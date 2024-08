Возвращение к истокам: какой будет Heroes of Might and Magic Olden Era

Новая часть культовой серии разрабатывается русскими. Со времен выхода последней части «Героев Меча и Магии» минуло почти 10 лет — с тех пор компьютерные технологии изменились. И вот на недавней выставке Gamescom 2024 геймеров ждал приятный сюрприз: Ubisoft анонсировала возвращение старой доброй серии игр, в свое время определившей развитие целого жанра пошаговых стратегий. Разработчики поставили перед собой амбициозные цели: взять все лучшее из предыдущих частей серии и объединить это с новыми ролевыми механиками так, чтобы игра понравилась не только олдам, но и новичкам. Рассказываем, что на сегодня известно об официальном приквеле легендарной франшизы. Кто разрабатывает Heroes of Might & Magic: Olden Era Созданием стратегии занимается студия Unfrozen, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году и впоследствии релоцировавшаяся за рубеж. За плечами у студии пока один проект — другая пошаговая стратегия под названием Iratus: Lord of the Dead. За нарратив отвечает Александра Голубева, она же Альфина, работавшая над адвенчурой «Мор. Утопия» и переводившая на русский язык Disco Elysium. Издателем выступает небезызвестная компания Ubisoft. Хорошие новости: разработка игры велась более 4 лет и сейчас находится на поздней стадии, так что ждать еще 10 лет точно не придется. Дата выхода, платформы и цена Релиз Olden Era планируют приурочить к 30-летию существования серии — стоит ориентироваться на второй квартал 2025 года. Сначала игра появится в раннем доступе — проект будет дорабатываться с учетом обратной связи от игроков. Сколько попросят заплатить за ранний доступ к Heroes of Might & Magic: Olden Era, пока неизвестно. В приоритете у разработчиков версия для ПК, однако игру могут выпустить и на других платформах — PlayStation 5 и Xbox Series. Сюжет и персонажи Новая часть фэнтезийной саги развернется на планете Энрот. Правда, задолго до событий первой игры. Теперь фанаты серии смогут побывать на континенте Джадам, о котором в предыдущих частях лишь упоминалось. Антагонистом Olden Era станет Улей — фракция инсектоидов, находящаяся под властью демона из Инферно и по традиции жанра стремящаяся к завоеванию мира. В основе игры заложена оригинальная кампания, причем нелинейная: подразумевается, что решения игрока будут влиять на судьбу Джадама. Помимо насекомоподобных злодеев, планируется добавить еще 5 фракций — среди них уже знакомые фанатам лесные и темные эльфы, рыцари и нежить. Подробности последней шестой фракции не раскрываются — известно только, что она будет каким-то образом связана с холодом и льдом. Героям из разных команд придется преодолеть распри и объединиться против захватчиков. Для каждой из фракций придумают уникальные законы, которые, по заверениям разработчиков, смогут влиять на развитие королевств. Все герои будут делиться на 2 класса — маги и воины — причем их специализацию продолжат совершенствовать по мере разработки игры. Геймплей Перед игроками предстанет широкий выбор активностей. Среди них исследование карты, сбор ресурсов, сражения, управление замком и расширение своих владений. Можно проходить игру в гордом одиночестве или в сетевом режиме сражаться против одного или нескольких противников. В Heroes of Might & Magic: Olden Era предусмотрено 3 многопользовательских режима: классический с возможностью выбора нескольких героев, блиц-режим с одним героем, смерть которого приводит к поражению, и быстрый бой с соперником на арене. Для каждого из них разработчики добавят рейтинговую систему и таблицу с информацией о лидерах. Как и в предыдущих частях, нас ожидают пошаговые сражения и привычное поле с шестиугольниками. Добавится и кое-что новенькое: герои и существа будут обладать активными способностями, а время хода будет ограничено. В игре появится бесконечное количество процедурно генерируемых карт. Кроме того, предусмотрено создание пользовательских карт при помощи редактора. Проще говоря, ценителям старых частей геймплей покажется привычным. Не забыли и про новичков — в игру добавят разные уровни сложности, чтобы познакомиться с пошаговой стратегией мог игрок с любым уровнем подготовки. Графика Визуально игра напоминает третью и пятую части. Авторы приняли решение отказаться от более реалистичного стиля в пользу классики — чересчур детализированная графика оказалась бы не по зубам слабым «машинам». Возникли бы проблемы с пропорциями между юнитами и, скажем, архитектурой — реалистичный рыцарь на фоне крошечной крепости выглядел бы странно. Будет ли русский язык Heroes of Might & Magic: Olden Era получит субтитры и интерфейс на русском языке — неудивительно, учитывая русское происхождение студии-разработчика. А вот на озвучку рассчитывать не стоит — она планируется только на английском.