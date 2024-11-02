Обзор Dragon Age The Veilguard: не плохая и не ужасная, а просто обычная RPG

Это никакое не возвращение старой BioWare, а закономерная деградация.

Dragon Age: Inquisition вышла в 2014-м, и в какой-то момент фанаты фэнтезийной саги уже, кажется, потеряли всякую надежду на ее скорейшее продолжение. BioWare оказалась не в лучшем положении после серии провальных релизов, поэтому совсем не торопилась с анонсом Dragon Age 4. А когда игру формально представили в 2018-м, то о ней толком не рассказывали на протяжении нескольких лет.

Но на дворе уже ноябрь 2024 года, и Dragon Age: The Veilguard таки вышла. Релизу предшествовали сомнения аудитории, а затем и скандал. Так какой же получилась долгожданная четвертая часть одной из лучших RPG-серий в истории?

О методичках замолвите слово

Когда разработчики в июне 2024-го представили полноценный постановочный трейлер, его закидали дизлайками. Причиной негодования послужил излишне яркий арт-дизайн, не соответствующий духу прошлых частей. Последовавшие вскоре геймплейные демонстрации вместе с хвалебными превью едва ли убедили аудиторию в том, что «встречать по одежке» на сей раз не стоило.

Впрочем, это все мелочи по сравнению с тем, как интернет взорвался за пару дней до релиза. Большинство авторитетных игровых сайтов, включая Eurogamer и IGN, выставили The Veilguard высокие оценки, назвав новинку чуть ли не лучшим проектом BioWare и «возвращением студии в былую форму».

Последняя фраза встречалась в каждом втором тексте, что дало повод в очередной раз порассуждать на тему «методичек». Вы же наверняка помните историю с Horizon Forbidden West, которую поголовно сравнивали с Mass Effect 2?

Далеко не все именитые СМИ и блогеры получили ранние ключи для обзоров. А в рецензиях от сайтов рангом пониже редко можно было встретить оценки выше 7/10. В итоге в ход пошли еще и разговоры про пресловутые «чемоданы», ведь столь большой разброс оценок у крупного проекта не может не удивлять.

Мы, конечно, не стояли со свечкой рядом с западными рецензентами, поэтому не будем утверждать, что именно послужило причиной столь восторженных мнений у определенной прослойки. Скажем лишь, что не нашли практически ни одной причины для похвалы новинки, и объясним свою позицию.

Через тернии устаревшего геймдизайна

Не секрет, что разработка Dragon Age: The Veilguard стартовала в 2015-м и протекала очень сложно. За минувшие годы игра претерпела ряд фундаментальных изменений, а BioWare успели покинуть многие ключевые сотрудники, участвовавшие в создании прошлых частей.

Последнее обстоятельство ощущается буквально во всем, но особенно сильно — в нарративной части. Диалоги, конечно, не столь убоги, как нас пытались убедить некоторые рецензенты и блогеры, но и поводов для радости тут нет.

И да, несерьезный тон действительно в строю, что подрывает связь с предшественницами. Особенно в свете того, что вы можете перенести свои решения из прошлой части в процессе создания персонажа.

Любопытный момент — игроки в свое время прошлись катком по роликам с демонстрацией редактора героя. В действительности это чуть не лучший элемент игры, предоставляющий уйму возможностей по части кастомизации внешнего вида. Если уж The Veilguard и можно считать одной из лучших представительниц жанра, то только по этой части. Геймплей же удручает меньше нарратива.

Взять организацию мира — по сути, хаба, связывающего между собой несколько биомов. Сегменты с NPC смотрятся крайне убого, несмотря на живописность локаций. На дворе 2024-й, но статисты здесь — словно понатыканные тут и там элементы декораций, даже не пытающиеся изображать подобие жизни.

Вместе с тем взаимоотношения с компаньонами и их реакция на действия игрока реализованы хорошо. Ну как хорошо — примерно так, как и в любой другой нелинейной ролевке последних лет... десяти? Эта фраза лучше всего характеризует фундаментальную проблему новой Dragon Age.

Большинство геймдизайнерских решений не удивляет, а то и вовсе смотрится устаревшими. Неплохая боевка, но при этом страдающая от однообразия тактик и мобов. Красивые локации, соседствующие со странным дизайном персонажей. И такие противоречия можно найти в любом аспекте.

Даже техническое исполнение оставляет неудобные вопросы. Вглядитесь в скриншоты и спросите у себя «Видно ли на них что-то выдающееся?». Да что там — хотя бы отличное на уровне прошлогодней Baldur's Gate 3.

А теперь шок-контент — студия с многолетним опытом не смогла заставить все это работать на PS5 и Xbox Series даже в нативном 2K в режиме качества. Такое ощущение, что поголовное использование FSR сильно расслабило разработчиков, не считающих нужным возиться с оптимизацией. Выбор в пользу производительности буквально вернет вас во времена позапрошлого поколения консолей своими 720p, пускай и с поправкой на апскейл. Ждем патчей?

Би-муви от мира RPG

Dragon Age — знаковый представитель жанра. И продолжение, вышедшее по прошествии стольких лет, должно было если не вывести серию на новый уровень, то хотя бы соответствовать качеству предшественников. А The Veilguard словно делали на сдачу и в свободное от основной работы время.

Игра не плохая и даже не ужасная. Она просто... обычная. Как говорят наши заокеанские друзья — generic. Созданная с ленцой и как будто бы для того, чтобы заткнуть пробел в финансовом отчете.

Если бы не два знакомых слова в названии, то каждый второй проходил бы мимо новой Dragon Age или купил бы игру с большой «голодухи». Это никакое не «возвращение старой BioWare», а закономерная деградация, начало которой положила приснопамятная Mass Effect: Andromeda. Помянем.

Системные требования Dragon Age The Veilguard

Минимальные системные требования (Full HD / 30 FPS / RTX OFF)

— ОС: 64-разрядные Windows 10 или Windows 11

— Процессор: Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 3 3300X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA GTX 970 / GTX 1650 / AMD Radeon R9 290X

— Видеопамять: 4 ГБ

— DirectX: версия 12

— Место на диске: 100 ГБ (HD / SSD)

Рекомендуемые системные требования (2K / 30 FPS / RTX OFF)

— ОС: 64-разрядные Windows 10 или Windows 11

— Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

— Видеопамять: 8 ГБ

— DirectX: версия 12

— Место на диске: 100 ГБ на SSD-накопителе

Максимальные системные требования (4K / 60 FPS / RTX OFF)

— ОС: 64-разрядные Windows 10 или Windows 11

— Процессор: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7950X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

— Видеопамять: 12 ГБ

— DirectX: версия 12

— Место на диске: 100 ГБ на SSD-накопителе

Системные требования для трассировки лучей (выборочно)

— ОС: 64-разрядные Windows 10 или Windows 11

— Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

— Видеопамять: 10 ГБ

— DirectX: версия 12

— Место на диске: 100 ГБ на SSD-накопителе

Максимальные настройки для трассировки лучей

— ОС: 64-разрядные Windows 10 или Windows 11

— Процессор: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7950X

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

— Видеопамять: 12 ГБ

— DirectX: версия 12

— Место на диске: 100 ГБ на SSD-накопителе