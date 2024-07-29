Как положить деньги на кошелек в Steam через мобильного оператора МТС

Самый удобный на данный момент способ пополнения Steam, но, естественно, не единственный.

Санкции доставили немало хлопот российским геймерам, но даже в такой ситуации хватает лазеек, любезно предоставленных различными компаниями. Например, мобильный оператор МТС предлагает пополнение кошельков в Steam для покупки игр в нынешних реалиях. Рассказываем о том, как это сделать.

Оговоримся, что это далеко не единственный способ, как пополнить Стим из России, но пока один из самых удобных и выгодных.

Ключевые плюсы пополнения Steam через МТС

- Относительно небольшая комиссия;

- Возможность пополнения аккаунтов из РФ, стран СНГ и США;

- Быстрое зачисление средств;

- Не нужно быть абонентом МТС.

Порядок действий при пополнении Steam через МТС

1) Переходим на сайт по ссылке.

2) Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских аккаунтов производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.

Выбор способа пополнения и региона аккаунта.

3) В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».

Процесс пополнения аккаунта и комиссия.

4) Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ, и оплатить. Комиссия за сам перевод средств не взимается.

Как видите, все просто. Нюанс только один — вы не сможете узнать точную сумму пополнения средств до их поступления. Сервис берет две комиссии — 50 рублей за саму операцию и до 10% процентов за конвертацию средств. Возможно, потребуется перевести больше желаемого, или провести несколько транзакций.