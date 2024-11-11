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Сегодня, 17:30

Лучшие составы АПЛ в EA FC 25 за 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч монет

Михаил Иванов
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Самая популярная лига в реальной жизни и в игре.

Этой осенью Electronic Arts выпустила новую версию самого популярного футбольного симулятора — EA Sports FC 25. Спортсмены получили новые карточки с обновленными рейтингами, а геймерам теперь предстоит заново собирать команду мечты для онлайн-баталий в режиме Ultimate Team.

Мы начинаем цикл материалов, в которых будем рассказывать о самых интересных и полезных карточках и их сочетаниях. Начнем с самой популярной лиги — АПЛ, которая привлекает лучших игроков со всего мира и поэтому чаще всего становится основой для составов в Ultimate Team.

Самые дешевые карты из нашего списка можно купить на рынке за 600-700 монет — таким образом, на полный состав придется потратить не более 10 тысяч. Далее идут игроки посильнее, а затем лучшие, но не дороже 20-25 тысяч, чтобы на ростер можно было потратить примерно 200 000 монет.

В качестве расстановки возьмем классическую 4-4-2: при желании ее проще всего перестроить под другую схему на ваш вкус, и большинство игроков будут все еще прекрасно чувствовать себя на поле.

Лучшие вратари из АПЛ в EA FC 25

В новой версии футсима все еще хорош француз Альфонс Ареола, сравнительно дешево можно забрать Онану или Пикфорда. Некоторые предпочитают Ортегу ради связи с защитниками «Сити», на форумах лидером по популярности стал Викарио из «Тоттенхэма». В премиум сегмент отправляются Эдерсон и Эмилиано Мартинес, хотя со вторым может повезти, если получите его из пака.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Stefan Ortega

 81

«Манчестер Сити»

 650

Alphonse Areola

 81

«Вест Хэм»

 1 300

Jordan Pickford

 83

«Эвертон»

 1 500

Andre Onana

 83

«Манчестер Юнайтед»

 1 700

Guglielmo Vicario

 84

«Тоттенхэм»

 3 900

Emiliano Martinez

 87

«Астон Вилла»

 14 000

Ederson Santana de Moraes

 88

«Манчестер Сити»

 18 000

Лучшие левые защитники АПЛ в EA FC 25

На позицию на фланге обороны претендентов не так много — лучшим для многих остается сравнительно дешевый Робертсон, но для начала подойдут популярный сейчас Удоджи или Гвардиол для линка с партнерами по «Сити». Если монет совсем впритык, есть Джо Гомез или Ферди. На ЛЗ также можно поставить Калафьори или Натана Аке, но куда лучше будет использовать их в центре, а не слева.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Joe Gomez

 80

«Ливерпуль»

 750

Ferdi Kadioglu

 81

«Брайтон»

 1 100

Destiny Udogie

 82

«Тоттенхэм»

 1 400

Josko Gvardiol

 83

«Манчестер Сити»

 1 400

Riccardo Calafiori

 78

«Арсенал»

 2 800

Nathan Ake

 84

«Манчестер Сити»

 3 500

Andrew Robertson

 85

«Ливерпуль»

 6 100

Лучшие центральные защитники АПЛ в EA FC 25

Тут вариантов больше, но не забывайте, что вам нужны два игрока, и лучше, чтобы они были из одного клуба. А еще лучше — из того же клуба, что и вратарь. Тот же Аке, Гвардиол или Аканжи из «Сити» с Ортегой или Эдерсоном.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Harry Maguire

 80

«Манчестер Юнайтед»

 700

Joe Gomez

 80

«Тоттенхэм»

 750

Jean-Clair Todibo

 80

«Вест Хэм»

 750

Josko Gvardiol

 83

«Манчестер Сити»

 1 300

Riccardo Calafiori

 78

«Арсенал»

 2 800

Cristian Romero

 84

«Тоттенхэм»

 3 300

Manuel Akanji

 84

«Манчестер Сити»

 3 500

Nathan Ake

 84

«Манчестер Сити»

 3 500

Lisandro Martinez

 84

«Манчестер Юнайтед»

 3 500

Matthijs de Ligt

 84

«Манчестер Юнайтед»

 3 500

Ibrahima Konate

 83

«Ливерпуль»

 4 500

Micky van de Ven

 82

«Тоттенхэм»

 8 800

R?ben Santos Gato Alves Dias

 88

«Манчестер Сити»

 17 750

Лучшие правые защитники АПЛ в EA FC 25

Другую бровку могут закрыть те же Кадиоглу и Гомес, но только если они у вас уже есть — на рынке профильные ЦЗ вроде Диего Далота или Мало Густо стоят не дороже. Пожалуй, лучшим на этой позиции (без учета специальных карт) будет Кайл Волкер, более дешевые альтернативы — Александр-Арнольд и Стоунс.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Joe Gomez

 80

«Тоттенхэм»

 750

Malo Gusto

 80

«Челси»

 950

Ferdi Kadioglu

 81

«Брайтон»

 1 100

Jose Diogo Dalot Teixeira

 82

«Манчестер Юнайтед»

 1 100

Benjamin White

 84

«Арсенал»

 3 400

John Stones

 85

«Манчестер Сити»

 6 100

Trent Alexander-Arnold

 86

«Ливерпуль»

 9 800

Kyle Walker

 84

«Манчестер Сити»

 18 250

Лучшие левые полузащитники АПЛ в EA FC 25

На старте левый фланг примерно одинаково могут закрыть Кудус, Жоао Феликс и Тимо Вернер — первый будет чуть эффективнее тащить мяч, а последний лучше реализует моменты. Впрочем, при случае любого из тройки лучше заменить на Доку или Мартинелли, а дальше остается лишь копить на точечное усиление — здесь начинаются очень дорогие позиции.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Mohammed Kudus

 82

«Вест Хэм»

 650

Timo Werner

 80

«Тоттенхэм»

 650

Joao Felix Sequeira

 80

«Челси»

 650

Gabriel Teodoro Martinelli Silva

 83

«Арсенал»

 1 300

Jeremy Doku

 80

«Манчестер Сити»

 1 400

Marcus Rashford

 81

«Манчестер Юнайтед»

 3 800

Luis Diaz

 84

«Ливерпуль»

 9 700

Callum Hudson-Odoi

(карточка TOTW)

 81

«Ноттингем Форест»

 15 500

Leandro Trossard
(карточка TOTW)

 85

«Арсенал»

 19 750

Dominik Szoboszlai
(карточка TOTW)

 84

«Ливерпуль»

 21 500

Лучшие центральные полузащитники АПЛ в EA FC 25

Самая сложная позиция: для разных схем вам могут понадобиться даже не два, а три игрока, кому-то придется играть в защите, а иногда ЦП может располагаться прямо под центрфорвардом. Тут мы можем дать только примерные рекомендации и посоветовать смотреть на статы, важные для позиций вашей тактики.

Для старта может подойти связка оборонительного Кайседо (или Гравенбреха) с более атакующим Жоэлинтоном, Собослаи или даже Хаверцом в роли ЦАПа. Самые мощные игроки в центре поля стоят сотни тысяч, поэтому улучшать состав тут можно бесконечно, а первыми ориентирами готовы стать Деклан Райс, Филл Фоден (хотя его лучше поставить справа) и Бернанду Силва.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Moises Caicedo

 82

«Челси»

 650

Dominik Szoboszlai

 81

«Ливерпуль»

 750

Ryan Gravenberch

 78

«Ливерпуль»

 750

Kobbie Mainoo

 77

«Манчестер Юнайтед»

 600

Kai Havertz

 83

«Арсенал»

 1 100

Mateo Kovacic

 83

«Манчестер Сити»

 1 100

Joelinton Apolinario de Lira

 82

«Ньюкасл»

 1 200

Christopher Nkunku

 84

«Челси»

 3 200

Cole Palmer

 85

«Челси»

 5 700

Sandro Tonali

 85

«Ньюкасл»

 5 900

Declan Rice

 87

«Арсенал»

 13 500

Bruno Miguel Borges

 87

«Манчестер Юнайтед»

 13 750

Fernandes

 87

«Манчестер Юнайтед»

 12 750

Phil Foden

 88

«Манчестер Сити»

 17 750

Bernardo Mota Carvalho e Silva

 88

«Манчестер Сити»

 17 500

Лучшие правые полузащитники АПЛ в EA FC 25

Правую бровку в первое время может закрыть Кудус или Бейли — второго можно отправить и в нападение, а вот за Стерлинга переплачивать особого смысла нет. Лучшие на этой позиции, если бюджет ограничен — Букайо Сака и Фил Фоден.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Antony Matheus dos Santos

 77

«Манчестер Юнайтед»

 600

Mohammed Kudus

 82

«Вест Хэм»

 650

Leon Bailey

 82

«Астон Вилла»

 650

Pedro Lomba Neto

 79

«Челси»

 700

Raheem Sterling

 81

«Арсенал»

 1 000

Cole Palmer

 85

«Челси»

 5 700

James Maddison

 85

«Тоттенхэм»

 6 000

Bukayo Saka

 87

«Арсенал»

 14 000

Phil Foden

 88

«Манчестер Сити»

 17 750

Лучшие нападающие АПЛ в EA FC 25

Форварды — самая сложная позиция, потому что карточки этих игроков самые дорогие. Можно схитрить и попытаться «переучить» на эту роль атакующего полузащитника, хотя это работает не всегда. Из тех, кто может хоть как-то завершить атаку на старте игры — Вернер, Нуньес и Габи Жезус. Если рассматривать всю линию, можно проверить Жоао Феликса и того же Хаверца. Далее ориентиры по цене — Уоткинс, Рэшфорд и Бернанду Силва.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25

Joao F?lix Sequeira

 80

«Челси»

 650

Timo Werner

 80

«Тоттенхэм»

 650

Darwin Nunez

 82

«Ливерпуль»

 800

Kai Havertz

 83

«Арсенал»

 1 100

Gabriel Fernando de Jesus

 82

«Арсенал»

 1 400

Marcus Rashford

 81

«Манчестер Юнайтед»

 3 500

Alexander Isak

 85

«Ньюкасл»

 5 700

Ollie Watkins

 85

«Астон Вилла»

 6 100

Luis Diaz

 84

«Ливерпуль»

 9 600

Bukayo Saka

 87

«Арсенал»

 13 000

Bernardo Mota Carvalho e Silva

 88

«Манчестер Сити»

 16 500

Dominic Solanke
(карточка TOTW)

 85

«Тоттенхэм»

 16 500

Leandro Trossard
(карточка TOTW)

 85

«Арсенал»

 16 500

Cole Palmer
(карточка TOTW)

 86

«Манчестер Сити»

 23 250

В конечном итоге все зависит от вашего бюджета и личных предпочтений — отдельные игроки подходят одним стилям игры и совершенно не сочетаются с другими. Так что не стесняйтесь экспериментировать, а мы лишь покажем несколько вариантов под разные бюджеты.

Состав за 10 000 монет:

— Стефан Ортега
— Кадиоглу — Гвардиол Джо Гомес — Мало Густо
— Мартинелли — Кайседо Собослаи — Кудус
— Габи Жезус Тимо Вернер

Состав АПЛ за 10 000 монет.

Состав за 50 000 монет:

— Викарио
— Удоджи — Ромеро Натан Аке — Стоунс
— Луис Даис — Тонали Ковачич — Ралмер
— Рэшфорд Уоткинс

Состав АПЛ за 50 000 монет.

Состав за 200 000 монет:

— Эдерсон
— Робертсон — Натан Аке Рубен Диаш — Уолкер
— Собослаи TOTW — Фернандеш Силва — Фил Фоден
— Солланке TOTW Троссард TOTW

Состав АПЛ за 200 000 монет.

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