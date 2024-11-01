Что известно о The Witcher 4 сейчас: все догадки, факты и слухи

Светит незнакомая звезда.

Начнем с главного — едва ли The Witcher 4 будет называться именно так. Рабочее название проекта — Polaris, «Полярная звезда». Игра планируется в качестве первой части новой трилогии, главным героем которой будет уже не ведьмак Геральт — впрочем, его появление в серии возможно, но уже в ином качестве.

Если мы будем играть не за Геральта, то за кого? Никакой официальной информации об этом пока нет. Но, как не трудно догадаться, фанаты годами строят теории на этот счет. Начнем с самой популярной — мы будем играть за Цири.

В конце концов, мы уже делали это в предыдущей части, да и ее перемещения по мирам открывают множество сюжетных возможностей. К этой идее склоняется и Даг Кокл, сыгравший Геральта, — впрочем, подчеркивая, что это лишь догадка.

Еще один намек — условно «кошачий» медальон с единственного официального арта проекта Polaris. Как известно по книгам Анжея Сапковского, у Цири есть медальон Школы Кота, который она забрала у убийцы ведьмаков Лео Бонарта. Позднее авторы прокомментировали, что своими очертаниям медальон с арта должен был напоминать не просто кота, а рысь.

Гуляй, шальная императрица

Однако есть у Цири-протагониста и проблемы. Главная из них — нелинейность. Далеко не у всех игроков Цирилла осталась ведьмачкой, а играть за императрицу Нильфгаарда будет непросто. Хотя сценаристы всегда могут пойти по пути Dishonored 2, где можно было поиграть за повзрослевшую Эмили.

Конечно, разработчики могут выбрать «каноничную» версию — некоторые поклонники считают, что это уже произошло в видео, посвященном десятилетию. Тем не менее в CDPR могут не захотеть сердить значительную часть аудитории.

Некоторые фанаты указывают и на то, что Цири — все-таки не настоящий ведьмак, хоть она и получила соответствующие тренировки. Поэтому делать ее героиней новой трилогии в сеттинге «Ведьмака» было бы несколько странно.

Несмотря на это, она сильно опережает всех остальных кандидатов в главные герои по популярности: игры про молодого Весемира, Лето из Гулеты или отца Геральта выглядят неправдоподобно. Может, разработчики сумеют нас удивить?

Самодельный ведьмак

Вторая по обсуждаемости версия — полностью кастомизируемый протагонист, напоминающий Ви из Cyberpunk 2077. Многие игроки и вовсе мечтают о том, чтобы действие новой игры разворачивалось в «золотой век» ведьмаков — когда по миру бродило множество охотников на чудовищ из разных школ.

Преимущества этого подхода очевидны — игрок гораздо лучше вживается в роль персонажа, которого создавал сам, а сама игра становится более разнообразной и реиграбельной. С другой стороны, получится ли у разработчиков создать столь же харизматичного персонажа, каким был Геральт? Верят в это не все.

Три тысячи лет ожидания

The Witcher 3 был последней игрой серии на собственном движке CD Projekt RED — все новые игры, включая проект Polaris и продолжение Cyberpunk 2077, будут разрабатываться на новом движке Unreal Engine 5.

Решение понятное — это значительно расширит круг доступных для найма специалистов, которых не придется обучать работе с уникальным движком. Судя по интервью, студия не ожидает, что переход на новую технологию ускорит работу над новым «Ведьмаком», однако следующие проекты будут выходить быстрее.

Возможная дата выхода The Witcher 4

Разумеется, точная дата выхода игры еще неизвестна. Но нетрудно предположить, что ждать придется еще долго. Как минимум до конца следующего года, если быть точным — в конце 2022 года представители студии назвали срок в «не менее трех лет» до следующего крупного проекта, которым должен стать как раз Polaris. Сейчас даже эта дата кажется нереалистичной — едва ли мы поиграем в четвертого «Ведьмака» раньше 2026 года. За это время уже успеет выйти и GTA 6.

Одно можно сказать точно: каким бы ни получился новый «Ведьмак» — разговоров о нем будет очень много. Игра явно понравится не всем, так как разные игроки уже успели выстроить в своей голове абсолютно непохожие друг на друга образы грядущего проекта. Да и дотянуться до славы «Ведьмака 3» будет ох как непросто. Но если у кого и может получиться — то только у оригинальных авторов.