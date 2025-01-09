Читы на GTA 5: какие есть, как вводить

Перечислять достоинства GTA 5 можно очень долго. Даже в 2025-м игра удивляет интересными ситуациями и харизматичными персонажами.
Дополнить эту красоту можно чит-кодами, которые добавят еще больше веселья и безумия. Обо всех главных кодах рассказываем в данном материале.
Существует несколько способов активировать читы в GTA 5. Самый простой и очевидный кроется в использовании внутриигрового телефона. Герою нужно достать гаджет, зайти в контакты, набрать код и прожать пробел. Персонаж совершит звонок, а на деле игрок получит необходимый эффект. Если хотите ввести другой чит, то нажмите звездочку на смартфоне.
Второй вариант — через внутриигровую консоль. Для этого нажмите клавишу «~» или «Ё», наберите в окне команду и подтвердите кнопкой Enter. После этого должно всплыть сообщение «Включен чит-код».
Чтобы ввести читы на консолях PlayStation или Xbox, используйте геймпад. Для этого достаточно просто последовательно прожать кнопки. Если же не хотите запоминать сложные комбинации, вновь воспользуйтесь телефоном.
Использование читов накладывает определенные ограничения. Так, коды работают только в одиночной игре. Пробовать ввести их в GTA Online нет никакого смысла.
В случае активации специальных команд игрок больше не получит внутриигровых достижений. Для продолжения в обычном режиме нужно загрузить последнее сохранение перед активацией читов.
Коды не сработают, если заданное действие невозможно выполнить в данный момент. Находясь внутри помещения, не получится вызвать машину или вертолет.
ПК: 1-999-724-4654-5537 или PAINKILLER.
PS: вправо, X, вправо, влево, вправо, R1, вправо, влево, X, треугольник.
Xbox: вправо, A, вправо, влево, вправо, RB, вправо, влево, A, Y.
ПК: 1-999-887-853 или TURTLE.
PS: О, L1, треугольник, R2, X, квадрат, О, вправо, квадрат, L1, L1, L1.
Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, вправо, X, LB, LB, LB, LB.
ПК: 1-999-3844-8483 или FUGITIVE.
PS: R1, R1, O, R2, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо.
Xbox: RB, RB, B, RT, влево, вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо.
ПК: 1-999-5299-3787 или LAWYERUP.
PS: R1, R1, O, R2, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.
Xbox: RB, RB, B, RT, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.
ПК: 1-999-228-8463 или CATCHME.
PS: треугольник, влево, вправо, вправо, L2, L1, квадрат.
Xbox: Y, влево, влево, вправо, вправо, LT, LB, X.
ПК: 1-999-467-86-48 или HOPTOIT.
PS: влево, влево, треугольник, треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, R1, R2.
Xbox: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, влево, вправо, A.
ПК: 1-999-769-3787 или POWERUP.
PS: X, X, квадрат, R1, L1, X, вправо, влево, X.
Xbox: A, A, X, RB, LB, A, вправо, влево, A.
ПК: 1-999-468-44557 или GOTGILLS.
PS: влево, влево, L1, вправо, вправо, R2, влево, L2, вправо.
Xbox: влево, влево, LB, вправо, вправо, RT, влево, LT, вправо.
ПК: 1-999-4684-2637 или HOTHANDS.
PS: вправо, влево, X, треугольник, R1, O, O, O, L2.
Xbox: справа, слева, A, Y, RB, B, B, B, B, LT.
ПК: 1-999-547-861 или LIQUOR.
PS: треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, O, влево.
Xbox: Y, вправо, вправо, влево, вправо, X, B, влево.
ПК: 1-999-332-3393 или DEADEYE.
PS: квадрат, L2, R1, треугольник, влево, квадрат, L2, вправо, X.
Xbox: X, LT, RB, Y, влево, X, LT, вправо, A.
ПК: 1-999-8665-87 или TOOLUP.
PS: треугольник, R2, влево, L1, X, вправо, треугольник, вниз, квадрат, L1, L1, L1.
Xbox: Y, RT, Влево, LB, A, вправо, Y, Низко, X, LB, LB, LB, LB.
ПК: 1-999-462-363-4279 или INCENDIARY.
PS: L1, R1, квадрат, R1, влево, R2, R1, влево, квадрат, вправо, L1, L1.
Xbox: LB, RB, X, RB, влево, RT, RB, влево, X, вправо, LB, LB.Взрывной выстрел.
ПК: 1-999-444-439 или HIGHEX.
PS: вправо, квадрат, X, влево, R1, R2, влево, вправо, вправо, L1, L1, L1.
Xbox: вправо, X, A, влево, RB, RT, влево, вправо, вправо, LB, LB, LB.
ПК: 1-999-367-3767 или EMPDROP.
ПК: 1-999-266-38 или COMET.
PS: R1, O, R2, вправо, L1, L2, X, X, квадрат, R1.
Xbox: RB, B, RT, справа, LB, LT, A, A, X, RB.
ПК: 1-999-727-4348 или RAPIDGT.
PS: R2, L1, O, вправо, L1, R1, вправо, влево, O, R2.
Xbox: RT, LB, B, вправо, LB, RB, вправо, влево, B, RT.
ПК: 1-999-846-39663 или VINEWOOD.
PS: R2, вправо, L2, влево, влево, R1, L1, O, вправо.
Xbox: RT, справа, LT, слева, слева, слева, RB, LB, B, справа.
ПК: 1-999-872-433 или TRASHED.
PS: O, R1, O, R1, влево, влево, R1, L1, O, вправо.
Xbox: B, RB, B, RB, RB, слева, слева, RB, LB, B, справа.
ПК: 1-999-4653-46-1 или HOLEIN1.
PS: O, L1, влево, R1, L2, X, R1, L1, O, X.
Xbox: B, LB, левый, RB, LT, A, RB, LB, B, A.
ПК: 1-999-762-538 или ROCKET.
PS: R1, вправо, влево, вправо, R2, влево, вправо, квадрат, вправо, L2, L1, L1.
Xbox: RB, вправо, влево, вправо, RT, влево, вправо, X, вправо, LT, LB, LB.
ПК: 1-999-633-7629 или OFFROAD.
PS: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, круг, треугольник, R1, R2.
Xbox: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, X, B, Y, RB, RT.
ПК: 1-999-226-348 или BANDIT.
PS: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, O, треугольник, R1, R2.
Xbox: левый, левый, правый, правый, правый, левый, правый, X, B, Y, RB, RT.
ПК: 1-999-359-77729 или FLYSPRAY.
PS: R2, L1, O, вправо, L1, R1, вправо, влево, O, R2.
Xbox: вправо, влево, RB, RB, влево, Y, Y, A, B, LB, LB.
ПК: 1-999-759-3483 или SKYDIVE.
PS: влево, вправо, L1, L2, R1, R2, R2, влево, влево, вправо, L1.
Xbox: влево, вправо, LB, LT, RB, RT, RT, влево, влево, вправо, LB.
ПК: 1-999-2276-78676 или BARNSTORM.
Xbox: B, вправо, LB, LT, LT, влево, RB, LB, LB, влево, влево, влево, A, Y — пилотажный самолет.
ПК: 1-999-289-9633 или BUZZOFF.
PS: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, треугольник, O, треугольник.
Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.
PS: O, вправо, L1, L2, влево, R1, L1, L1, влево, влево, X, треугольник.
Xbox: B, вправо, LB, LT, влево, RB, LB, LB, влево, влево, A, Y.
ПК: 1-999-766-9329 или SNOWDAY.
PS: треугольник, R1, R1, влево, R1, L1, R2, L1.
Xbox: Y, RB, RB, влево, RB, LB, RT, LB.
ПК: 1-999-398-4628 или EXTINCT.
ПК: 1-999-3328-4227 или DEATHCAR.
ПК: 1-999-887-853 или TURTLE.
ПК: 1-999-625-348-7246 или MAKEITRAIN.
PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, квадрат.
Xbox: RT, A, LB, LB, LB, LT, LT, LT, X.
ПК: 1-999-356-2837 или FLOATER.
PS: влево, влево, L1, R1, L1, вправо, влево, L1, влево.
Xbox: влево, влево, LB, RB, LB, вправо, влево, LB, влево.
ПК: 1-999-756-966 или SLOWMO.
PS: треугольник, влево, вправо, вправо, квадрат, R2, R1.
Xbox: Y, Влево, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB.
ПК: 1-999-759-3255 или SKYFALL.
PS: L1, L2, R1, R2, влево, вправо, влево, вправо, L1, L2, R1, R2, влево, вправо, влево, вправо.
Xbox: LB, LT, RB, RT, влево, вправо, влево, вправо, LB, LT, RB, RT, влево, вправо, влево, вправо.