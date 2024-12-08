Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2: где найти экзоскелеты и другие костюмы в игре

10 костюмов, которые спасут от радиации и пуль.

Что нужно сталкерам, отправляющимся в опасное приключение на просторах вымышленной Чернобыльской Зоны отчуждения? Неплохо бы иметь оружие — иначе бегать придется слишком много. Но если оружие уже есть, то не помешает и броня. Поэтому собрали 10 лучших видов брони в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Костюм «Дебют»

Лучшая ли это броня в игре? Нет, и не близко. Но она сумеет подарить одно из самых приятных ощущений, которые только встречаются в играх с инвентарем — когда вы меняете стандартную начальную броню на что-то помощнее.

Найти костюм можно вскоре после начала игры.

ОЗК «Исследователь»

Следующим шагом после «Дебюта», скорее всего, станет ОЗК «Исследователь». Легкий вес, неплохая защита, два слота для артефактов — что тут может не нравиться? Вероятно, что он задержится с вами как минимум на какое-то время.

Достать этот костюм можно в Малой зоне, в локации «Сфера».

Экзоскелет

Самый обычный экзоскелет. В будущем вы найдете множество костюмов поинтереснее, но это будет потом. Пока же вы сможете наслаждаться первым в игре экзоскелетом с четырьмя слотами для артефактов — сколько воспоминаний!

Найти его можно на Кордоне, в ходе прохождения квеста «Легенды зоны».

«СЕВА-Д»

Но что, если вы не хотите таскать на себе тяжеленный экзоскелет? На помощь приходит костюм «Сева» в улучшенном варианте. Да, он не предоставляет такой же защиты от взрывов и радиации, как специализированная броня, зато очень хорош в борьбе с аномалиями, пси-излучением и пулями.

Получить его можно в районе цементного завода.

Экзоскелет «Рубин»

Этот экзоскелет отличается совсем уж неприличным весом. Да и получить его можно только в Припяти. Тем не менее обладатель данного костюма получит прекрасную защиту от радиации и физического урона.

Найти «Рубин» можно во Дворце культуры «Энергетик» в Припяти.

Экзоскелет «Брумбар»

Более легкий экзоскелет наемников. Его характеристики сравнимы с «Рубином» — где-то хуже, где-то лучше.

Забрать его можно в Припяти — на втором этаже многоэтажки «Белый дом».

Экзоскелет «Свобода»

Прекрасная защита сочетается с возможностью продать экзосклет за целое состояние — да и получить костюм можно раньше, чем, например, X-7.

Находится в Припяти — найти его можно на втором этаже книжного магазина.

Костюм X-7

Один из лучших костюмов в игре, если не лучший — легкий и предоставляющий прекрасную защиту от всего, кроме, пожалуй, пси-излучения.

Однако получить X-7 получится только в конце игры.

Экзоскелет «Алмаз»

Один из лучших экзоскелетов в игре — помимо отличной защиты, он предоставляет целых пять слотов под артефакты. Правда, расплачиваться за это придется пониженной скоростью. Его используют бойцы группировки «Монолит».

Лежит в бункере «Искры» в локации «Янов» или в детском садике в Припяти.

Экзоскелет «Кираса»

Если нужна защита от пуль врагов и зубов мутантов, то лучше этого экзоскелета за авторством «Долга» придумать сложно. Поможет он и против радиации с пси-излучением. Три слота под артефакты, 10,5 килограмма веса — достойный компромисс за такой уровень защиты.

Найти его можно в локации «Градирни», в здании к северу от бетонного завода.