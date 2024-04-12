Игры серии Fallout: от худшей к лучшей

Олды помнят, а новички оценят.

Если война никогда не меняется, то сама франшиза Fallout прошла длительный путь от изометрической RPG до «Oblivion с пушками». В связи с выходом сериала от Amazon предлагаем вспомнить все части серии, от худшей к лучшей.

9. Fallout: Brotherhood of Steel

Разработчик: Interplay

Дата выхода: 14 января 2004 года

Фото Fallout: Brotherhood of Steel

Fallout: Brotherhood of Steel получился в результате попытки адаптировать ролевые игры под консольные устройства. Однако вместо качественного путешествия по постапокалиптической пустыне получился линейный, но некрасивый шутер.

Игру критиковали за примитивный геймплей, линейные уровни, немногословные диалоги, неинтересный сюжет, отсутствие ролевых элементов и общее однообразие происходящего. Очень жаль, что последнее слово от студии Interplay в своей же серии получилось настолько невнятным.

8. Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Разработчик: Micro Forte

Дата выхода: 15 марта 2001 года

Фото Fallout: Brotherhood of Steel

Fallout Tactics была первой частью франшизы, созданной не руками Interplay. Работали над игрой австралийцы из Micro Forte, которые решили рассказать историю о Братстве Стали, а геймплей сосредоточить на командном взаимодействии и тактических сражениях.

Вот только авторы Brotherhood of Steel так и не определились с тем, какую именно игру они делают. Многие механики или не работали, или плохо сочетались с другими элементами — как система S.P.E.C.I.A.L. и местные бои. К тому же тут не нашлось места ни диалогам, ни квестам. В итоге проект не ощущался как часть Fallout, да и тактическим симулятором оказался посредственным.

7. Fallout 76

Разработчик: Bethesda

Год выхода: 14 ноября 2018 года

Фото Fallout 76

Первая в истории серии чисто многопользовательская часть провалилась громко и с треском. И, действительно, в Fallout 76 было плохо буквально все: полупустой мир, скучные квесты, отсутствие NPC, блеклая PvP-система, ужасная оптимизация, баги и странные действия от самой Bethesda.

Со временем разработчикам все же удалось довести игру до приемлемого состояния. Но, как известно, первое впечатление нельзя произвести дважды. Поэтому Fallout 76 так и будет ассоциироваться с техническими ошибками и множеством скандалов, по типу некачественных сумок или платных серверов.

6. Fallout Shelter

Разработчик: Bethesda, Behaviour

Дата выхода: 14 июня 2015 года

Фото Fallout Shelter

Сюжетно игра не связана с остальными частями серии. Но в данном проекте раскрывается другая сторона вселенной, а именно повседневная жизнь Убежища. Реализовано все в виде градостроительного симулятора с элементами выживания, хотя порой происходящее больше походит на тамагочи.

Игроку в роли смотрителя необходимо построить убежище, следить за его состоянием, улучшать и обустраивать его. Параллельно придется решать проблемы жителей, следить за их настроением, раздавать нужные команды в зависимости от их способностей, отправлять на поверхность за ресурсами. Дополняется все приятным визуалом, простыми, но весьма увлекательными механиками.

5. Fallout 4

Разработчик: Bethesda

Год выхода: 10 ноября 2015 года

Фото Fallout 4

Четвертый Fallout планомерно развивал идеи, заложенные Bethesda в третью часть. Игра сделала большой крен в сторону экшена, сбора ресурсов и менеджмента поселений с механикой строительства. В тайтле реализовали огромный открытый мир, а также появились постановочные ролики и озвученный протагонист.

Вот только поклонники франшизы оказались разочарованы отказом от ролевой системы, упором на перестрелки и простоватыми диалогами, символом которых стал знаменитый вариант ответа «Сарказм». Но, несмотря на все минусы, Fallout 4 удивительным образом затягивала в себя на множество часов, ведь заниматься разными активностями было не только приятно, но и крайне залипательно.

4. Fallout 1

Разработчик: Black Isle Studios

Год выхода: 30 сентября 1997 года

Фото Fallout 1

Классика, с которой и началась легендарная франшиза. Фергюс Уркхарт и команда Black Isle Studios познакомили геймеров с мрачным миром альтернативной истории, где ядерные бомбы обрушились на города, а остатки человечества ведут свое существование на остатках старого мира.

Разработчики реализовали инновационные для своего времени идеи. Тут и пошаговые бои, и исследование открытого мира, и запутанный сюжет, и нелинейное повествование, и продвинутая система морали, и система SPECIAL. Всего этого хватило, чтобы первый Fallout перевернул представление о жанре, показав, что хорошее RPG может получиться без магии и оживших скелетов.

3. Fallout New Vegas

Разработчик: Obsidian

Год выхода: 19 октября 2010 года

Фото Fallout New Vegas

Разработкой New Vegas занимались ветераны серии, а потому поклонники франшизы получили проект, максимально близкий по духу к оригинальным частям. Игра может похвастаться отличным сюжетом, множеством отсылок, широкой вариативностью и сложными выборами, чьи последствия обязательно проявят себя во время прохождения.

Геймплейно данная итерация выдерживает баланс между экшеном и ролевыми элементами. К тому же авторы сменили излишне мрачный тон повествования на менее серьезный. Благодаря всему этому New Vegas считается одной из лучших из трехмерных частей Fallout, даже несмотря на не лучшее техническое состояние и обилие текста, который очень часто не привносит ничего нового.

2. Fallout 2

Разработчик: Black Isle Studios

Год выхода: 29 октября 1998 года

Фото Fallout 2

Fallout 2 — не просто сиквел отличной ролевой игры, но и полностью самостоятельное творение, ни в чем не уступающее оригинальной игре, а во многих аспектах даже превосходящее ее. Это и неудивительно, ведь сиквел взял все наработки первой части и прокачал их по всем направлениям.

В результате фанаты получили гениальную изометрическую RPG с большой свободой действий, огромной вариативностью, глубоким повествованием, множеством запоминающихся персонажей и шикарным текстом. Из-за проработанной ролевой системы и кармы целые квесты разнились в зависимости от характеристик героя. А благодаря обилию контента шанс встретить что-то новенькое и интересное даже при десятом прохождении весьма велик.

1. Fallout 3

Разработчик: Bethesda

Год выхода: 28 октября 2008 года

Фото Fallout 3

«Oblivion с пушками» — именно такое прозвище получил первый Fallout, выпущенный под строгим взором Тодда Говарда. В 2008 году Bethesda представила свой взгляд на культовую вселенную. Вместо вида сверху появился вид от первого лица, пошаговую боевку заменили сражениями в реальном времени, а в сюжете кроме исследования выжженных пустошей появились семейные мотивы.

Итоговый результат получился достойнейшим. Игровой процесс Fallout 3 получился глубоким, сеттинг явно вдохновлялся ретрофутуризмом, а путешествие по открытому миру запоминалось массой интересных моментов. Сохранили и вариативность, которая, правда, слабо влияла на финал. Ну и, в конце концов, мало где позволяют собственноручно взорвать ядерную бомбу в городке.