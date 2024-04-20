Какой будет Kingdom Come: Deliverance 2

Вот и наступил праздник на улицах поклонников историчных ролевых игр.

Поклонники ролевых игр и историчности ждали анонса продолжения Kingdom Come: Deliverance шесть долгих лет — и наконец-то их мечта сбылась. Студия Warhorse наконец-то сообщила о том, что вторая часть выйдет до конца 2024 года. Что же нам известно о Kingdom Come: Deliverance 2?

Чисто чешское убийство

Протагонистом сиквела будет все тот же чешский паренек по имени Индржих, ведущий образ жизни приключенца в духе ведьмака — квесты и сражения, таверны и женщины. Правда, со времен первой части он возмужал и вскарабкался по социальной лестнице. Если раньше мы ввязывались в феодальные разборки местных лордов, то сейчас придется расхлебывать кашу уже за королями.

Сюжет стартует сразу же после финала предыдущей части, но переживать о контексте новым игрокам не придется — самые важные события первой части раскроют в снах Индржиха. И не обойдется без типичного для жанра хода — бедолагу ограбят, лишив чересчур хорошего для ранней игры добра.

Авторы обещают более мрачную историю с неожиданными поворотами, работающую сразу на двух уровнях — как на глобальном, в контексте разгорающейся в стране войны, так и на личном. В конце концов протагонисту все еще необходимо отомстить убийце родителей, чего так и не удалось сделать в оригинальной игре. Одной из тем сюжета станет дружба — в одиночку Индржих никогда не сможет достигнуть того, что возможно при помощи соратников.

Местом действия остается Богемия (современная Чехия) XV века. Основное событие Kingdom Come: Deliverance 2 — это осада венгерским королем Сигизмундом крупного чешского города Кутна-Гора, размеры которого в свое время позволяли ему посоперничать даже со столичной Прагой.

Разработчики хвастаются тем, что в игре будет сразу две огромные карты, каждая из которых сравнима с картой оригинала (можно предположить, что речь идет о городе и его окрестностях) — и встретить экран загрузки игроки смогут только при переходе между этими локациями, в остальном же мир будет бесшовным.

Жестче, лучше, быстрее, сильнее

Многих игроков неприятно удивило то, что на вид вторая часть слабо отличается от первой: дескать, чем студия занималась все эти годы? Похоже, дело именно в масштабе — разработчики обещают, что игра будет в два раза больше своего предшественника во всем: будет больше квестов, сражений, персонажей и так далее. В качестве примера авторы привели кат-сцены — если в оригинале их набралось на 3 часа, то в продолжении будет уже целых 5 часов.

Кроме того, отдельным вызовом стало создание огромного города, где в лучших традициях серии The Elder Scrolls нет случайно появляющихся или декоративных NPC. Каждый из сотен населяющих Кутна-Гору персонажей будет обладать своим расписанием — работой, развлечениями и сном в собственном жилище.

Что касается механик, то большая их часть осталась прежней, пусть разработчики и постарались их улучшить, разбавив нововведениями вроде кузнечной мини-игры. Это же относится и к боевке — за исключением арбалетов и огнестрельного оружия она осталась более-менее прежней.

Зато мир будет реагировать на Индржиха куда более естественно. Так, далеко не всякий крестьянин решится атаковать закованного в латы протагониста, даже если того удалось застать за совершением преступления — вместо этого землепашец побежит как последний трус за подкреплением.

И даже если герою удастся убежать, то еще какое-то время стража будет настороже. Впрочем, в преступлениях теперь будут обвинять реже — даже если прохожий увидит героя рядом со свежим трупом, то тревога поднимется только если у Индржиха в руках будет окровавленное оружие. А еще с обывателями можно будет перекидываться короткими фразами, агрессивными или спокойными.

Раскаленное железо

Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему разрабатывается на CryEngine — точнее, значительно переработанной его версии. Показанная в трейлерах графика выглядит симпатично, но не вызывает никакого «вау-эффекта», поэтому и заоблачных системных требований вряд ли стоит ожидать.

Впрочем, окончательно это станет ясно только когда разработчики решат их опубликовать — пока же информации на этот счет не было. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series до конца 2024 года и по цене в 70 долларов.

Такая скорость радует — недавние проблемы Embracer Group не затронули студию Warhorse, и над Kingdom Come 2 работало сразу 250 сотрудников, не считая большого количества фрилансеров — цифры весьма серьезные. Остается только дождаться более подробных геймплейных видео, чтобы узнать, насколько хорошо у разработчиков вышло улучшить первую часть.

Например, что насчет массовых сражений, которые задумывались еще в прошлый раз, но не дожили до релиза из-за ограничений движка? Кажется, война двух королей — прекрасный повод для возвращения такой «фичи».