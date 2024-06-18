God of War Ragnarok на ПК: дата выхода, что нового по сравнению с PS5-версией

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God of War: Ragnarok, последняя на сегодняшний день игра о похождениях спартанского бога Кратоса и его сына, все-таки выйдет на ПК — и довольно скоро. Рассказываем, что известно об этом проекте на сегодняшний день.
God of War: Ragnarok выйдет 19 сентября в Steam и Epic Games Store. Цена останется стандартной — 60 долларов за обычное издание и 70 за Deluxe-версию.
Поскольку игры Sony заблокированы для России, то версии с региональными ценами можно не ждать — и в отечественных сетевых магазинах активация игры наверняка будет стоить свои несколько тысяч рублей.
Системные требования God of War: Ragnarok еще не объявлены — на страницах магазинов, где можно оформить предзаказ, все еще стоит заглушка «ждет анонса». Тем не менее вряд ли требования будут слишком серьезно отличаться от требований портированной версии предыдущей игры, которые выглядят так:
Минимальные требования
Средняя производительность: 720p @ 30 к/с
Настройки графики: низкие
Видеокарта: NVIDIA GTX 960 (4 ГБ) / AMD R9 290X (4 ГБ)
Процессор: Intel i5-2500k / AMD Ryzen 3 1200
ОЗУ: 8 ГБ (DDR)
ОС: Windows 10 64-bit (версия 1809)
Место на диске: 70 ГБ на HDD (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые требования
Средняя производительность: 1080p @ 30 к/с
Настройки графики: оригинальные
Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD RX 570 (4 ГБ)
Процессор: Intel i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G
ОЗУ: 8 ГБ (DDR)
ОС: Windows 10 64-bit (версия 1809)
Место на диске: 70 ГБ на SSD
Высокие характеристики
Средняя производительность: 1440p @ 60 к/с
Настройки графики: высокие
Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 (8 ГБ) / AMD RX 5700 XT (8 ГБ)
Процессор: Intel i7-7700k / AMD Ryzen 7 3700x
ОЗУ: 16 ГБ (DDR)
ОС: Windows 10 64-bit (версия 1809)
Место на диске: 70 ГБ на SSD
Сверхвысокие характеристики
Средняя производительность: 4K @ 60 к/с
Настройки графики: максимальные
Видеокарта: NVIDIA GTX 3080 (10 ГБ) / AMD RX 6800 XT (16 ГБ)
Процессор: Intel i9-9900k / AMD Ryzen 9 3950X
ОЗУ: 16 ГБ (DDR)
ОС: Windows 10 64-bit (версия 1809)
Место на диске: 70 ГБ на SSD
ПК-версия God of War: Ragnarok получит поддержку технологий масштабирования: NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.
Судя по видео, графика станет немного лучше — игра получит более четкие тени, продвинутое освещение и отражения, а модели станут немного лучше. Впрочем, в остальном игра все еще будет выглядеть примерно так же, как на PlayStation 5.
В ПК-версию God of War: Ragnarok будет по умолчанию включено дополнение Valhalla, продолжающее сюжет и включающее в себя элементы roguelike. За расширенное издание игроки получат саундтрек, цифровой артбук. За набор «Темная долина» — броню, одеяние и рукояти для оружия.
Сюжет игры, разумеется, останется неизменным — Кратос и Атрей продолжают путешествие в землях скандинавских богов, то и дело сталкиваясь с ними лично. В их число попадут Один, Тор, Хеймдалль и другие персонажи из эпосов.
Сообщается, что для игры в God of War: Ragnarok на ПК понадобится официальный аккаунт PlayStation Network. Это значительно снижает количество регионов, где будет доступна игра — именно из-за требования к аккаунту PSN Helldivers 2 и Ghost of Tsushima были сняты с продажи более чем в 180 регионах.