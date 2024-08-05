Каким будет ремейк первой Gothic

Классика, которую осовременят для новичков.

В 2001 году немецкая ролевая игра Gothic стала настоящим открытием. Мрачный и живой мир, прогрессия, привязанная к системе фракций, посиделки у костров... Тысячи игроков погружались в роль Безымянного героя, отправленного отбывать срок в островную колонию-поселение.

С тех пор прошло немало лет. Студия Piranha Bytes выпустила еще несколько проектов по старой формуле и закрылась, а некоторые фирменные элементы Gothic стали общепринятыми — например, сейчас трудно найти ролевой проект, где NPC стоят на месте, а не пытаются изображать жизнь.

И все-таки серия еще не умерла. В разработке находится современный ремейк Gothic, которым занимаются другие разработчики. Что нам о нем известно и каковы шансы на возрождение легенды?

Дата выхода Gothic 1 Remake

Предполагается, что ремейк «Готики» должен выйти до конца 2024 года. Но, учитывая небольшое количество информации об игре и сильную конкуренцию осенью, многие опасаются, что проект все-таки будет перенесен на 2025-й.

Разработчики Gothic 1 Remake

Разработкой ремейка Gothic занимается молодая испанская студия Alkimia Interactive. Ранее она называлась THQ Nordic Barcelona — именно под этим названием в 2019 году вышел «играбельный тизер» ремейка. Тогда его разнесли в пух и прах — игрокам не понравилось буквально все, от чересчур говорливого протагониста до «осовремененной» боевки в духе For Honor.

К счастью, тогда издатели и разработчики приняли сразу два удачных решения. Во-первых, они не забросили проект. А во-вторых, прислушались к критике аудитории и начали разрабатывать ремейк буквально с нуля.

Системные требования Gothic 1 Remake

Полноценных системных требований еще нет, что не удивляет. Работа над оптимизацией игры все еще продолжается. Сейчас в Steam указано совсем немного:

Минимальные системные требования:

Похоже, если разработчики справятся со своей работой — ремейк «потянут» даже не самые мощные компьютеры.

Графика Gothic 1 Remake

С точки зрения современного игрока графику ремейка «Gothic» можно описать единственным словом — «нормально». Игра выглядит так, как и должна выглядеть не самая крупнобюджетная RPG на Unreal Engine 5.

При взгляде на ролики первым делом приходит в голову Tainted Grail: The Fall of Avalon, еще одна современная ролевая игра на этом же движке.

Однако на фоне оригинала 2001 года выпуска прогресс просто-таки космический, и благодаря этому к легендарной серии смогут приобщиться и новые игроки.

Некоторым старожилам не особенно понравились неизбежные изменения в дизайне персонажей, монстров и так далее — дескать, перенесено не точь-в-точь и в оригинале было лучше. Понять их можно, но согласиться — труднее. Видно, что авторы старались сохранить общую атмосферу старой игры, согласовывая классические образы с современной графикой.

Геймплей Gothic 1 Remake

Первый геймплейный ролик появился совсем недавно — и, судя по комментариям и лайкам, вполне удовлетворил фанатов. Разработчики в очередной раз подчеркивают свой подход: основа остается та же, но остальное дорабатывается.

Так, в своей основе боевка осталась такой же, как и в игре 2001 года, но деталей и доработок в ней станет значительно больше. Расширят и дополнительные механики вроде алхимии, охоты или кузнечного дела.

Более детальную демонстрацию обновленного геймплея стоит ждать на игровой выставке Gamescom 2024, которая пройдет в Германии с 21 по 25 августа. На ней покажут примерно полчаса геймплея.

Сюжет Gothic 1 Remake

Предполагается, что в своей основе сюжет игры останется неизменным. Если вы уже играли в оригинальную Gothic или просто знаете эту историю, то основные события ремейка едва ли смогут вас удивить. Тем не менее стоит ожидать и дополнительного контента: в игре появятся новые диалоги и квесты, а некоторые из старых будут заметно расширены. Исчезнут и некоторые «сюжетные дыры», появившиеся между первой и второй частью.

Будет ли русский язык в Gothic 1 Remake

В игре будет присутствовать русский язык — не только в переводе текста, но и в озвучке. Более того, недавно стало известно, что студия постарается привлечь тех же российских актеров, которые участвовали в переводе.

Платформы и цена Gothic 1 Remake

Пока что игра анонсирована только для персональных компьютеров (Steam, GOG) и PlayStation 5 с Xbox Series. Возможно, в будущем она заглянет и на Switch, но официальных подтверждений этому пока нет. Неизвестна и цена.