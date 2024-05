В каких играх самые печальные смерти? Герои, которых было очень жаль

При виде их финала хочется одного — плакать.

Со времен античности люди любят трагедию. А что самое важное для хорошей трагедии? Правильно, смерть персонажей! Сегодня мы вспомним, кого из виртуальных героев нам было жаль сильнее всего.

Очевидный дисклеймер: статья будет полна спойлеров, поэтому сегменты о играх, в которые вы не играли, но хотите, лучше пропускать.

Call of Duty: Modern Warfare 1 и 2

Сейчас умирающим протагонистом Call of Duty уже никого не удивить — за последние 17 лет эта изюминка приелась. Однако в 2007-м это выглядело свежо: победоносная ближневосточная кампания американских солдат закончилась не празднованием на авианосце, а ядерным взрывом, который мы наблюдали от первого лица, как и последние минуты жизни сержанта Пола Джексона.

Спустя год с небольшим Infinity Ward дважды повторила успех в Modern Warfare 2 — здесь смерти протагониста в печально известном эпизоде «Ни слова по-русски» и Призрака в финале ощущались еще более лично. Жизни героев обрывались уже не в бою, а в результате предательства — возможно, не самого неожиданного в мире, но вполне себе уместного в рамках жанра.

The Witcher 3

«Еще ни один ведьмак не умер от старости, в постели, диктуя завещание». Цитата из книги Сапковского как нельзя лучше объясняет, почему гибель Весемира нельзя назвать неожиданной, даже если забыть о многочисленных намеках по ходу игры. Как правило, если персонаж жалуется на старость или собирается отойти от дел и уйти на пенсию, то до титров он наверняка не доживет.

Весемир — очевидная отцовская фигура в жизни Геральта, и привязанность передается нам, игрокам. Мы знаем, что старый ворчун всегда будет рядом, чтобы помочь Белому Волку и защитить Цири, даже если для этого потребуется пожертвовать жизнью. Когда он выходит на последнюю схватку против Дикой Охоты, победа в которой заведомо невозможна, мы прекрасно знаем, чем все закончится. И это только придает происходящему трагизма.

Bioshock: Infinite

Частный детектив по имени Букер ДеВитт ввязался в опасное приключение — и сама по себе гибель героя, столь сильно напоминающего о классическом нуаре, никого бы не удивила. Но расследование в городе посреди облаков обернулось путешествием по параллельным реальностям: главный злодей и есть главный герой, а сопровождавшая его девушка по имени Элизабет оказалась его дочерью.

Разумеется, тут нужен был необычный финал. Несколько параллельных версий Элизабет топят несопротивляющегося Букера под щемящую композицию Will The Circle Be Unbroken, разрывая временную петлю. Сцена после титров намекает на то, что в одной из вселенных герой все-таки нашел покой, но менее впечатляющей (и, будем честными, запутанной) история от этого не стала.

Red Dead Redmption 1 и 2

Главный герой первой части Джон Марстон делал все, чтобы слезть с крючка Закона и спасти свою семью. Ради этого ему пришлось расправиться с бывшими товарищами по банде, в том числе и харизматичным Датчем, так удачно раскрытым в продолжении. Тем не менее, все заканчивается предательством и неизбежной гибелью — а как иначе? И герой встречает эту гибель как настоящий мужчина и настоящий ковбой, отважно выходя навстречу пулям с оружием в руках.



Red Dead Redemption 2 поступает иначе. Смерть (по крайней мере, в хорошей концовке) приходит к Артуру Моргану не в бою, а от туберкулеза. Болезнь проникает в его легкие в ходе жестокого, постыдного задания по выбиванию долгов из хорошего человека — разумеется, пропустить эту миссию нельзя.

Авторы игры проделали по-настоящему титанический объем работы, медленно меняя состояние главного героя: по ходу сюжета Артур все чаще покашливает и все хуже бегает. Меняется даже его внешность. Таким образом игрок по-настоящему глубоко чувствует неизбежность смерти — и от его выбора зависит, будет ли она обретением покоя, или трагичным финалом несчастного человека.

The Last of Us 2

Ну разумеется. Сколько копий было сломано вокруг этой игры — и главной причиной была как раз гибель Джоэла, протагониста первой части. Гибель не героическая, но бесславная, даже в чем-то комичная — суровый «выживальщик» допустил оплошность, и был забит клюшкой для гольфа дочерью того, кого убил (или нет, но разработчики были вынуждены выбрать для продолжения единственный вариант) в финале оригинальной игры.

Хуже того — после этого нас заставили играть за его киллера, Эбби, тем самым, пытаясь вызывать эмпатию к мгновенно ставшему ненавистным герою.

Возмутительно? Возможно. И, тем не менее, это сработало. Речь идет даже не о продажах, с которыми все очень неплохо, а о произведенном эффекте. Худшее, что может случиться с произведением — это скука, апатия, забвение. Last of Us 2 же обсуждают до сих пор, да еще как! Да, игра оказалась противоречивой и для многих она перечеркнула приятные воспоминания о первой части.

Нельзя поспорить и с тем, что временами сценаристы действуют чересчур грубо, пытаясь буквально выбить у игрока нужную эмоцию, не задумываясь о возникающих лудо-нарративных диссонансах. Но, несмотря ни на что, их детище ворвалось в историю видеоигр — и не на самое последнее место.

Spec Ops: The Line

История об американском спецназе, который отправился по следу взбунтовавшегося в Дубае полковника, в свое время прошла мимо широкой аудитории. Пожалуй, дело не только в стандартном по меркам периода геймплее, но и в маркетинге — многим показалось, что нам пытаются продать очередной незамысловатый боевичок. На самом же деле немцы из Yager Development сделали один из самых любопытных сюжетов в истории жанра, ловко подсунув ничего не подозревающим игрокам интерпретацию «Сердца тьмы» Конрада.

Здесь шокирует не гибель товарищей главного героя — хотя, разумеется, и их судьбы служат общей атмосфере нарастающего безумия. Нет, по-настоящему игра раскрывается в финале: когда тот самый полковник лихо разворачивает лицом к игроку кресло, в котором сидит... его собственный труп. «Слухи о том, что я выжил, сильно преувеличены» — переделанная цитата Марка Твена как нельзя лучше подчеркивает остроту момента, в которой нам по-настоящему становятся понятно, насколько сильно пошатнулся рассудок протагониста.

Впрочем, в зависимости от выбора игрока в этой истории могут быть еще смерти. Главного героя, если он решит выстрелить в собственное отражение, что символизирует самоубийство. Или прибывших из нормального, разумного мира американских солдат, которые пришли спасать пропавший спецназ, не подозревая, в какой ад тем пришлось спуститься. Добро пожаловать в Дубай, господа!

The Final Fantasy VII

D поистине гигантском сериале, число игр в котором (с учетом многочисленных спин-оффов и переизданий) перевалило за четвертый десяток, было немало шокирующих поворотов и трагичных самопожертвований. Но помнят даже те, кто не играл, о судьбе девушки по имени Айрис из Final Fantasy 6. Пожалуй, по современным меркам в ней не было ничего такого: внезапное убийство жестоким злодеем, которое в финале обернется спасением всего мира.

Однако в 1997-м это било в самое сердце. Игроки не могли поверить, что боевитая девчушка, прошедшая вместе с ними так много, умерла так внезапно и так бесповоротно. В сущности авторам удалось добиться идеала для сюжетной игры — аудитория забыла о неказистых, угловатых модельках и гигантских пикселях, увидев в вымышленном персонаже настоящего человека.

Благодаря ремейку седьмой части терпеть эти самые пиксели больше необязательно, но для «олдов» Айрис останется такой, какой была в оригинале.

Dragon Age 2

В свое время вторую часть серии ролевых игр от BioWare раскритиковали игроки. Неудивительно, что третья часть сменила направление, превратившись чуть ли не в синглплеерную ММО, а затем и вовсе ушла в спячку на несколько лет.

Увы, из-за этого многие просмотрели целый ряд необычных идей. Само собой, речь идет не о смерти брата или сестры главного героя в прологе, зависящей от выбора класса — оценить ее можно только при повторном прохождении. И даже не о возможной гибели этого же самого родственника по ходу сюжета.

Нет, по-настоящему заставляет расчувствоваться смерть мамы протагониста — неизбежная и от того еще более печальная. Пожилая женщина, которая пережила слишком много трудностей, вроде бы наконец-то начала обустраивать жизнь — и именно это привело ее в руки маньяка-колдуна. Игровой момент, в котором герой идет по кровавым следам, с каждой секундой теряя надежды, но еще не представляет, что увидит в конце пути — настоящая жемчужина нарративного дизайна посреди вороха недоделок и сомнительных решений.

Planescape: Torment

Казалось бы, смерть кого может шокировать в игре про бессмертного? Ответ проще, чем кажется — всех! Финальное противостояние Безымянного с Трансценденым (на самом деле — смертности Безымянного, ставшей отдельной сущностью) проходит на фоне трупов тех, кто сопровождал нас на протяжении этого странного путешествия: просветленного монаха Дак'кона, целомудренной суккубы Падшей Грейс, миленькой воровки-тифлинга Анны-из-тени...

Да, правильный выбор вариантов ответа в диалоге позволит вернуть их к жизни. И все-таки нельзя не признать — Трансцендентный умел задавать тон разговора! А уж что лучше, хэппи-энд для всех, кроме главного героя, судьба которого предопределена, либо наоборот, трагичный финал, прекрасно вписывающий в историю о погоне за собственной смертью, — решать игрокам.

Pathfinder: Kingmaker

Нельзя сказать, что в первом проекте студии Owlcat плохой сюжет. Скорее, он не выделяется слишком сильно — это крепкая, но типичная история в жанре эпического фентези. Тем не менее, один из ее поворотов бьет «в сердечко».

Все дело в Линдзи — девочке-халфлинге, которая убежала из своей бардовской академии, чтобы описывать подвиги настоящих героев. Конечно, этим самым героем суждено стать протагонисту — и именно она расскажет всем его историю. Расскажет буквально: Линдзи служит рассказчицей, и от ее лица написана значительная часть внутриигрового текста, обращенного напрямую к нам.

Только вот судьба Линдзи значительно менее оптимистична, чем она сама. Разборки могущественных созданий из мира фей приводят превращению Линдзи в ... книжный рассказ. В тот самый рассказ, который она так хотела написать. И избежать этого невозможно. «Мне осталось лишь поставить последнюю точку, чтобы замолчать навсегда». Пожалуй, обычная гибель сработала бы менее мощно.

Почетное упоминание: Fallout 1 и 2

Нельзя сказать, что сюжеты оригинальных игр стремятся тронуть игроков неожиданной смертью — разве что посчитать Смотрителя в концовке с плохой репутацией, да и то, его гибель вызывает скорее чувство мстительного удовлетворения. Нет, смерть в Fallout 2 шокирует иначе — своей детальностью, несмотря на изометрию. Слишком уж хорошо разработчикам удались анимации, под которые иногда попадает и неудачливый протагонист. Чего стоит только плазменное оружие... А, впрочем, лучше один раз увидеть.