Лучшие составы АПЛ в EA FC 25 за 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч монет

Самая популярная лига в реальной жизни и в игре.

Этой осенью Electronic Arts выпустила новую версию самого популярного футбольного симулятора — EA Sports FC 25. Спортсмены получили новые карточки с обновленными рейтингами, а геймерам теперь предстоит заново собирать команду мечты для онлайн-баталий в режиме Ultimate Team.

Мы начинаем цикл материалов, в которых будем рассказывать о самых интересных и полезных карточках и их сочетаниях. Начнем с самой популярной лиги — АПЛ, которая привлекает лучших игроков со всего мира и поэтому чаще всего становится основой для составов в Ultimate Team.

Самые дешевые карты из нашего списка можно купить на рынке за 600-700 монет — таким образом, на полный состав придется потратить не более 10 тысяч. Далее идут игроки посильнее, а затем лучшие, но не дороже 20-25 тысяч, чтобы на ростер можно было потратить примерно 200 000 монет.

В качестве расстановки возьмем классическую 4-4-2: при желании ее проще всего перестроить под другую схему на ваш вкус, и большинство игроков будут все еще прекрасно чувствовать себя на поле.

Лучшие вратари из АПЛ в EA FC 25

В новой версии футсима все еще хорош француз Альфонс Ареола, сравнительно дешево можно забрать Онану или Пикфорда. Некоторые предпочитают Ортегу ради связи с защитниками «Сити», на форумах лидером по популярности стал Викарио из «Тоттенхэма». В премиум сегмент отправляются Эдерсон и Эмилиано Мартинес, хотя со вторым может повезти, если получите его из пака.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Stefan Ortega 81 «Манчестер Сити» 650 Alphonse Areola 81 «Вест Хэм» 1 300 Jordan Pickford 83 «Эвертон» 1 500 Andre Onana 83 «Манчестер Юнайтед» 1 700 Guglielmo Vicario 84 «Тоттенхэм» 3 900 Emiliano Martinez 87 «Астон Вилла» 14 000 Ederson Santana de Moraes 88 «Манчестер Сити» 18 000

Лучшие левые защитники АПЛ в EA FC 25

На позицию на фланге обороны претендентов не так много — лучшим для многих остается сравнительно дешевый Робертсон, но для начала подойдут популярный сейчас Удоджи или Гвардиол для линка с партнерами по «Сити». Если монет совсем впритык, есть Джо Гомез или Ферди. На ЛЗ также можно поставить Калафьори или Натана Аке, но куда лучше будет использовать их в центре, а не слева.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Joe Gomez 80 «Ливерпуль» 750 Ferdi Kadioglu 81 «Брайтон» 1 100 Destiny Udogie 82 «Тоттенхэм» 1 400 Josko Gvardiol 83 «Манчестер Сити» 1 400 Riccardo Calafiori 78 «Арсенал» 2 800 Nathan Ake 84 «Манчестер Сити» 3 500 Andrew Robertson 85 «Ливерпуль» 6 100

Лучшие центральные защитники АПЛ в EA FC 25

Тут вариантов больше, но не забывайте, что вам нужны два игрока, и лучше, чтобы они были из одного клуба. А еще лучше — из того же клуба, что и вратарь. Тот же Аке, Гвардиол или Аканжи из «Сити» с Ортегой или Эдерсоном.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Harry Maguire 80 «Манчестер Юнайтед» 700 Joe Gomez 80 «Тоттенхэм» 750 Jean-Clair Todibo 80 «Вест Хэм» 750 Josko Gvardiol 83 «Манчестер Сити» 1 300 Riccardo Calafiori 78 «Арсенал» 2 800 Cristian Romero 84 «Тоттенхэм» 3 300 Manuel Akanji 84 «Манчестер Сити» 3 500 Nathan Ake 84 «Манчестер Сити» 3 500 Lisandro Martinez 84 «Манчестер Юнайтед» 3 500 Matthijs de Ligt 84 «Манчестер Юнайтед» 3 500 Ibrahima Konate 83 «Ливерпуль» 4 500 Micky van de Ven 82 «Тоттенхэм» 8 800 R?ben Santos Gato Alves Dias 88 «Манчестер Сити» 17 750

Лучшие правые защитники АПЛ в EA FC 25

Другую бровку могут закрыть те же Кадиоглу и Гомес, но только если они у вас уже есть — на рынке профильные ЦЗ вроде Диего Далота или Мало Густо стоят не дороже. Пожалуй, лучшим на этой позиции (без учета специальных карт) будет Кайл Волкер, более дешевые альтернативы — Александр-Арнольд и Стоунс.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Joe Gomez 80 «Тоттенхэм» 750 Malo Gusto 80 «Челси» 950 Ferdi Kadioglu 81 «Брайтон» 1 100 Jose Diogo Dalot Teixeira 82 «Манчестер Юнайтед» 1 100 Benjamin White 84 «Арсенал» 3 400 John Stones 85 «Манчестер Сити» 6 100 Trent Alexander-Arnold 86 «Ливерпуль» 9 800 Kyle Walker 84 «Манчестер Сити» 18 250

Лучшие левые полузащитники АПЛ в EA FC 25

На старте левый фланг примерно одинаково могут закрыть Кудус, Жоао Феликс и Тимо Вернер — первый будет чуть эффективнее тащить мяч, а последний лучше реализует моменты. Впрочем, при случае любого из тройки лучше заменить на Доку или Мартинелли, а дальше остается лишь копить на точечное усиление — здесь начинаются очень дорогие позиции.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Mohammed Kudus 82 «Вест Хэм» 650 Timo Werner 80 «Тоттенхэм» 650 Joao Felix Sequeira 80 «Челси» 650 Gabriel Teodoro Martinelli Silva 83 «Арсенал» 1 300 Jeremy Doku 80 «Манчестер Сити» 1 400 Marcus Rashford 81 «Манчестер Юнайтед» 3 800 Luis Diaz 84 «Ливерпуль» 9 700 Callum Hudson-Odoi (карточка TOTW) 81 «Ноттингем Форест» 15 500 Leandro Trossard

(карточка TOTW) 85 «Арсенал» 19 750 Dominik Szoboszlai

(карточка TOTW) 84 «Ливерпуль» 21 500

Лучшие центральные полузащитники АПЛ в EA FC 25

Самая сложная позиция: для разных схем вам могут понадобиться даже не два, а три игрока, кому-то придется играть в защите, а иногда ЦП может располагаться прямо под центрфорвардом. Тут мы можем дать только примерные рекомендации и посоветовать смотреть на статы, важные для позиций вашей тактики.

Для старта может подойти связка оборонительного Кайседо (или Гравенбреха) с более атакующим Жоэлинтоном, Собослаи или даже Хаверцом в роли ЦАПа. Самые мощные игроки в центре поля стоят сотни тысяч, поэтому улучшать состав тут можно бесконечно, а первыми ориентирами готовы стать Деклан Райс, Филл Фоден (хотя его лучше поставить справа) и Бернанду Силва.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Moises Caicedo 82 «Челси» 650 Dominik Szoboszlai 81 «Ливерпуль» 750 Ryan Gravenberch 78 «Ливерпуль» 750 Kobbie Mainoo 77 «Манчестер Юнайтед» 600 Kai Havertz 83 «Арсенал» 1 100 Mateo Kovacic 83 «Манчестер Сити» 1 100 Joelinton Apolinario de Lira 82 «Ньюкасл» 1 200 Christopher Nkunku 84 «Челси» 3 200 Cole Palmer 85 «Челси» 5 700 Sandro Tonali 85 «Ньюкасл» 5 900 Declan Rice 87 «Арсенал» 13 500 Bruno Miguel Borges 87 «Манчестер Юнайтед» 13 750 Fernandes 87 «Манчестер Юнайтед» 12 750 Phil Foden 88 «Манчестер Сити» 17 750 Bernardo Mota Carvalho e Silva 88 «Манчестер Сити» 17 500

Лучшие правые полузащитники АПЛ в EA FC 25

Правую бровку в первое время может закрыть Кудус или Бейли — второго можно отправить и в нападение, а вот за Стерлинга переплачивать особого смысла нет. Лучшие на этой позиции, если бюджет ограничен — Букайо Сака и Фил Фоден.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Antony Matheus dos Santos 77 «Манчестер Юнайтед» 600 Mohammed Kudus 82 «Вест Хэм» 650 Leon Bailey 82 «Астон Вилла» 650 Pedro Lomba Neto 79 «Челси» 700 Raheem Sterling 81 «Арсенал» 1 000 Cole Palmer 85 «Челси» 5 700 James Maddison 85 «Тоттенхэм» 6 000 Bukayo Saka 87 «Арсенал» 14 000 Phil Foden 88 «Манчестер Сити» 17 750

Лучшие нападающие АПЛ в EA FC 25

Форварды — самая сложная позиция, потому что карточки этих игроков самые дорогие. Можно схитрить и попытаться «переучить» на эту роль атакующего полузащитника, хотя это работает не всегда. Из тех, кто может хоть как-то завершить атаку на старте игры — Вернер, Нуньес и Габи Жезус. Если рассматривать всю линию, можно проверить Жоао Феликса и того же Хаверца. Далее ориентиры по цене — Уоткинс, Рэшфорд и Бернанду Силва.

Имя в EA FC 25 Рейтинг в EA FC 25 Команда Цена в EA FC 25 Joao F?lix Sequeira 80 «Челси» 650 Timo Werner 80 «Тоттенхэм» 650 Darwin Nunez 82 «Ливерпуль» 800 Kai Havertz 83 «Арсенал» 1 100 Gabriel Fernando de Jesus 82 «Арсенал» 1 400 Marcus Rashford 81 «Манчестер Юнайтед» 3 500 Alexander Isak 85 «Ньюкасл» 5 700 Ollie Watkins 85 «Астон Вилла» 6 100 Luis Diaz 84 «Ливерпуль» 9 600 Bukayo Saka 87 «Арсенал» 13 000 Bernardo Mota Carvalho e Silva 88 «Манчестер Сити» 16 500 Dominic Solanke

(карточка TOTW) 85 «Тоттенхэм» 16 500 Leandro Trossard

(карточка TOTW) 85 «Арсенал» 16 500 Cole Palmer

(карточка TOTW) 86 «Манчестер Сити» 23 250

В конечном итоге все зависит от вашего бюджета и личных предпочтений — отдельные игроки подходят одним стилям игры и совершенно не сочетаются с другими. Так что не стесняйтесь экспериментировать, а мы лишь покажем несколько вариантов под разные бюджеты.

Состав за 10 000 монет:

— Стефан Ортега

— Кадиоглу — Гвардиол — Джо Гомес — Мало Густо

— Мартинелли — Кайседо — Собослаи — Кудус

— Габи Жезус — Тимо Вернер

Состав АПЛ за 10 000 монет.

Состав за 50 000 монет:

— Викарио

— Удоджи — Ромеро — Натан Аке — Стоунс

— Луис Даис — Тонали — Ковачич — Ралмер

— Рэшфорд — Уоткинс

Состав АПЛ за 50 000 монет.

Состав за 200 000 монет:

— Эдерсон

— Робертсон — Натан Аке — Рубен Диаш — Уолкер

— Собослаи TOTW — Фернандеш — Силва — Фил Фоден

— Солланке TOTW — Троссард TOTW