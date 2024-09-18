Основы игры в Deadlock: что нужно знать новичкам

Освоить свежую игру от Valve совсем не сложно — и мы поможем это сделать.

Deadlock, новой командной игре от Valve в духе Dota 2 и Team Fortress 2, еще далеко до релиза, но уже сейчас в нее играют сотни тысяч геймеров. Многие из них плохо знакомы с жанром или еще не успели освоиться в новом проекте. Специально для них мы подготовили список советов, которые помогут начать побеждать быстрее.

Фото Valve

Основы игры и геймплей

Кто проходил обучение в Deadlock или хотя бы играл в другие MOBA типа League of Legends или той же Dota 2, знает — цель матча заключается в уничтожении вражеского «трона», который здесь называется патроном.

Добраться до него мешают вражеские герои в составе шести человек, рядовые противники-крипы и башни, роль которых здесь исполняют стражи — чем ближе к базе врага, тем они сильнее. Атаковать стражей можно, только когда они атакуют сами, поэтому лучше всего делать это под прикрытием крипов.

Геймплей Deadlock напоминает не только Dota 2, но и Team Fortress с Valorant — это прежде всего шутер, и скорость реакции не будет лишней. Особенно пригодится умение уворачиваться — чем сложнее будет в вас попасть, тем реже вы будете умирать. Лучше потренироваться с ботами — они здесь на удивление умные.

Фото Valve

Перемещение, линии

Перемещаться к «линии фронта» придется по монорельсу — и с самого начала матча игрок может ускориться, чтобы долететь почти мгновенно. Так вот, делать этого не стоит. Перезарядка ускорения длится 5,5 минуты реального времени — и в этот период вы еще не раз захотите побыстрее добраться до своей линии.

Кстати, о линиях — всего их пять, и лучше выбрать свою в самом начале. Разумеется, вы можете покидать ее, чтобы помочь товарищам на другой линии, но без нужды бегать по карте не стоит. Впрочем, если ваша линия держится хорошо, а вот ваш тиммейт явно сдает свою — можно поменяться с ним местами.

Фарм — лучшее, чем можно заняться в свободное время. Деньги и опыт точно не будут лишними, не забывайте сбивать вылетающие из противников сферы атаками — как свои, так и чужие! Кстати, в первые десять минут все игроки на линии будут получать полное количество опыта за убийство крипов.

Фото Valve

Предметы

Как и в Dota 2, предметы в Deadlock делятся на пассивные и активные — за кулдаунами последних стоит следить повнимательнее.

Все предметы делятся на три категории — Оружие, Витальность и Дух. Понять их предназначение несложно:

Оружие влияет на наносимый урон, скорость огня и вместимость магазина. Предметы из этой категории могут добавлять атакам эффекты вроде кровотечения. Витальность — это здоровье, защита, сопротивление урону и восстановление здоровья от атак. Дух может влиять как на атакующие скилы, так и на защитные. Но главная его «фишка» — это влияние на способности героев.

Новичкам лучше всего покупать те предметы, которые предлагает сама игра. А игроки, которые уже освоились, могут экспериментировать и искать подходящие сочетания. Пожалуй, можно дать универсальный совет — не стоит сразу спускать деньги-«души» на дешевые артефакты, иногда стоит подкопить.

Герои

На текущий момент в игре присутствует 21 герой. Привычных по другим MOBA-играм ролей в привычном понимании слова здесь нет — все персонажи могут «тащить» игру на себе или поддерживать товарищей благодаря разным билдам. Впрочем, в Deadlock все же присутствуют архетипы, которые способствуют развитию в том или ином направлении. Вот некоторые из них:

«Танки» — герои, которые инициируют снабжение и могут принять большое количество урона. И это:

— Abrams

— Mo & Krill

— Warden

Фото Valve

«Снайперы» — герои, которые наносят урон врагам издалека:

— Grey Talon

— Paradox

— Vindicta

«Дуэлисты» — герои, которым хорошо удается «пушить» линии:

— Lady Geist

— Viscous

Существуют и совсем универсальные персонажи — например, Kelvin, прокачка и предметы которого делают его подходящим для любой роли.

Deadlock предусмотрительно предлагает выбирать персонажей, которые больше всего подходят новичкам, — в ростере они отмечены зеленым цветом.