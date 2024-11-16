Все слухи о Half-Life 3: какой выйдет самая долгожданная игра в мире

История Гордона Фримена продолжится.

Существует особенная категория легендарных продолжений, которые ждут долгие годы. Некоторые из них в итоге оказываются разочарованием — как, например, Duke Nukem: Forever, получившийся обыкновенным шутером своего времени.

Судя по слухам, именно это и мешало выходу Half-Life 3 — якобы Гейб Ньюэлл требовал от своих подчиненных чего-то по-настоящему прорывного, отменяя некоторые варианты сиквелаиз-за их «обычности». Верить этому или нет — вопрос спорный. Однако факт остается фактом — новой части мы так и не увидели.

Немного истории

Уже не все помнят, что сюжетная линия третьей части Half-Life должна была закончиться в Half-Life 2 Episode 3 — он был анонсирован еще в 2006-м и должен был выйти в 2007-м. Увы, этот эпизод так и не увидел свет. Его релиз откладывался все дальше и дальше, пока не стало ясно, что ждать его абсолютно бессмысленно.

Несколько лет назад в сеть попали сценарные наработки несостоявшегося проекта. Разумеется, фанаты накинулись на них как голодный — на колбасу. Более того, прямо сейчас энтузиастами разрабатывается Project Borealis — попытка воссоздать третий эпизод на движке Unreal Engine 5. Однако речь не о нем — все ждут продолжения истории от самих Valve. Что известно о нем?

Спасибо, Аликс, очень круто

Прежде всего стоит определиться — мы не знаем, будет ли новая игра Valve называться именно так. Судя по «инсайдам», временное название — HLX, а источники слухов постоянно меняют мнение, получит ли игра цифру 3.

Так или иначе, сомневаться в существовании такого проекта не приходится — отсылки к нему находили в коде других игр Valve, вроде Counter-Strike 2 и Deadlock. А вот насчет других подробностей придется обращаться к неофициальным данным. Источником большинства из них стал известный блогер и инсайдер Valve под ником Gabe Follower, обладающий в сообществе определенной репутацией.

Если верить его словам, то появление новой части Half-Life — прямой результат успеха Half-Life: Alyx, VR-эксклюзива, меняющего концовку Half-Life 2 Episode 3. Неудивительно, что почти все сходятся во мнении — следующая игра будет основываться в первую очередь на сюжете Alyx, а не на старых наработках.

Многие признаки указывают на то, что Valve подошла к делу серьезно и масштаб проекта будет весьма и весьма заметным. Для небольшой игры в духе Alyx не потребовалось бы нанимать множество новых сотрудников, среди которых — ветераны из студий вроде Ubisoft, Rockstar и id Software.

Сто лет одиночества

А что насчет тех самых инноваций? Похоже, их роль сыграют необычные механики и внимание к деталям. Например, в коде Deadlock обнаружились намеки на продвинутую физическую модель. Теперь управление транспорта станет реалистичным. Неудивительно — ведь, по все тем же инсайдам, за физику отвечают разработчики, работавшие над серией Forza и играми Rockstar.

Достанется новшеств и персонажам: их поведение должно управляться новой «системой настроения», а симуляция волос будет отрисовывать каждую прядь. Не обошли игру стороной и более распространенные тренды: в ней должен появиться открытый мир, циклы смены дня и ночи, и даже динамическая погода.

Кроме того, в резюме бывшего левел-дизайнера Valve нашли упоминания работы над проектом с «амбициозным и ранее невиданным геймплеем». Впрочем, сомневаться в том, что речь все идет об экшене нет — из транспорта можно будет стрелять, а помимо стрельбы появится полноценная система рукопашного боя.

Проснитесь и пойте, мистер Фримен

Все это хорошо, но о чем именно будет новая игра? Информации об этом практически нет. Разве что в очередном резюме сотрудника Valve (на этот раз — художника) раскопали упоминание работы над «знакомыми персонажами». Это в очередной раз указывает на то, что история Гордона продолжится — не просто же так ему вручили монтировку в последние мгновения Half-Life Alyx?

В августе 2024 года актер озвучки упомянул в своем резюме проект White Sands, разрабатывающийся Valve. Многие увидели в этом отсылку к саге о Гордоне Фримене, ведь White Sands — это название парка в Нью-Мехико, где во вселенной Half-Life располагалась та самая «Черная Меза» из самой первой части.

Долгая дорога в дюнах

Вскоре тему начал развивать инсайдер Тайлер Маквикер. Согласно его изысканиям, White Sands — это название новой игры в сеттинге Half-Life, протагонист которой должен носить классический оранжевый HEV-костюм Гордона Фримена.

Кроме того, в проекте должны появиться многочисленные создания из мира Xen. Все это заставляет Маквикера предполагать, что речь идет именно о Half-Life 3. Вероятно, HLX и White Sands — это один и тот же проект во вселенной Half-Life.

До появления хоть сколько-то надежной информации от Valve ни подтвердить ни опровергнуть все «инсайды» будет нельзя — разве что к нам в руки вдруг попадет бета-версия, как это в свое время произошло с Half-Life 2. А до тех пор мы так и будем ждать, воображать идеальную игру по крупицам информации и надеяться, что в новую Half-Life поиграем еще мы, а не только наши внуки.