Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 12:00

Как включить отображение FPS в Counter-Strike 2 через консоль

Александр Свиридов
Фото Reddit
Telegram Дзен
Важный параметр, за которым нужно постоянно следить в соревновательных играх.

Большое значение в Counter-Strike 2 уделяется плавности и высокой производительности. Зачастую проблемы сказываются на частоте кадров, что препятствует комфортной игре.

Чтобы оперативно устранять неполадки, нужно контролировать этот показатель. Ниже вы найдете инструкцию, как включить отображение счетчика FPS в CS 2.

Команды для показа FPS в Counter-Strike 2

Посмотреть FPS можно несколькими способами. Самый популярный и привычный многим игрокам — через консоль разработчика. Откройте ее нажатием клавиши «~» (по умолчанию) и вставьте команду cl_hud_telemetry_frametime_show 2. Счетчик отобразится в верхнем правом углу экрана.

Альтернативной командой является cl_showfps 1. После ее активации в левой части экрана появится красная строчка с информацией о частоте кадров и названием карты. Чтобы убрать ее, используйте команду cl_showfps 0.

Команда cl_showfps обладает еще несколькими разновидностями:

Название команды

Что дает
cl_showfps 2

— показывает максимальное, среднее и минимальное значения пинга.
cl_showfps 3

— показывает задержку сервера.
cl_showfps 4

— показывает FPS и записывает значения в файл.
Counter-Strike. Самые полезные консольные команды в Counter-Strike 2

Как включить FPS в настройках Counter-Strike 2

Включить счетчик FPS можно и через настройки игры. Нажмите на шестеренку в левом верхнем углу экрана, перейдите во вкладку «Игра», выберите «Телеметрия» в горизонтальном меню. В строке «Показывать время и частоту кадров в секунду» установите «Если условия плохие» или «Всегда». В первом случае FPS и пинг будут отображаться только при ухудшении показателей, а во втором — постоянно.

Как включить FPS через Steam

Иногда внутренний счетчик FPS приводит к падению производительности CS 2. Чтобы получать актуальную информацию о частоте кадров и не испытывать проблемы с игрой, можно воспользоваться аналогичной функцией из Steam.

Перейдите в настройки приложения и выберите вкладку «В игре». В строке «Отображение частоты кадров» выберите удобное месторасположение счетчика. При желании можно активировать опцию «Контрастное отображение частоты кадров», чтобы всегда отчетливо видеть FPS.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
Во Франции заявили о возможной реализации НАТО ядерной программы Украины
В Турции исключили отток туристов из РФ в случае отмены all inclusive в отелях
В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах журналистов из РФ
У Черчесова четвертое поражение подряд, его покровитель уже уволен, в прессу слит размер неустойки. Герой ЧМ-2018 терпит крах в Казахстане
Капризова назвали в числе кандидатов на «Харт Трофи»
Сегодня
Вчера
Неделя