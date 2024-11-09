Чит-коды для GTA San Andreas

Самое время в ожидании GTA 6 вспомнить детство, проведенное в компьютерных клубах.

Несмотря на приличный возраст, Grand Theft Auto: San Andreas все еще способна удивить даже самых привередливых геймеров. Однако со временем любая игра надоедает, и тогда разнообразить прохождение можно читами.

В данном материале собрали самые интересные чит-коды.

Как вводить читы в GTA San Andreas

В GTA San Andreas чит-коды активируются прямо во время прохождения. Нужная команда просто набирается на клавиатуре. И не нужно для этого ставить игру на паузу или вызывать специальную консоль.

Коды на броню, здоровье и деньги

HESOYAM — восстановление здоровья и брони, ремонт транспорта + $ 250 000.

BAGUVIX — бесконечное здоровье, но не спасает от взрывов.

SZCMAWO — персонаж умирает.

Коды на оружие

LXGIWYL — набор оружия №1: дробовик, мини-MP5, AK-47, винтовка, бита, пистолет, ракетная установка, коктейль Молотова, баллончик с краской, кастет.

KJKSZPJ — набор оружия №2: пистолет Desert Eagle, Sawed-Off, Tec-9, нож, автомат M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты.

UZUMYMW — набор оружия №3: автомат M4, цепная бензопила, пистолет 9 mm с глушителем, Spaz, MP5, снайперская винтовка, тепловая RPG, мины.

FULLCLIP, WANRLTW — бесконечные пули без перезарядок.

NCSGDAG — максимальный уровень владения всеми видами оружия.

Коды на навыки героя

NCSGDAG — максимальный навык владения оружием.

VQIMAHA — максимальный навык вождения.

OGXSDAG — максимальный уровень репутации.

EHIBXQS1 — максимальный уровень привлекательности.

JYSDSOD — максимальный уровень выносливости.

LFGMHAL — увеличивает высоту прыжков.

CVWKXAM — бесконечный кислород.

IAVENJQ — максимальная сила в ближнем бою.

AEDUWNV — отключает потребность в еде.

BTCDBCB — герой становится толстым.

KVGYZQK — герой становится худым.

CVWKXAM — бесконечный кислород.

Коды на транспорт

KRIJEBR — лимузин.

JQNTDMH — маленький джип.

CQZIJMB — старая гоночная машина.

PDNEJOH — гоночный автомобиль.

VPJTQWV — гоночный автомобиль.

UBHYZHQ — мусоровоз.

AIWPRTON — танк.

AQTBCODX — катафалк.

RZHSUEW — гольф-машина.

AGBDLCID — большой джип.

AKJJYGLC — велосипед.

URKQSRK — кукурузник.

EEGCYXT — бульдозер.

OHDUDE — военный вертолет.

AMOMHRER — фура.

JUMPJET — военный истребитель.

KGGGDKP — лодка-амфибия.

YECGAA — ракетный ранец.

AIYPWZQP — парашют.

PGGOMOY — увеличивает маневренность автомобилей.

BSXSGGC — при столкновении машины разлетаются.

RIPAZHA — летающие машины.

AFSNMSMW — летающие лодки.

COXEFGU — у всех машин установлено нитро.

CPKTNWT — все машины вокруг героя взрываются.

IOWDLAC — все машины черного цвета.

LLQPFBN — все машины розового цвета.

FVTMNBZ — вокруг только сельские машины.

BGKGTJH — вокруг только дешевые авто.

GUSNHDE — вокруг только дорогие авто.

JHJOECW — увеличивает высоту прыжка на велосипеде.

Коды на полицию

ASNAEB — убрать «звездочки» розыска.

LJSPQK — максимальный шестой уровень розыска.

OSRBLHH — добавить 2 «звездочки» к текущему уровню розыска.

AEZAKMI — полиция перестает реагировать на действия главного героя.

Коды на погодные условия

AFZLLQLL — солнечная погода.

ICIKPYH — очень солнечная погода.

ALNSFMZO — облачная погода.

AUIFRVQS — идет дождь.

CFVFGMJ — туман.

NIGHTPROWLER — постоянная ночь и полнолуние.

Коды на поведение NPC

BEKKNQV — вербовка NPC в свою банду.

MROEMZH — вербовка NPC с ракетницей.

BGLUAWML — все NPC вооружены.

AJLOJYQY — все NPC дерутся друг с другом.

CIKGCGX — пляжная вечеринка.

LIYOAAY — замедление времени.

YSOHNUL — ускорение времени.