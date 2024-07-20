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Анонс Delta Force Hawk Ops стал для многих неожиданностью. Популярная еще в 90-х серия тактических шутеров Delta Force уже давненько не подавала признаков жизни, а трейлер новой игры больше напоминал последние части серии Battlefield. Впрочем, с тех пор о Hawk Ops появилось немало подробностей.
Основа Hawk Ops — это мультиплеер, в котором присутствует как режим игры против ботов, так и PvP против других игроков. Геймерам предстоит сражаться с другими геймерами в попытке успешно эвакуироваться с миссии.
В режиме Havoc Warfare будет присутствовать внушительное количество техники — от бронированных машин до вертолетов, а поражение грозит игрокам потерей части снаряжения. Присутствует и сюжетная кампания, рассчитанная на шесть часов геймплея. Правда, ее придется покупать отдельно.
Не самая удачная военная операция США в Сомали в 1993-м послужила основой для фильма «Падение черного ястреба». Именно им и вдохновляется кампания Hawk Ops, фактически представляющая собой ремейк Delta Force Black Hawk Down — игры 2003 года, опиравшейся на этот же фильм.
Поэтому игроков ожидают падающие американские вертолеты, миссии по спасению попавших в плен американских спецназовцев и другие ключевые события той истории. Будет подобие сюжета и в мультиплеере, но его действие будет разворачиваться уже не в 90-х, а в недалеком будущем.
Delta Force Hawk Ops разрабатывается китайскими разработчиками из Team Jade, ранее занимавшимися Call of Duty: Mobile. Неудивительно, что игра появится и на мобильных устройствах Android и iOS.
Список остальных платформ удивляет наличием одной из приставок старого поколения: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, ПК. Запланирован и кросс-плей между устройствами разного типа.
Интересно, что игра недоступна для России в Steam и Epic Games Store, но разработчики замечали, что в их собственном лаунчере региональных ограничений не предвидится. Кроме того, Hawk Ops будет переведена на русский язык.
Игра будет распространяться по принципу Free-to-Play — за доступ к игре платить не придется, только за дополнительный контент. Разработчики обещают, что задонатить на победу в мультиплеере не выйдет и за деньги приобретаются исключительно косметические предметы, не влияющие на геймплей.
Ожидаемо, платной будет и сюжетная кампания, основанная на знаменитом фильме «Падение черного ястреба» 2003 года. Ее цена пока неизвестна.
Минимальные системные требования:
Процессор: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300
ОЗУ: 12 Гб
Видеокарта: Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380
Операционная система: Windows 10 64 bit
Пространство на диске: 50 Гб
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x
ОЗУ: 16 Гб
Видеокарта: Geforce GTX 1060 / AMD RX 5500 XT / Intel Arc A580
Операционная система: Windows 10 64 bit
Пространство на диске: 50 Гб
Альфа-тест Delta Force на ПК начался 18 июля. Впрочем, игроков из России на него не пригласили — несмотря на то, что в игре планируется появление русского языка.
Дата полноценного релиза еще не назначена. Впрочем, разработчики заявляли, что он состоится до конца 2024 года.