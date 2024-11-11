Лучшие составы АПЛ в EA FC 25 за 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч монет

Этой осенью Electronic Arts выпустила новую версию самого популярного футбольного симулятора — EA Sports FC 25. Спортсмены получили новые карточки с обновленными рейтингами, а геймерам теперь предстоит заново собирать команду мечты для онлайн-баталий в режиме Ultimate Team.
Мы начинаем цикл материалов, в которых будем рассказывать о самых интересных и полезных карточках и их сочетаниях. Начнем с самой популярной лиги — АПЛ, которая привлекает лучших игроков со всего мира и поэтому чаще всего становится основой для составов в Ultimate Team.
Самые дешевые карты из нашего списка можно купить на рынке за 600-700 монет — таким образом, на полный состав придется потратить не более 10 тысяч. Далее идут игроки посильнее, а затем лучшие, но не дороже 20-25 тысяч, чтобы на ростер можно было потратить примерно 200 000 монет.
В качестве расстановки возьмем классическую 4-4-2: при желании ее проще всего перестроить под другую схему на ваш вкус, и большинство игроков будут все еще прекрасно чувствовать себя на поле.
В новой версии футсима все еще хорош француз Альфонс Ареола, сравнительно дешево можно забрать Онану или Пикфорда. Некоторые предпочитают Ортегу ради связи с защитниками «Сити», на форумах лидером по популярности стал Викарио из «Тоттенхэма». В премиум сегмент отправляются Эдерсон и Эмилиано Мартинес, хотя со вторым может повезти, если получите его из пака.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Stefan Ortega
|81
|
«Манчестер Сити»
|650
|
Alphonse Areola
|81
|
«Вест Хэм»
|1 300
|
Jordan Pickford
|83
|
«Эвертон»
|1 500
|
Andre Onana
|83
|
«Манчестер Юнайтед»
|1 700
|
Guglielmo Vicario
|84
|
«Тоттенхэм»
|3 900
|
Emiliano Martinez
|87
|
«Астон Вилла»
|14 000
|
Ederson Santana de Moraes
|88
|
«Манчестер Сити»
|18 000
На позицию на фланге обороны претендентов не так много — лучшим для многих остается сравнительно дешевый Робертсон, но для начала подойдут популярный сейчас Удоджи или Гвардиол для линка с партнерами по «Сити». Если монет совсем впритык, есть Джо Гомез или Ферди. На ЛЗ также можно поставить Калафьори или Натана Аке, но куда лучше будет использовать их в центре, а не слева.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Joe Gomez
|80
|
«Ливерпуль»
|750
|
Ferdi Kadioglu
|81
|
«Брайтон»
|1 100
|
Destiny Udogie
|82
|
«Тоттенхэм»
|1 400
|
Josko Gvardiol
|83
|
«Манчестер Сити»
|1 400
|
Riccardo Calafiori
|78
|
«Арсенал»
|2 800
|
Nathan Ake
|84
|
«Манчестер Сити»
|3 500
|
Andrew Robertson
|85
|
«Ливерпуль»
|6 100
Тут вариантов больше, но не забывайте, что вам нужны два игрока, и лучше, чтобы они были из одного клуба. А еще лучше — из того же клуба, что и вратарь. Тот же Аке, Гвардиол или Аканжи из «Сити» с Ортегой или Эдерсоном.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Harry Maguire
|80
|
«Манчестер Юнайтед»
|700
|
Joe Gomez
|80
|
«Тоттенхэм»
|750
|
Jean-Clair Todibo
|80
|
«Вест Хэм»
|750
|
Josko Gvardiol
|83
|
«Манчестер Сити»
|1 300
|
Riccardo Calafiori
|78
|
«Арсенал»
|2 800
|
Cristian Romero
|84
|
«Тоттенхэм»
|3 300
|
Manuel Akanji
|84
|
«Манчестер Сити»
|3 500
|
Nathan Ake
|84
|
«Манчестер Сити»
|3 500
|
Lisandro Martinez
|84
|
«Манчестер Юнайтед»
|3 500
|
Matthijs de Ligt
|84
|
«Манчестер Юнайтед»
|3 500
|
Ibrahima Konate
|83
|
«Ливерпуль»
|4 500
|
Micky van de Ven
|82
|
«Тоттенхэм»
|8 800
|
R?ben Santos Gato Alves Dias
|88
|
«Манчестер Сити»
|17 750
Другую бровку могут закрыть те же Кадиоглу и Гомес, но только если они у вас уже есть — на рынке профильные ЦЗ вроде Диего Далота или Мало Густо стоят не дороже. Пожалуй, лучшим на этой позиции (без учета специальных карт) будет Кайл Волкер, более дешевые альтернативы — Александр-Арнольд и Стоунс.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Joe Gomez
|80
|
«Тоттенхэм»
|750
|
Malo Gusto
|80
|
«Челси»
|950
|
Ferdi Kadioglu
|81
|
«Брайтон»
|1 100
|
Jose Diogo Dalot Teixeira
|82
|
«Манчестер Юнайтед»
|1 100
|
Benjamin White
|84
|
«Арсенал»
|3 400
|
John Stones
|85
|
«Манчестер Сити»
|6 100
|
Trent Alexander-Arnold
|86
|
«Ливерпуль»
|9 800
|
Kyle Walker
|84
|
«Манчестер Сити»
|18 250
На старте левый фланг примерно одинаково могут закрыть Кудус, Жоао Феликс и Тимо Вернер — первый будет чуть эффективнее тащить мяч, а последний лучше реализует моменты. Впрочем, при случае любого из тройки лучше заменить на Доку или Мартинелли, а дальше остается лишь копить на точечное усиление — здесь начинаются очень дорогие позиции.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Mohammed Kudus
|82
|
«Вест Хэм»
|650
|
Timo Werner
|80
|
«Тоттенхэм»
|650
|
Joao Felix Sequeira
|80
|
«Челси»
|650
|
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
|83
|
«Арсенал»
|1 300
|
Jeremy Doku
|80
|
«Манчестер Сити»
|1 400
|
Marcus Rashford
|81
|
«Манчестер Юнайтед»
|3 800
|
Luis Diaz
|84
|
«Ливерпуль»
|9 700
|
Callum Hudson-Odoi
(карточка TOTW)
|81
|
«Ноттингем Форест»
|15 500
|
Leandro Trossard
|85
|
«Арсенал»
|19 750
|
Dominik Szoboszlai
|84
|
«Ливерпуль»
|21 500
Самая сложная позиция: для разных схем вам могут понадобиться даже не два, а три игрока, кому-то придется играть в защите, а иногда ЦП может располагаться прямо под центрфорвардом. Тут мы можем дать только примерные рекомендации и посоветовать смотреть на статы, важные для позиций вашей тактики.
Для старта может подойти связка оборонительного Кайседо (или Гравенбреха) с более атакующим Жоэлинтоном, Собослаи или даже Хаверцом в роли ЦАПа. Самые мощные игроки в центре поля стоят сотни тысяч, поэтому улучшать состав тут можно бесконечно, а первыми ориентирами готовы стать Деклан Райс, Филл Фоден (хотя его лучше поставить справа) и Бернанду Силва.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Moises Caicedo
|82
|
«Челси»
|650
|
Dominik Szoboszlai
|81
|
«Ливерпуль»
|750
|
Ryan Gravenberch
|78
|
«Ливерпуль»
|750
|
Kobbie Mainoo
|77
|
«Манчестер Юнайтед»
|600
|
Kai Havertz
|83
|
«Арсенал»
|1 100
|
Mateo Kovacic
|83
|
«Манчестер Сити»
|1 100
|
Joelinton Apolinario de Lira
|82
|
«Ньюкасл»
|1 200
|
Christopher Nkunku
|84
|
«Челси»
|3 200
|
Cole Palmer
|85
|
«Челси»
|5 700
|
Sandro Tonali
|85
|
«Ньюкасл»
|5 900
|
Declan Rice
|87
|
«Арсенал»
|13 500
|
Bruno Miguel Borges
|87
|
«Манчестер Юнайтед»
|13 750
|
Fernandes
|87
|
«Манчестер Юнайтед»
|12 750
|
Phil Foden
|88
|
«Манчестер Сити»
|17 750
|
Bernardo Mota Carvalho e Silva
|88
|
«Манчестер Сити»
|17 500
Правую бровку в первое время может закрыть Кудус или Бейли — второго можно отправить и в нападение, а вот за Стерлинга переплачивать особого смысла нет. Лучшие на этой позиции, если бюджет ограничен — Букайо Сака и Фил Фоден.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Antony Matheus dos Santos
|77
|
«Манчестер Юнайтед»
|600
|
Mohammed Kudus
|82
|
«Вест Хэм»
|650
|
Leon Bailey
|82
|
«Астон Вилла»
|650
|
Pedro Lomba Neto
|79
|
«Челси»
|700
|
Raheem Sterling
|81
|
«Арсенал»
|1 000
|
Cole Palmer
|85
|
«Челси»
|5 700
|
James Maddison
|85
|
«Тоттенхэм»
|6 000
|
Bukayo Saka
|87
|
«Арсенал»
|14 000
|
Phil Foden
|88
|
«Манчестер Сити»
|17 750
Форварды — самая сложная позиция, потому что карточки этих игроков самые дорогие. Можно схитрить и попытаться «переучить» на эту роль атакующего полузащитника, хотя это работает не всегда. Из тех, кто может хоть как-то завершить атаку на старте игры — Вернер, Нуньес и Габи Жезус. Если рассматривать всю линию, можно проверить Жоао Феликса и того же Хаверца. Далее ориентиры по цене — Уоткинс, Рэшфорд и Бернанду Силва.
|Имя в EA FC 25
|Рейтинг в EA FC 25
|Команда
|Цена в EA FC 25
|
Joao F?lix Sequeira
|80
|
«Челси»
|650
|
Timo Werner
|80
|
«Тоттенхэм»
|650
|
Darwin Nunez
|82
|
«Ливерпуль»
|800
|
Kai Havertz
|83
|
«Арсенал»
|1 100
|
Gabriel Fernando de Jesus
|82
|
«Арсенал»
|1 400
|
Marcus Rashford
|81
|
«Манчестер Юнайтед»
|3 500
|
Alexander Isak
|85
|
«Ньюкасл»
|5 700
|
Ollie Watkins
|85
|
«Астон Вилла»
|6 100
|
Luis Diaz
|84
|
«Ливерпуль»
|9 600
|
Bukayo Saka
|87
|
«Арсенал»
|13 000
|
Bernardo Mota Carvalho e Silva
|88
|
«Манчестер Сити»
|16 500
|
Dominic Solanke
|85
|
«Тоттенхэм»
|16 500
|
Leandro Trossard
|85
|
«Арсенал»
|16 500
|
Cole Palmer
|86
|
«Манчестер Сити»
|23 250
В конечном итоге все зависит от вашего бюджета и личных предпочтений — отдельные игроки подходят одним стилям игры и совершенно не сочетаются с другими. Так что не стесняйтесь экспериментировать, а мы лишь покажем несколько вариантов под разные бюджеты.
Состав за 10 000 монет:
— Стефан Ортега
— Кадиоглу — Гвардиол — Джо Гомес — Мало Густо
— Мартинелли — Кайседо — Собослаи — Кудус
— Габи Жезус — Тимо Вернер
Состав за 50 000 монет:
— Викарио
— Удоджи — Ромеро — Натан Аке — Стоунс
— Луис Даис — Тонали — Ковачич — Ралмер
— Рэшфорд — Уоткинс
Состав за 200 000 монет:
— Эдерсон
— Робертсон — Натан Аке — Рубен Диаш — Уолкер
— Собослаи TOTW — Фернандеш — Силва — Фил Фоден
— Солланке TOTW — Троссард TOTW