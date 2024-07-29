Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:50

Как положить деньги на кошелек в Steam через мобильного оператора МТС

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Создатель Steam Гейб Ньюэлл.
Фото reddit
Telegram Дзен
Самый удобный на данный момент способ пополнения Steam, но, естественно, не единственный.

Санкции доставили немало хлопот российским геймерам, но даже в такой ситуации хватает лазеек, любезно предоставленных различными компаниями. Например, мобильный оператор МТС предлагает пополнение кошельков в Steam для покупки игр в нынешних реалиях. Рассказываем о том, как это сделать.

Оговоримся, что это далеко не единственный способ, как пополнить Стим из России, но пока один из самых удобных и выгодных.

Ключевые плюсы пополнения Steam через МТС

- Относительно небольшая комиссия;
- Возможность пополнения аккаунтов из РФ, стран СНГ и США;
- Быстрое зачисление средств;
- Не нужно быть абонентом МТС.

Порядок действий при пополнении Steam через МТС

1) Переходим на сайт по ссылке.

2) Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских аккаунтов производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.

Выбор способа пополнения и региона аккаунта.

3) В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».

Процесс пополнения аккаунта и комиссия.

4) Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ, и оплатить. Комиссия за сам перевод средств не взимается.

Как видите, все просто. Нюанс только один — вы не сможете узнать точную сумму пополнения средств до их поступления. Сервис берет две комиссии — 50 рублей за саму операцию и до 10% процентов за конвертацию средств. Возможно, потребуется перевести больше желаемого, или провести несколько транзакций.

Steam. Через какой сервис в России выгоднее пополнять кошелек Steam

1
0
Читайте также
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады в Париже из-за болезни
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

5 бонус-кодов для «Мира танков», актуальных на конец июля 2024 года