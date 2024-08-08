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Игры с ключами в Hamster Kombat, как получать до 17 ключей в день

Михаил Иванов
Фото lexica.art
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Придется схитрить, без этого никуда.

С недавних пор в Hamster Kombat стали появляться мобильные игры с ключами. Для чего нужны ключи мы уже примерно знаем. Они не нужны сейчас, но обязательно понадобятся в будущем. Рассказываем, как получать максимальное количество ключей в приложении, тратя на это не так много времени.

Сколько ключей можно получить за день

По состоянию на 8 августа в Hamster Kombat можно получить до 17 ключей в день. 16 ключей через мобильные игры в приложении. И еще 1 ключ, если проходить ежедневные мини-игры со свечами. Все просто: 1 головоломка = 1 ключ.

Что за мобильные игры в Hamster Kombat

В приложении Hamster Kombat, в разделе Playground, доступно четыре игры. Каждая игра дает до четырех ключей в сутки. Это обычные мобильные игры, которые нужно отдельно скачать на свое устройство. Насладиться игровым процессом мешает надоедливая реклама, от которой никак не избавиться.

Доступные мобильные игры в Hamster Kombat.

Bike Ride 3D — гоночный симулятор на велосипедах. Цель — дойти до финиша, избегая препятствий. Соперников можно таранить, а велосипеды — улучшать.

Train Miner — симулятор железной дороги. Игровой процесс построен вокруг поезда, который ездит по рельсам и добывает ресурсы. Для развития сети нужно улучшать поезда и использовать накопленные ресурсы.

Chain Cube — головоломка, где нужно объединять кубики с номерами, чтобы получилось большое число. Цель — превысить число 2048.

My Clone Army — стратегия, где нужно защищать крепость, создавая своих клонов.

Как быстро выбить ключи из мобильных игр

Вряд ли вы увлечетесь этими играми надолго из-за, опять же, назойливой рекламы и слишком простого, но монотонного геймплея. Тем более что ключи можно получить, даже не играя в эти игры, а просто просматривая рекламные ролики.

Но чтобы получить хотя бы 1 ключ с 1 игры, необходимо просмотреть от 5 до 8 рекламных роликов, каждый из которых длится от 30 секунд до минуты. Учитывая, что самый ценный ресурс человека это время, то ежедневный монотонный процесс просмотра рекламы выдержит не каждый человек.

Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, игроки в Hamster Kombat придумали бота, который раз в 2 минуты генерирует код для одной из игр.

Для получения кода через бота необходимо:

1. Подписаться на Telegram-канал Мир в крипте.

2. Пройти в канал бота.

3. Написать в чате бота /start

4. Запросить код для любой игры.

Бот бесплатный. Создатель канала сделал лимит. За 15 часов можно сгенерировать до 20 кодов на все 4 игры. На каждую из игр приходится по 5 кодов.

Коды отправляют прямо в чате.

История реально проверенная, но каков шанс блокировки аккаунта? По словам автора, она минимальная, так как это реально существующие коды из игр.

Коды вводятся как обычно.

Если же есть какие-то сомнения, то остается лишь единственный способ играть в игры, смотреть рекламные ролики. Правда, на весь этот процесс уйдет полдня.

Еще 1 ключ гарантированно дает мини-игра

Если раньше на прохождение мини-игры отводилось до 30 секунд сейчас на это дело есть минута. Этого времени достаточно, чтобы без проблем получить ключ, достаточно включить видео с прохождением головоломки.

Количество ключей будет учитываться при аирдропе

8 августа создатели приложения обновили раздел AirDrop, где появился список того, что будет учитываться при выходе монеты на крипто-рынок. Количество ключей, полученных игроком, входит в перечень первостепенной важности.

Обложка. Авторы Hamster Kombat рассказали, от чего зависит распределение токенов

Если забивать на получение ключей, то это повлияет на распределение монет — игрок получит меньше монет, чем тот, кто на постоянной основе собирал ключи. Опять же, слова создателей «Хомяка» не гарант, но мы, о'кей, как обычно поверим.

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