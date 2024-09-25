Каким будет Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima с девушкой самураем

Новый большой эксклюзив для PS5.

Sony часто обвиняют в отсутствии увесистого списка эксклюзивов на PlayStation 5. Какие игры могут продать консоль? До недавних пор таких игр было мало, но японский гигант, похоже, начал исправляться, сначала выпустив великолепную Astro Bot, а теперь анонсировав Ghost of Yotei — сиквел к Ghost of Tsushima.

Платформы, на которых выйдет Ghost of Yotei

Ghost of Yotei выйдет исключительно на PlayStation 5. А потом, вероятно, как это бывает со всеми бывшими эксклюзивами PlayStation, доберется и до ПК.

Графика в Ghost of Yotei

Игра изначально создавалась с прицелом на консоль нынешнего поколения, так что графика в Ghost of Yotei будет еще сочнее, красивее и реалистичнее, чем в Ghost of Tsushima, которая вышла в конце эпохи PlayStation 4.

Современные технологии позволят воссоздать еще более правдоподобное движение ветра по траве и растительности. А новое окружение даст возможность реализовать новые механики и оружие. Появится и огнестрел — тот же пистолет.

Ghost of Yotei.

Новый главный герой — девушка

В Ghost of Tsushima главным героем был мужчина, самурай Дзин Сакай, последний представитель своего клана, выживший при нападении монголов.

В продолжении игроков ждет новая история, новый регион Японии и новый протагонист. Главным героем станет девушка самурай Атсу — ее путешествие начнется спустя более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima.

История Ghost of Yotei развернется в землях, окружающих гору Ётэй, возвышающуюся в самом сердце Эдзо, известной сейчас как Хоккайдо.

В 1603 году эта территория находилась за пределами японского владычества. Ее окружали травянистые равнины и заснеженные тундры. Это далеко от организованных самурайских кланов в Цусиме, — говорят разработчики.

Ghost of Yotei.

Кто разрабатывает продолжение Ghost of Tsushima

За создание сиквела отвечает Sucker Punch Productions — все тот же разработчик, выпустивший Ghost of Tsushima. Студия базируется в американском городе Белвью. В Sucker Punch работает около 160 человек.

С 2011 года является дочерней студией Sony Computer Entertainment. За это время Sucker Punch успела выпустить не только Ghost of Tsushima, но и Infamous — не менее известную и успешную серию эксклюзивов для PlayStation.

Дата выхода Ghost of Yotei

Разработчики собираются релизнуть Ghost of Yotei в течение 2025 года. И хотя они пока не готовы раскрыть точные сроки, журналисты предполагают, что Sony захочет выпустить свой следующий большой эксклюзив в конце 2025 года.