способна летать верхом на огромном револьвере и атаковать противников с воздуха.

Более того — Часка бьет не только анемо-уроном, но и атаками других стихий. Каких — зависит от других персонажей в команде. Каждый союзник элемента пиро, электро, крио или гидро дает девушке возможность выпустить во врага пулю их стихии. Раньше такое не умел делать ни один играбельный персонаж.

Способности Часки

Умения Часки направлены на урон противникам, причем активные скиллы резко отличают ее от других анемо-героев. Вместо стандартной реакции рассеивания персонаж ориентирован на урон, в том числе другими стихиями.

— обычная, заряженная и атака в падении не отличаются от атак других лучников. Часка просто наносит урон по выбранной цели.

— Поводья охоты за тенью (элементальный навык, клавиша Е) призывает револьвер: Часка садится на него и атакует двумя способами. Быстрое нажатие левой кнопки мыши активирует анемо-атаки, а долгое выпускает шесть пуль.

Выстрелы считаются уроном заряженной атаки и могут бить не только анемо, но и другими стихиями. Если в отряде есть герои с пиро, электро, крио или гидро, пули усиливаются и заменяются их элементом — три атаки анемо + три атаки стихий союзников. Если союзники других стихий, Часка продолжит стрелять анемо.

— Роковой выстрел жнеца (ультимейт, Q) раз в 15 секунд может наносить анемо-урон по площади, а после выпускать шесть пуль. За каждого героя другой стихии в отряде две пули меняют свой элемент и усиливают урон.

Все это может казаться слишком сложным, однако в игре действия Часки очень просты. Давайте разберем их по частям.

Часка.

Ротация Часки

Как и с другими дамагерами, основной способ нанести максимальный урон на Часке довольно прост: сначала активируем бонусы на саппортах, затем атакуем на главном герое, затем повторяем.

— Бой начинаем с саппортов, активируя реакции и бонусы сетов. Персонажи, играющие «из кармана», могут использовать свои способности на поле;

— Входим в состояние Ночного духа на Часке, нажимая Е. Затем атакуем — лучше долгим нажатием, поскольку обычные атаки наносят меньше урона;

— Если после элементальных пуль у вас накопилась энергия на взрыв стихии, можно использовать ультимейт. Посреди Е-шки переключаться на ульту не стоит;

— Если ульты еще нет или вы ее уже использовали, возвращайтесь к пункту 1.

Созвездия Часки

Героиня не так сильно зависит от созвездий. Если вы можете собрать отряд из трех союзников нужных стихий, то между С1 и «сигной» лучше выбрать оружие.

С1 позволит сократить количество героев гидро/пиро/электро/крио с трех до двух, увеличив урон с Е-шки, а С2 баффнет ультимейт. Другие созвездия менее полезны, кроме последнего: С6 резко повышает число выстрелов и критический урон.

Созвездие Круток до выпадения (сред/макс) Усиления С1 200-360 При использовании Е-шки можно получить пять усиленных пуль другой стихии вместо трех. Для этого нужно не три, а два союзника нужных элементов. С2 300-540 Дает бонус от пассивки и увеличивает урон по площади, усиливая атаки во время ультимейта. Как и С1, сокращает требования к команде с трех до двух союзников. С3 400-720 Уровень умения возрастает на три, максимальный — 15. Повышает урон с E-шки. С4 500-900 Ультимейт Часки восстанавливает энергию и наносит дополнительный урон. С5 600-1080 Уровень ульты возрастает на три, максимальный — 15. Повышает урон с Q-шки. С6 800-1260 Сокращает время заряда и увеличивает количество ударов, которые также получают дополнительные 120% критического урона.

Материалы для возвышения и прокачки талантов Часки

Для прокачки Часки до 90-го уровня нужны будут следующие ресурсы:

— 46 материалов с босса Сумрачная папилла — будет доступен в версии 5.2;

— фрагменты бирюзы Вайюда, которые можно получить с некоторых анемо-боссов, в том числе Сумрачной папиллы, Секи но Ками и Магу Кэнки;

— 168 единиц сухого пурпурника — диковинки Натлана, которую можно будет отыскать в новой локации с выходом версии 5.2;

— клыки заврианов, которые можно добыть в открытом мире, сражаясь с различными заврианами в Натлане;

— 420 000 моры и 421 книга опыта героя.

Чтобы улучшить все таланты Часки с 1 до 10 уровня, потребуется:

— 18 шелковистых перьев, выпадающих после убийства еженедельного босса Слуга (Арлекино) в Фонтейне;

— Учения, указания и философия о «Раздоре» из подземелья рядом со склоном Тепеакак в Натлане. Нужные книги можно получить по средам, субботам и в воскресенье;

— клыки заврианов за убийство монстров в открытом мире Натлана;

— 3 короны прозрения для 10-го уровня;

— около 1,6 млн моры.

Приоритет в прокачке талантов советуем отдать Е-шке, затем стоит улучшать ультимативную способность, в последнюю очередь — обычные атаки.

Рекомендуемые значения характеристик Часки

Урон умений Часки напрямую зависит от силы атаки. Дамагеру также важны критический урон и шанс крита, но последний повышается с уровнем Часки.

Героине также нужно немного мастерства стихий для реакций и восстановления энергии, чтобы чаще использовать ульт. Специально поднимать эти параметры не стоит, но для комфортного геймплея они будут не лишними.

Итак, Часка хочет иметь:

— силу атаки от 2000 и выше. Чем больше, тем лучше;

— крит. шанс и крит. урон в соотношении 1:2. Если вы играете с сетом Обсидиановый фолиант, то выше 60% шанс качать не имеет смысла, лучше искать больше критического урона. Это относится и к другим бонусам;

— восстановление энергии примерно 140-160%, с этим могут помочь сабстаты в артефактах или бонусы союзников;

— мастерство стихий около 100-200 единиц. Из-за того, что атаки Часки могут вызвать случайные реакции, больше ставить не имеет особого смысла.

Лучшее оружие для Часки в Genshin Impact

Девушке хорошо подойдут луки на критический урон или силу атаки с пассивками на увеличение урона. Оружие на крит. шанс работает хуже из-за сигнатурного сета и бонуса за уровень — сбалансировать показатели будет намного труднее.

Лучшим решением в любом случае будет новая сигна, опережающая другие «пушки» более чем на 20% по эффективности. Однако Часка может наносить большой урон и с другим оружием.

— Алое перо звездного грифа — оружие, сделанное специально под персонажа, которое резко повышает крит. урон и сильно баффает силу атаки от реакции рассеивания. Идеальный, но очень дорогой вариант;

— Аква симулякрум — второй хороший лук с большими критами и плюсом к здоровью, хотя пассивный бонус работает хуже.

— Первый великий фокус — сигна Лини усиливает заряженные атаки и повышает крит. урон. Идеально будет работать на С1 в отряде с Фарузан или Кадзухой;

— Охотничья тропа — лучшее оружие Тигнари, которое дает крит.шанс и может быть полезно только в определенных сборках, где нужно мастерство стихий;

— Небесное крыло — еще один лук, где основной стат это шанс крит. урона, что резко усложняет сборку. Тем не менее, при случае может хорошо баффнуть урон;

— Украшенные цветами перья — новый 4-звездочный лук на силу атаки с полезными для Часки пассивками, получить можно в оружейном баннере;

— Мелодия покоя — другой лук на силу атаки, который можно получить бесплатно с помощью крафта в Фонтейне;

— Разбивающий цепи — крафтовый лук из Натлана, но работать он будет только с другими персонажами нового региона в отряде.

— Рогатка — лучший вариант для начала игры, трехзвездочный лук, который можно легко получить из любого баннера или в диалоге с Васко в Порт-Ормосе.

Как получить лук Рогатку в Genshin Impact.

Артефакты — лучший сет для Часки

Как мы уже отметили выше, основным параметром Часки является сила атаки, поэтому ее можно выбирать как главный стат при поиске часов или кубка.

Альтернативой в первом случае может стать восстановление энергии, если ее совсем не хватает, а хочется использовать ульту чаще. В кубке же можно выбрать анемо-урон, но в большинстве случаев это будет слабее, чем сила атаки.

В дополнительных показателях ищем криты и силу атаки, балансируя статы:

— Цветок — HP;

— Перо — сила атаки;

— Часы — % силы атаки / восстановление энергии;

— Кубок — % силы атаки / бонус анемо-урона;

— Корона — крит. шанс / крит.урон.

Саб-статы: крит. шанс / крит.урон > % силы атаки > восстановление энергии > мастерство стихий > сила атаки > все остальное.

Что касается наборов артефактов, то идеальным решением станет натланский сет для дамагеров, уже хорошо показавший себя на Муалани и Киниче. Именно он повышает крит. шанс на 40%, позволяя собирать больше других статов.

Впрочем, есть и хорошие решения из старых регионов, если у вас завалялись хорошие готовые связки в инвентаре.

— Обсидиановый фолиант — лучший набор, который зависит от Ночного духа, а потому Часка сможет получать бафф почти все время на поле боя;

— Охотник Сумеречного двора даст крит. шанса до 36%, если вы реализуете пассивку и сможете менять уровень здоровья, например, в команде с Фуриной;

— Странствующий ансамбль — стандартный сет, который падает со всех боссов и потому собирается легко. Бонус к мастерству лишним не будет, а как лучник Часка увеличивает и урон от заряженных атак;

— Воспоминания Симэнавы — хороший сет для обычных и заряженных атак, хотя в этом случае стоит обратить внимание на восстановление энергии — например, взять его в часах основным статом.

На ранних этапах можно рассмотреть сборки 2+2 из двух разных сетов — например, если оба набора повышают силу атаки. Вы также можете начать с «солянки» Фолианта и Охотника, а затем дофармить первый сет до конца.

Команда для Часки — примеры отрядов

Из-за особенностей персонажа Часке идеально подходят такие отряды, где три других персонажа имеют три разных стихии — крио, гидро, электро и пиро. В противном случае герой лишится внушительной части своего урона, что будет трудно заменить баффами от союзников других стихий.

Ситуация решается на созвездии С1: в этом случае в команду Часки можно поставить второго анемо-героя или кого-то с гео-элементом. Также нужно помнить, что наш дамагер занимает много времени на поле, поэтому союзники должны уметь эффективно выдавать свои бонусы и быстро уходить в карман.

Лучшие герои в команде с Чаской

Пиро Гидро Электро Крио Другие (с С1) Сян Лин

Дэхья

Беннет

Тома Фурина

Мона

Сиджвин

Кокоми

Барбара Яэ Мико

Райдэн

Фишль

Оророн

Куки Синобу

Дори

Бэй Доу Шэнь Хэ

Розария

Кэйя

Шарлотта

Диона

Лайла Кадзуха

Фарузан

Сахароза

Линнет

Чжун Ли

Шилонен

Отряды с Чаской

Для примера мы покажем несколько стандартных вариантов команды для Часки. В действительности их намного больше, но эти пачки — самые эффективные и простые в использовании. Тем не менее, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое, ведь боевая системы игры это позволяет.

— Часка / Фурина / Шэнь Хэ или Розария / Беннет — союзники помогают главному дамагеру покрасить пули в разные стихии, параллельно раздавая баффы;

— Часка / Фурина / Яэ Мико, Фишль, Райдэн / Беннет — похожая команда, но с электро-героем вместо пиро. В такой отряд при желании можно встроить и Сетоса, и Кейю, и нового Оророна, и других сап-дд этих стихий;

— Часка / Фурина или Мона / Лайла или Диона / Дэхья — похожий отряд, но с щитом вместо хила, что делает чуть сложнее реализацию Фурины, но увеличивает стоковый урон;

— Часка / Мона / Дэхья или Сян Лин / Куки или Дори — слот саппорта отдаем электро, а Фурину заменяем другим гидро-баффером из стандарта;

— Часка / Сян Лин / Оророн / Шарлотта — еще один отряд с Оророном, где Часке помогают две уже зарекомендовавших себя «четверки»;

— Часка / Фурина / Сян Лин или Дэхья / Шилонен — отряд для С1 с персонажем из Натлана, который силен сам по себе и дает баффы региона;

— Часка / Фарузан или Кадзуха / Беннет или Тома / Лайла или Чжун Ли — команда для С1 с анемо-резонансом — второй герой стихии активирует бонусы к восстановлению энергию и откату навыков;

— Часка / Сян Лин / Лиза или Кейя / Барбара — отряд для самого начала игры из стандартных персонажей.

Надеемся, информация в этом тексте сделает вашу игру на Часке максимально удобной и интересной — новые персонажи всегда могут разнообразить наскучивший геймплей, и в этом плане герой из Натлана способен порадовать.