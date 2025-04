Слухи и утечки: Half-Life 3 и ремейк TES4: Oblivion

Земля полнится слухами

Официальная информация всегда лучше непроверенных слухов. Но ориентироваться только на нее — это так скучно! Особенно в наши дни, когда разработка игр все чаще затягивается на новые годы.



То ли дело свежий инсайд о долгожданной новинке — может, он в итоге и окажется фантазией, но обсуждать его будет интересно. Поэтому мы собрали для вас все самые важные утечки игр за последнее время.

Что нам известно о Half-Life 3?

Фото Valve

Half-Life 3 ждут уже так долго, что любые разговоры о существовании этой игры стали мемом. Однако в последние год-два все изменилось. Слухи, инсайды, датамайнинг, вакансии — появилось множество признаков того, что Valve работает именно над прямым продолжением Half-Life, а не над очередным ответвлением для очков виртуальной реальности.

Всего пару дней назад Евгений Евстратий, один из работающих над Deadlock художников, окончательно сорвал завесу тайны. В своем интервью он рассказал, что видел помещение, в котором работают над Half-Life 3, — правда, никаких материалов по самому проекту «не разглядел».

Итак, какую игру нам стоит ждать? Как и водится у Гейба — инновационную. Датамайнеры нашли следы испытаний продвинутой системы физики и гравитации. Управление транспортом должно стать очень реалистичным, а еще из него можно будет стрелять — совсем как в GTA.

Фото Valve

И на этом реализм не заканчивается. Поведение неигровых персонажей будет управляться некой «системой настроения», а каждая прядь волос на их головах будет детализированной. Хватает и других нововведений: открытый мир, смена времени суток, меняющаяся в реальном времени погода... Похоже, в Half-Life 3 можно будет практически жить.

Не так давно известный инсайдер и датамайнер GabeFollower предположил, что Half-Life 3 почти готова и дело движется к релизу — на это указывают обнаруженные им признаки тестирования игры. Впрочем, он же и предупредил, что разработка — это нелинейный процесс и все запросто может начаться чуть ли не с чистого лица. Резюмируя: идет разработка Half-Life 3, дата выхода неизвестна, но, скорее всего, при нашей жизни.

Ремейк TES4: Oblivion — что известно?

Фото Virtuos Games

До недавнего времени существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжало оставаться в области слухов и догадок. Да, про него говорили многие, в том числе и проверенные инсайдеры, но даже это не давало стопроцентной гарантии.

Все изменилось несколько дней назад, когда с сайта предполагаемого разработчика ремейка TES4: Oblivion утекли скриншоты и обложка. Несмотря на относительно низкое разрешение, подделать материал так качественно и в таких объемах очень и очень непросто. А это значит, что пришло время вспомнить все, что мы знаем об этом ремейке.

Начнем с самого интересного — судя по обложке, сами разработчики позиционируют игру не как ремейк, а как ремастер. И действительно, судя по слухам, наибольшая часть изменений затронет графическую составляющую — она, как это часто бывает в ремейках, будет работать на основе Unreal Engine 5. Основой же игры останется старый добрый движок Gamebryo, а сам геймплей изменится несильно.

Фото Virtuos Games

Впрочем, изменения все-таки будут. Согласно все тем же инсайдам, в ремейке-ремастере. Помимо нового интерфейса, нам обещают улучшенную боевку (новая система выносливости, переработанные механики блокирования и стрельбы из лука), урон из режима скрытности будет рассчитываться иначе, а враги будут реагировать на удары игрока.

Когда же мы сможем «потрогать» новый Обливион, ремейк или ремастер? Судя по всему, совсем скоро. Слухи утверждают, что официальный анонс состоится где-то в районе 21 апреля. Тогда же и выйдет сама игра — без длительной рекламной кампании. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.

Другие заслуживающие внимания слухи и утечки

Фото Team Cherry

Разумеется, немало слухов появилось и в отношении GTA 6, что не должно удивлять — как-никак, самая ожидаемая игра в мире. Прочитать о них подробнее вы можете в отдельной статье.

Премию «Самая смешная утечка» получает слух о завершении производства Fable и перехода игры в стадию полировки. Такой глубокомысленный вывод был сделан местным жителем, который заметил, что сотрудники студии вдруг начали покупать алкоголь в больших количествах — вероятно, затем, чтобы отметить окончание важного этапа разработки.

Hollow Knight: Silksong буквально разорвала ленты новостей официальным анонсом и трейлером. Очередная игра, которую отчаялись ждать фанаты, получила год выхода — 2025. Однако если верить появившемуся месяц назад слуху, то ждать слишком долго не придется — игру рассчитывают выпустить уже в июне.

Анализ и прогнозы

Фото Virtuos Games

Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion — уже практически состоявшийся факт, попавший во все новости игровой индустрии. И от успеха или провала этого проекта зависит больше, чем может показаться. Последние два релиза Bethesda, Fallout 76 и Starfield, вышли, мягко говоря, противоречивыми.

Да, переизданием Oblivion занимается другая студия, Virtuos Games. Но многие игроки не станут разбираться, а просто получат очередную причину ждать или не ждать The Elder Scrolls VI. Кроме того, результаты проекта явно повлияют на разработку ремейка Fallout 3 (об этом также ходят слухи) — и, чем черт не шутит, The Elder Scrolls III: Morrowind?

Фото Virtuos Games

А вот будущее Half-Life 3 предсказать сложнее. Конечно, многое указывает на то, что игра все-таки выйдет и произойдет это во вполне обозримом будущем. Но с Valve никогда не бывает просто — и никогда нельзя быть уверенным в том, что Гейб Ньюэлл не отменит проект, посчитав его недостаточно хорошим.

Так или иначе, если мы все-таки доживем до релиза Half-Life 3, то он явно повлияет на игровую индустрию. Возможно, не в таких масштабах, как GTA 6, но повлияет. Если до релиза Half-Life Alyx еще имели место опасения на тему того, что лучшие дни valve остались в глубоком прошлом, и новую «халфу» просто не заметят, то после стало понятно, что даже VR-спинофф легендарной серии способен наделать немало шума.

Комментарий эксперта

Фото Valve

Андрей Еремин, сотрудник российской инди-студии «Брезгъ» (For the People, With Good Intentions) и давний фанат серии The Elder Scrolls, полагает, что оба проекта произведут немало шума:

— Если мы позволим себе провести параллель с киноиндустрией, то станет ясно, что ситуация с Half-Life 3 напоминает Avatar 2. Сколько лет мы слушали, что первая часть не оставила никакого следа в массовой культуре, а технологии Кэмерона уже не впечатляют, — только затем, чтобы все-таки вышедший на экраны фильм в очередной раз побил рекорды по сборам.

Скорее всего, именно так произойдет и с Half-Life — об этой франшизе знают даже те, кто родился после ее выхода, а Valve явно прикладывает усилия для того, чтобы удивить даже требовательных игроков».

Фото Virtuos Games

Не сомневается Андрей и в успехе ремастера Oblivion:

— Дело даже не в том, что фанаты серии изголодались по новому контенту настолько, что играют даже в мобильную The Elder Scrolls: Castles. Просто успех Baldur's Gate 3 показал, что спрос на высокобюджетные фэнтезийные ролевые игры огромен.

Значит ли это, что все любители той же BG 3 или «Ведьмака» ринутся покупать ремастер Oblivion? Разумеется, нет. Но многие из них поступят именно так — и тем самым принесут игре значительную часть аудитории.