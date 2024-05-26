Когда пройдет летняя распродажа 2024 года в Steam, и не только она

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Готовиться к мероприятиям задолго до их начала — не рано, а рационально. Особенно когда дело доходит до распродаж игр. Покупать их за полную стоимость — накладно, а благодаря распродажам можно приобрести понравившийся тайтл по отличной цене. Эта заметка поможет быть в курсе начала летней распродажи 2024 года в Steam. И не только летней — известны все распродажи 2024 года, которые пройдут в Steam, вплоть до зимней.

Когда состоится следующая большая распродажа 2024 года в онлайн-магазине Steam

Если вам не интересны мелкие распродажи, а вы ждете только самых крупных, то следующая подобная распродажа в Steam состоится летом. Да, речь именно про нее — летняя распродажа ежегодно проходит в одно время. Обычно она начинается в июне и заканчивается либо в конце месяца, либо в начале июля.

Когда пройдет летняя распродажа 2024 года в Steam

Летняя распродажа 2024 года в Steam пройдет с 27 июня по 11 июля 2024 года. Обычно именно на летней и зимней распродажах предлагается самое большое количество игр по скидкам. Даже сравнительно свежие релизы, вышедшие в первой половине 2024 года, могут получить небольшое снижение ценника.

Как долго длятся распродажи в Steam

Летние и зимние распродажи игр, как уже было сказано выше, являются самыми крупными. Они, как правило, длятся две недели. А вот весенние и осенние распродажи, а также жанровые фестивали проходят за неделю.

Даты остальных распродаж в Steam с июня 2024 года по январь 2025 года

Летняя распродажа 2024 года — это лишь второе крупное событие года в Steam после весенней распродажи. А ведь после этого игроков ждет еще несколько тематических распродаж, а самое главное — осенняя распродажа и зимняя. Вот все даты предстоящих распродаж, которые известны на данный момент: