Обзор Dispatch. Яркая супергеройская новелла от AdHoc Studio

Робертсон пытается отыскать убийцу отца, который имеет прозвище Полог и возглавляет банду Красное Кольцо — к ним в ловушку попадает Мехамен, где его структура серьезно повреждается и требует ремонта. После этого Блонди Блейзер и предлагает ему работу в филиале СДС в Торрансе — она же починит его взаимен помощи там.

Помимо линии Мехамена — есть и вторая линия, к которой относится команда злодеев, что находятся у него на попечении. Они активно идут к исправлению и постепенно становятся все более сплоченной командой, что действует на всеобщее благо. При этом каждый из них представляет харизматичного и яркого персонажа, что со временем раскрываются с разных сторон. Каждый новый эпизод держит геймера в напряжении, не позволяя расслабиться.

Злодеев в Диспатче сделали крайне запоминающимися. Фото YouTube

Игровой процесс Dispatch

Среди других игровых новинок Диспатч по-настоящему выделяется — она стала жанровым смешением новеллы и приключенческого сериала, где геймер может оказывать влияние на происходящее. Проект позиционирует себя как историю с нелинейным сюжетом, хотя, как и в большинстве случаев, оказывается, что это скорее условность. Однако игрок все же принимает важные решения, например, когда необходимо исключить того или иного персонажа.

Геймплей Dispatch

Основная задача — управление сменами, где необходимо распределить героев на выполнение задач, что будут появляться на карте альтернативного Лос-Анджелеса. Перед назначением того или иного персонажа важно учесть, что они имеют свои слабые и сильные стороны, а значит, справляются с миссиями по-разному. Периодически предстоит вмешиваться в ход и отдавать конкретные указания по преодолению сложностей.

Выбирать в Диспатч приходится достаточно часто. Фото Steam