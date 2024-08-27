Новая игра от авторов Dota 2 и Counter-Strike: как получить доступ в Deadlock

Просто так в Deadlock не попасть, но и прикладывать слишком много усилий не придется.

Deadlock, напоминающая одновременно Dota 2 и Team Fortress 2, вокруг которой очень долго поддерживали атмосферу секретности. Доходило до смешного — в проект уже играли десятки тысяч игроков, и даже появлялись стримы, но компания Гейба Ньюэлла все еще медлила с официальным анонсом.

А когда анонс все-таки случился — стало понятно, что ничего не изменилось. Поиграть в Deadlock по-прежнему можно только получив инвайт, как когда-то в Dota 2. И как же это сделать? Давайте выясним.

Попросить друга

Фото Valve

Самый простой вариант, на который и рассчитывали разработчики — попросить инвайт у друга, уже попавшего в Deadlock. Сделать это можно прямо из главного меню игры, соответствующая кнопка находится в нижнем правом углу. Количество приглашений не ограничивается. Увы, не у всех есть такие друзья. А жаль!

Попросить инвайт в Интернете

В конце концов, почему бы и нет? Не то чтобы приглашение в Deadlock стоило миллионы — многие готовы им поделиться. Соответствующий тред есть на Reddit, но похожие темы можно найти и в рунете. Как говорится, ищите — и обрящете.

Главное — остерегайтесь мошенников! Не сообщайте логин и пароль от своего аккаунта в Steam, не переходите по сомнительным ссылкам и тому подобное, ибо ничего подобного для приглашения в игру не требуется.

Быть в хороших отношениях с Valve

Часто играете в Dota 2 и Counter-Strike 2? Проявляете активность на форумах Steam? Есть шанс, что разработчики сами позовут вас протестировать Deadlock.

Если же по какой-то причине этого не произошло, то есть смысл следить за рассылкой новостей от Steam и соцсетями Valve — коды могут появляться и там.

Купить инвайт

Фото Valve

Самый быстрый и скучный вариант. Приглашения в Deadlock продаются на известных площадках очень дешево — цены начинаются от нескольких рублей. Но стоит ли платить за то, что несложно найти бесплатно? Кроме того, даже система рейтинга не всегда спасает от нечистоплотных продавцов.

Впрочем, если вы все же решили пойти по этому пути, то найдите надежный сайт, разыщите на нем продавца с хорошим рейтингом и следуйте инструкциям площадки. Несколько рублей и ключ к Deadlock будет вашим.

Просто подождать

Очевидно, что рано или поздно Deadlock станет бесплатным для всех, как это произошло с той же Dota 2. Поэтому если совсем не хочется ничего делать — то можно расслабиться и следить за новостями.