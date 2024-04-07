Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Техно
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:35

Какие интерактивные карты есть в Genshin Impact и как ими пользоваться

Михаил Иванов
Фото Genshin Impact
Telegram Дзен
Без интерактивных карт поиск ресурсов и сундуков может превратиться в утомительное занятие.

Игровой мир Genshin Impact действительно огромен и богат на события — самостоятельно найти все сокровища и ресурсы бывает очень трудно. Инструменты внутри игры (метки и временные телепорты) помогают только частично.

Поэтому многие игроки в Геншине пользуются дополнительной интерактивной картой, где показаны все сундуки, окулусы стихий для возвышения статуи, диковинки и так далее. Это упрощает геймплей, если по какой-то причине больше не интересно искать ресурсы и секреты самостоятельно.

Ниже мы расскажем, как пользоваться интерактивной картой в Genshin Impact и чем она может помочь вам в игре.

Какие есть интерактивные карты в Геншине

Существует несколько похожих проектов с полной картой Тейвата и других областей Genshin Impact. Прежде всего это официальная карта на сайте HoYoLAB, а также варианты от Genshin-Info и AppSample.

Интерактивная карта AppSample.
Фото Genshin Impact

В целом все интерактивные карты похожи — отличаются лишь оформление и функционал, можно просто выбрать вариант, который вам более удобен:

— HoYoLAB: официальная информация, удобный поиск материалов прокачки для персонажей и оружия;

— Genshin-Info: полностью на русском, есть справочник для новичков, можно отмечать найденные сокровища без регистрации;

— AppSample: есть комментарии для загадок, счетчик найденных сокровищ и более широкий выбор предметов, которые можно отыскать.

Для чего нужна интерактивная карта

Теперь немного поподробнее о том, чем такие проекты могут помочь именно вам. Автор этого материала из тех, кто любит исследовать мир самостоятельно, но и он нашел слишком много полезного на интерактивной карте.

— Поиск фей, сокровищниц и других наград. Найти все 2738 сундуков Тейвата, конечно, можно самостоятельно, но на каком-то этапе это начинает утомлять.

— Фарм ресурсов для прокачки. Особенно это касается диковинок (цветков и другой мелочи для повышения уровней песонажа) — внутри игры нет конкретных указаний, где их искать, а собственные поиски и запоминание нужных мест требуют много сил и времени.

— Решение секретов и загадок. Некоторым не хватает внимания, другим терпения — интерактивная карта покажет, где ключ к следующей загадке.

— Поиск квестов, NPC с ачивками, усыпальниц глубин, мест для рыбалки, входов в подземелья и других интерактивных элементов.

В общем, на такой карте можно найти все, что есть в игровом мире Геншина. Одни таким образом за первые сутки зачищают новую локацию, другие — фармят ресурсы, третьи — пытаются отыскать пропущенные секреты и награды.

Морские грибы для прокачки Кадзухи и Яэ Мико на интерактивной карте.
Фото Genshin Impact

Как пользоваться интерактивной картой

За пример мы возьмем карту от AppSample, но и в других вариантах ваши действия не будут сильно отличаться.

Как искать анемокулы, геокулы, гидрокулы на интерактивной карте

Для начала стоит убрать все лишние метки с карты кнопкой «Очистить все», а затем выбрать нужные элементы в меню слева.

Например, геокулы, необходимые для возвышения статуи в регионе Ли Юэ, — на карте сразу же обратятся все места, где они могут быть.

Фото Genshin Impact

Далее можно приблизить карту и выяснить более точное положение конкретных кулов. При нажатии на конкретную метку слева откроется раздел с комментариями. Там простые игроки оставляют картинки, видеоинструкции и текстовые рекомендации. Это очень помогает, если до награды сложно добраться.

Фото Genshin Impact

Еще одна полезная функция — помечать найденные предметы, чтобы они больше не показывались вам на интерактивной карте.

На HoYoLAB можно использовать данные от своего аккаунта, на AppSample — если логин через Google, а на Genshin-Info это делается вовсе без регистрации.

Если делать это, то вам не придется по несколько раз проверять одно и то же место — особенно если до полного комплекта не хватает одного-двух кулов, а посещать все 100+ мест заново не хочется.

Как искать диковинки и ресурсы на интерактивной карте

Аналогичным образом можно найти любые интерактивные элементы в открытом мире Genshin Impact. Наиболее эффективно карта работает для поиска диковинок.

Обычно они располагаются группами, а на карте можно выстроить полноценный маршрут. Для этого лучше сразу включить метки не только самой диковинки, но и мест для телепортации — статуй, подземелий.

Например, рядом с городом Сумеру располагаются сразу два спавна лотоса нилотпала, который нужен для прокачки Тигнари и Лайлы.

Фото Genshin Impact

С помощью телепортов можно наметить себе маршрут, а затем повторить его в игре. Поначалу это может быть неудобно, но такой вариант в любом случае быстрее, чем поиск ресурсов без интерактивной карты.

После того как маршрут завершен, ищем следующую группу диковинок и повторяем фарм. Когда вся карта зачищена, остается ждать респавна (48 часов) или отправляться в мир к кому-то из друзей.

С телепорта на горе спускаемся вниз.
Фото Genshin Impact
Genshin Impact. Сколько персонажей в Genshin Impact — и как их получить
4
Обсудить
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль предал команду, команда не предала Абаскаля. Что случилось в матче «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сколько персонажей в Genshin Impact — и как их получить