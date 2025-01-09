Читы на GTA 5: какие есть, как вводить

Когда сюжет пройден уже несколько раз, а онлайн-режим надоел и хочется безудержного веселья.

Перечислять достоинства GTA 5 можно очень долго. Даже в 2025-м игра удивляет интересными ситуациями и харизматичными персонажами.

Дополнить эту красоту можно чит-кодами, которые добавят еще больше веселья и безумия. Обо всех главных кодах рассказываем в данном материале.

Как вводить читы в GTA 5

Существует несколько способов активировать читы в GTA 5. Самый простой и очевидный кроется в использовании внутриигрового телефона. Герою нужно достать гаджет, зайти в контакты, набрать код и прожать пробел. Персонаж совершит звонок, а на деле игрок получит необходимый эффект. Если хотите ввести другой чит, то нажмите звездочку на смартфоне.

Второй вариант — через внутриигровую консоль. Для этого нажмите клавишу «~» или «Ё», наберите в окне команду и подтвердите кнопкой Enter. После этого должно всплыть сообщение «Включен чит-код».

Чтобы ввести читы на консолях PlayStation или Xbox, используйте геймпад. Для этого достаточно просто последовательно прожать кнопки. Если же не хотите запоминать сложные комбинации, вновь воспользуйтесь телефоном.

Ограничения читов в GTA 5

Использование читов накладывает определенные ограничения. Так, коды работают только в одиночной игре. Пробовать ввести их в GTA Online нет никакого смысла.

В случае активации специальных команд игрок больше не получит внутриигровых достижений. Для продолжения в обычном режиме нужно загрузить последнее сохранение перед активацией читов.

Коды не сработают, если заданное действие невозможно выполнить в данный момент. Находясь внутри помещения, не получится вызвать машину или вертолет.

Чит на бессмертие в GTA 5

ПК: 1-999-724-4654-5537 или PAINKILLER.

PS: вправо, X, вправо, влево, вправо, R1, вправо, влево, X, треугольник.

Xbox: вправо, A, вправо, влево, вправо, RB, вправо, влево, A, Y.

Чит на полный запас здоровья и брони в GTA 5

ПК: 1-999-887-853 или TURTLE.

PS: О, L1, треугольник, R2, X, квадрат, О, вправо, квадрат, L1, L1, L1.

Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, вправо, X, LB, LB, LB, LB.

Повысить уровень розыска на 1 звезду

ПК: 1-999-3844-8483 или FUGITIVE.

PS: R1, R1, O, R2, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо.

Xbox: RB, RB, B, RT, влево, вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо.

Понизить уровень розыска на 1 звезду

ПК: 1-999-5299-3787 или LAWYERUP.

PS: R1, R1, O, R2, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.

Xbox: RB, RB, B, RT, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.

Чит на быстрый бег и спринт в GTA 5

ПК: 1-999-228-8463 или CATCHME.

PS: треугольник, влево, вправо, вправо, L2, L1, квадрат.

Xbox: Y, влево, влево, вправо, вправо, LT, LB, X.

Чит на суперпрыжок в GTA 5

ПК: 1-999-467-86-48 или HOPTOIT.

PS: влево, влево, треугольник, треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, R1, R2.

Xbox: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, влево, вправо, A.

Чит на восстановление шкалы спецспособностей

ПК: 1-999-769-3787 или POWERUP.

PS: X, X, квадрат, R1, L1, X, вправо, влево, X.

Xbox: A, A, X, RB, LB, A, вправо, влево, A.

Чит на быстрое плавание в GTA 5

ПК: 1-999-468-44557 или GOTGILLS.

PS: влево, влево, L1, вправо, вправо, R2, влево, L2, вправо.

Xbox: влево, влево, LB, вправо, вправо, RT, влево, LT, вправо.

Мощная атака в ближнем бою

ПК: 1-999-4684-2637 или HOTHANDS.

PS: вправо, влево, X, треугольник, R1, O, O, O, L2.

Xbox: справа, слева, A, Y, RB, B, B, B, B, LT.

Главный герой пьянеет

ПК: 1-999-547-861 или LIQUOR.

PS: треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, O, влево.

Xbox: Y, вправо, вправо, влево, вправо, X, B, влево.

Замедление времени во время прицеливания

ПК: 1-999-332-3393 или DEADEYE.

PS: квадрат, L2, R1, треугольник, влево, квадрат, L2, вправо, X.

Xbox: X, LT, RB, Y, влево, X, LT, вправо, A.

Получить все оружие

ПК: 1-999-8665-87 или TOOLUP.

PS: треугольник, R2, влево, L1, X, вправо, треугольник, вниз, квадрат, L1, L1, L1.

Xbox: Y, RT, Влево, LB, A, вправо, Y, Низко, X, LB, LB, LB, LB.

Зажигательные патроны

ПК: 1-999-462-363-4279 или INCENDIARY.

PS: L1, R1, квадрат, R1, влево, R2, R1, влево, квадрат, вправо, L1, L1.

Xbox: LB, RB, X, RB, влево, RT, RB, влево, X, вправо, LB, LB.Взрывной выстрел.

Взрывной выстрел

ПК: 1-999-444-439 или HIGHEX.

PS: вправо, квадрат, X, влево, R1, R2, влево, вправо, вправо, L1, L1, L1.

Xbox: вправо, X, A, влево, RB, RT, влево, вправо, вправо, LB, LB, LB.

Взрыв в небе и получение «Черного телефона»