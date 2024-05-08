Арлекино в Genshin Impact: гайд по прокачке, как получить персонажа

Одним из важнейших событий последнего обновления Геншина стал долгожданный релиз Арлекино — одного из самых обсуждаемых персонажей игры. Опасная и безжалостная предвестница Фатуи уже запомнилась своим характером по ходу сюжета, а теперь показала еще и игровую мощь.
Прямо сейчас Арлекино — одна из центральных фигур в сюжете игры, настоящая имба в бою благодаря новым механикам и крутым характеристикам. Рассказываем, как раскрыть потенциал игровой версии роковой дамы на все 100%.
Персонаж относится к числу ивентовых легендарных 5-звездочных персонажей, пригласить ее в свой отряд можно только с помощью молитвы событий.
Баннер с Арлекино доступен с 24 апреля и будет закрыт в следующий вторник, 14 мая в 17:59 по московскому времени. После этого персонажа получить уже будет нельзя и придется ждать рерана, но, судя по ажиотажу вокруг девушки, следующая молитва с Арли появится сравнительно скоро.
Как и в других случаях, шанс на выпадение 5-звездочного персонажа из баннера — 0,6%, но механика гаранта позволит через 90 попыток точно получить героя наивысшей редкости. В большинстве случаев это происходит еще раньше, после 75 «круток», а некоторым везет и на раннюю «легу».
Глава Дома Очага — персонаж, который ориентирован на роль основного дамагера, чему способствует как бонус к критическому урону за уровень, так и способности, о которых мы расскажем ниже.
Если кратко, в бою Арлекино использует механику Долга жизни: герой поглощает лечение от союзников и конвертирует его в большое количество урона, накладывая и снимая метки с врагов. Дополнительные бонусы дают стихия Слуги (пиро создает мощнейшие реакции) и помощь других членов команды.
На первый взгляд скиллы Арлекино кажутся очень сложными, но на самом деле понять механики персонажа со временем будет проще. Если вы поймете не все, то постарайтесь выучить ротацию и просто нажимать кнопки в нужном порядке — и результат придет с опытом на практике.
Обычные и заряженные атаки — действуют как у других персонажей, но если Арлекино обладает Долгом жизни, то превращают все удары в пиро-урон. При умелом сочетании способностей это огромные цифры.
Все превращается в прах (Е) — наносит противникам поблизости пиро-урон и накладывает Веление кровавого долга с дополнительным уроном. Затем этот эффект можно снять, после чего Арлекино получит так нужный ей Долг жизни.
Восхождение роковой луны (Q) — наносит большой пиро-урон по области и снимает метки со всех врагов, но, что важнее, восстанавливает здоровье пропорционально Долгу жизни. Это единственный способ восстановить HP в бою.
С прокачкой уровня вы также получите пассивные таланты на дополнительный Долг жизни, сопротивление всем элементам и еще 40% к пиро-атаке.
Нужно сначала повесить на врагов дебафф с основного скилла, затем снять его и наложить на себя Долг жизни, после — атаковать их простыми ударами. По откату можно воспользоваться ультой, чтобы увеличить урон и восстановить здоровье.
Арлекино — это основной дамагер, который все время находится на поле боя. Три других персонажа выполняют роль поддержки и заменяют Арлекино, чтобы использовать бафы и скиллы, которые будут работать без самих героев дальше.
Порядок действий в бою должен быть следующим:
— нажимаем клавишу Е, накладывая на врагов Веление кровавого долга;
— переключаемся на других персонажей и прожимаем все нужные способности, работающие вне поля боя;
— возвращаем Арлекино и атакуем заряженной атакой (зажатая левая кнопка мыши). Этим мы снимаем Веление кровавого долга с врагов и накладываем на себя Долг жизни;
— затем совершаем обычные атаки, которые теперь наносят большой пиро-урон и усилены бафами от союзников;
— вновь нажимаем E, накладывая дебафф для врагов и создавая элементальные частицы;
— если нужно восстановить здоровье, активируем ультимейт (клавиша Q) и возвращаемся к первому шагу и повторяем ротацию с начала. Если нет — можно обойтись без ульты, это увеличит средний урон за счет экономии времени.
Несмотря на уникальные боевые механики, прокачка героя ничем не отличается от других дамагеров. Среди характеристик нам нужны в основном четыре:
— сила атаки, повышающая урон атак и способностей;
— критический шанс и критический урон, чтобы дополнительно увеличить дамаг;
— мастерство стихий для урона от реакций, поскольку мы бьем пиро-атаками.
Еще можно поискать в дополнительных характеристиках немного восстановления энергии, чтобы прожимать ультимейт сразу после перезарядки. Остальные бонусы на атакующий потенциал Арлекино не влияют.
Что касается возвышения и изучения талантов, для этого нужны агаты с пиро-боссов, радужные розы (диковинки Фонтейна) и другие стандартные материалы. Кроме того, потребуется несколько раз убить Статую из мрамора и латуни (босс в новой локации) и еженедельного противника Арлекино.
Качать уровень и таланты лучше качать до конца, чтобы поднять эффективность. Максимальный уровень — это 88% крит. урона! При нехватке ресурсов делаем упор на изучение обычных атак, потом «ешки», только затем ульты.
Выбираем копье для Арлекино: оно должно повышать силу атаки.
— Очертания алой луны. Пятизвездочное сигнатурное оружие из текущего баннера, сделанное специально под механики Арлекино — оно дает дополнительный долг жизни и высокий шанс на крит.
— Нефритовый коршун. Тоже дает крит. шанс, а также бонус к силе атаки с пассивки, которая активируется постоянными атаками, что полностью подходит Арли.
Из пятизвездочных вариантов можно также посоветовать Посох Хомы, Посох Алых песков и Усмиритель бед. Такие копья работают на 100% не во всех отрядах, но в любом случае будут очень сильны.
— Смертельный бой. Копье из боевого пропуска, и если вы его покупаете — лучший четырехзвездочный вариант, который дает крит.шанс и силу атаки.
— Черногорская пика. Хороший вариант, но он покупается в магазине Паймон за «кэшбек с круток», поэтому есть не у всех. Плюсом реализовать на полную пику можно, лишь сражаясь с большим количеством врагов.
— Гроза драконов. Часто выпадает из разных баннеров, поэтому должна у вас быть, если вы давно играете. Круто проявляет себя в отрядах с пиро-героями через реакцию Пар.
Еще есть Покоритель вихря, но тогда в отряде нужен персонаж с щитом. Из баттлпасса можно также получить Балладу Фьордов, но специально для Арлекино лучше выбрать Смертельный бой.
— Белая кисть. Трехзвездочное бесплатное копье, которое добавляет много атаки и шанс на крит. Можно найти в сундуках в регионе Ли Юэ.
Если у вас нет ничего из этого — просто попробуйте найти хоть что-то, что увеличивает силу атаки и крит. массу. Даже со слабым оружием вас могут спасти артефакты, грамотная игра и имбовость самой Арлекино.
Вместе с персонажем в Genshin Impact добавили подземелье с новыми предметами, которые максимально подходят Слуге. Правда, выбить нужные характеристики сразу не так просто, поэтому стоит обратить внимание и на другие варианты.
— Фрагмент гармонической фантазии. Сигнатурный сет Арлекино, не имеющий аналогов из-за бафа Долга жизни. Альтернативы рассматриваются только из-за новизны набора: найти артефакты с подходящими статами пока успели немногие.
— Конец гладиатора. Усиляет отличные атаки и падает из многих противников, поэтому высокие значения характеристик могут сократить отставание от предыдущего варианта.
— Горящая алая ведьма. Хороший сет для любого пиро-дамагера, который серьезно усилит урон от реакций, но в бафах к атакам Арлекино значительно уступает двум наборам выше.
Если четыре хороших предмета из одного набора найти не удается, то можно поставить две пары из двух сетов. Главное, чтобы значения нужных характеристик были высоки, и порой это важнее, чем собрать полный сет.
Основные значения характеристик ищем следующие:
— цветок: HP
— перо: сила атаки
— часы: сила атаки или мастерство стихий
— кубок: пиро-урон или сила атаки
— корона: крит.урон или крит.шанс
В последнем артефакте делаем выбор, который подводит баланс шанса и урона к 1:2. То есть, если у вас набирается шанс критического попадания 70%, то критический урон должен быть около 130-150%, в идеале 140%.
Кубок лучше выбирать с основной характеристикой «пиро-урон». Можно поставить артефакт на силу атаки, и он не будет намного хуже (особенно если пиро-урон бафает команда), но в идеале стремимся к первому варианту.
В дополнительных статах ищем следующие характеристики: шанс крита-> критический урон -> сила атаки -> мастерство стихий -> восстановление энергии.
Идеальный баланс во многом зависит от команды и типа исполнения, но в среднем можно стремиться к следующим статам:
— сила атаки — от 1800 до 3000 единиц
— шанс крит. урона — от 55%
— критический урон — от 110%
— мастерство стихий — 200-250 (важно при игре через реакции)
— восстановление энергии — от 130 до 160 единиц
Новый персонаж силен сам по себе и играет в большом количестве самых разных команд. Чаще всего мы пытаемся найти усиление для реакции Пар (гидро-герои) или для Перезагрузки, электро.
— Е Лань: лучший источник гидро-статуса, который дает максимальный эффект от реакции Пара для Арлекино;
— Син Цю: «бюджетная» четырехзвездочная альтернатива с похожими задачами, наносящая гио-урон вне поля боля.
— Мона: не так сильна, но может расцениваться как саппорт в пачки под Пар;
— Шеврез: лучший персонаж, раскрывающий реакцию пиро и электро;
— Куки Синобу: хороший электро-саппорт;
— Фишль: за счет ворона имеет хороший электро-статус с большим уроном;
— Яэ Мико: выставляет тотемы, которые постоянно наносят электро-урон.
В теории можно рассмотреть отряды через Таяние (Кэйя, Розария, Гань Юй) — впрочем, они проявляют себя намного хуже с Арлекино.
Из других вариантов: пиро герои любят анемо-союзников, способных рассеивать огонь. А для усиления самого пиро можно взять персонажа такого же элемента.
— Беннет: прекрасный саппорт, который увеличивает силу атаки и помогает восстанавливать энергию;
— Сян Лин: еще один хороший пиро-персонаж, наносящий много пиро-урона, пока сам находится вне поля боя;
— Кадзуха: стягивает врагов и отлично «раздувает» пиро, сильно увеличивая элементальный урон;
— Сахароза: четырехзвездочная замена.
Еще нам нужен будет саппорт. Лекари Арлекино не нужны, но могут подойти остальным союзникам. Альтернатива — любой щитовик.
— Чжун Ли: самый сильный щит в игре, который точно не даст вам умереть;
— Ноэлль: бесплатная альтернатива, которую многие получают уже в самом начале игры;
— Лайла: хороший крио-щит, который поможет в реакции Таяние;
— Диона: другой вариант для крио-урона и защиты;
— Тома: закрывает пиро-резонанс, освобождая другие места под остальные стихии;
— Бэй Доу: электро-щитовик с хорошим статусом.
Тут упомянуты только некоторые персонажи, которые удачнее всего играют в одном отряде с Арлекино и позволяют использовать все свои преимущества. На деле хороших отрядов больше. Никто не мешает вам экспериментировать, даже если синергия с Фуриной или дендро-героями типа Нахиды выглядит спорно.
В конце мы составим несколько самых лучших команд с новым персонажем, на основе которых можно выстроить свой отряд.
Отряды через Пар:
— Арлекино / Е Лань или Син Цю / Кадзуха или Сахароза / Беннет;
— Арлекино / Е Лань / Син Цю / Беннет;
— Арлекино / Е Лань / Мона / Чжун Ли;
— Арлекино / Син Цю / Беннет / Диона или Лайла.
Отряды через Перезагрузку:
— Арлекино / Яэ Мико или Фишль / Шеврез / Беннет;
— Арлекино / Беннет или Фишль / Шеррез / Тома или Бэй Доу;
— Арлекино / Райден / Шеврез / Беннет.
Другие отряды:
— Арлекино / Беннет / Сян Лин / Кадзуха или Сахароза. Крайне сильный пиро-отряд, единственным минусом которого могут стать встречи с пиро-врагами.
— Арлекино / Навия, Альбедо или Тиори / Беннет или Е Лань / Чжун Ли. Отряд с двумя гео-персонажами, один из которых будет помогать Слуге с уроном;
— Арлекино / Гань Юй или Кэйя / Розария / Беннет. Команда через реакцию Таяние.
Бесплатные отряды для начинающих:
— Арлекино / Кэйя / Путешественник (анемо) / Ноэлль;
— Арлекино / Сян Лин / Линнет / Барбара;
— Арлекино / Сян Лин / Лиза / Ноэлль.
Надеемся, информация в этом тексте сделает вашу Арлекино максимально сильной — сейчас это едва ли не сильнейший персонаж в игре, который способен проходить любой контент в Genshin Impact.