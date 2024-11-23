Самые оптимальные настройки графики в S.T.A.L.K.E.R. 2 для повышения FPS

Игра вышла очень сырой, но игроки уже взялись за оптимизацию сами, не дожидаясь разработчиков.

Оптимизация S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась далека от совершенства — этого многие игроки и боялись в первую очередь. Но в игре множество настроек графики, которые влияют не только на качество картинки, но и на частоту кадров.

Рассказываем, на что следует обращать внимание, чтобы повысить FPS в игре.

Предустановленные настройки качества

Самый простой способ кроется в том, чтобы выбрать один из предустановленных настроек качества и отправиться исследовать Зону Отчуждения. Отлично подойдет тем геймерам, кто не хочет заморачиваться с ручной корректировкой разных параметров. Всего предусмотрено четыре варианта:

Низкий — для слабых компьютеров, качество картинки минимальное.

Средний — сбалансированный вариант для средних систем.

Высокий — также для средних устройств, но с более мощными конфигурациями.

Эпичный — для самого топового железа, качество картинки на максимуме.

Мы настраивали S.T.A.L.K.E.R. 2 на следующей системе:

Детальная настройка S.T.A.L.K.E.R. 2

При более детальной настройке S.T.A.L.K.E.R. 2 нужно помнить, что качество текстур, детализации и глобального освещения слабо сказывается на FPS. Поэтому их смело можно выставлять на максимум, понижая только в крайнем случае.

Совсем другое дело — такие опции как качество тени, растительности и дальность прорисовки окружения. Они сильно нагружают железо компьютера.

При любых раскладах необходимо включить масштабирование (DLSS, FSR или XeSS) в режиме качества, что позволит добиться оптимальной производительности. Технология снижает разрешение рендеринга.

Разрешение

Из-за того, что S.T.A.L.K.E.R. 2 использует программную трассировку лучей Lumen Unreal Engine 5 для рендеринга освещения, теней и отражений, игра потребляет много вычислительной мощности. Ставить разрешение 4K рекомендуется только в том случае, если у вас мощная видеокарта, от RTX 4080 и выше.

Для большинства современных систем хорошо подойдут 1080p и 1440p. Окружение хорошо выглядит во всех вариантах, а нагрузка с ПК снимается существенная.

Качество текстур

Видеокарты с 8 Гб памяти справляются с выводом текстур на максимальном уровне при разрешении 1080p и высоком на 1440p. При этом особой разницы между высокими и эпическими настройками нет, поэтому выбирайте любую опцию в зависимости от вашего железа. Но если вы все-таки столкнулись с подтормаживаниями, то лучше снизить качество текстур до среднего.

Качество отдельных элементов.

Детализация объектов

С визуальной точки зрения параметр вносит мало изменений. Производительность напрямую зависит от количества объектов в кадре. Если на открытых пространствах все работает сносно, то на уровнях с застройками FPS резко падает. Также нагрузка на процессоры увеличивается при включенном затенении.

Глобальное освещение

Параметр отвечает за освещение в игровом мире отдельных локаций и внутри помещений, из-за чего сильно влияет на производительность. Здесь лучше снизить настройки до средних, чтобы избежать просадок кадров. Можно конечно все остальное выкрутить на минимум и поставить освещение на максимум, но что толку от такой красоты при размытых текстурах и тенях.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

Отражения

Отражения в S.T.A.L.K.E.R. 2 работают на основе трассировки лучей и технологии Lumen. Сами по себе они не сильно сказываются на производительности. Но если качество теней и растительности на максимуме, то увеличится и количество отражаемых объектов, что тут же прибавляет нагрузку на компьютер. Оптимальным будет оставить все на среднем значении.

Качество теней

Качество теней сильнее всего влияет на визуальном восприятии и на его производительность. Выставлять тени на максимум стоит, если у вас мощная видеокарта. Для более плавной работы лучше остановиться на «Среднем». Чуть размытые тени можно потерпеть, а вот дополнительные FPS лишними не будут.

Качество растительности

Лучше всего листья и трава в Heart of Chornobyl выглядят на эпических значениях. Но в этом случае нагрузка на комплектующие вырастает в разы, особенно в сочетании с высокими настройками дальности прорисовки и теней. Поэтому остановитесь на пункте «Средний», чтобы немного повысить FPS.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дистанция прорисовки окружения

Еще один крайне требовательный параметр графики, тесно связанный с предыдущим пунктом. При высоком или эпическом уровне растительности и высокой дальности прорисовки производительность игры серьезно проседает. Но если трава и листья выставлены на «Средний», то можно выбирать любую дистанцию без всякого вреда для частоты кадров.

Настройки дисплея

Корректировку дисплея следует начать с выбора своего монитора. Затем, в пункте «Режим экрана» выставите «Эксклюзивный полноэкранный режим», а соотношение сторон подберите автоматически.

Вертикальную синхронизацию необходимо выключить, поскольку это приводит к задержке ввода и ограничивает FPS. Что касается частоты кадров, то данный параметр лучше оставить без ограничений.

Головной боли добавит технология NVIDIA Reflex, поскольку при каждой загрузке игры она отключается. Для избегания подобных ситуаций рекомендуется включить функцию прямо на панели управления NVIDIA.

Масштабирование

При включении масштабирования на картах от NVIDIA выберите метод DLSS, а для устройств от AMD — FSR. «Сбалансированное качество» позволяет получить и приятное изображение, и высокую производительность. Также для прироста кадров включите FSR 3 Frame Generation. Опция «Масштаб разрешения» вытесняется другими параметрами, поэтому трогать ее бессмысленно.

Технология масштабирования DLSS и FSR.

Качество эффектов, постобработка и сглаживание

«Сглаживание» и «Постобработка» по минимуму влияют на скорость работы игры, а потому лучшими вариантами для них считаются «Среднее» и «Высокое» соответственно. А вот «Качество эффектов» точно стоит оставить на «Среднем» значении, иначе тормоза на слабых видеокартах обеспечены.

Качество размытия

Данная настройка снижает количество мыльного размытия при движении камеры. Ее нужно оставить на низком уровне. «Сила размытия изображения» практически ни на что не влияет, поэтому ее следует отключить.

Волосы и материалы

Волосы местных NPC очень слабо нагружают ПК, а значит можно смело выставлять «Высокие» или даже «Эпичные». Материалы оставьте на «Выссоком», иначе все текстуры поверхностей превратятся в неприятное месиво.

Качество затенения и световые столбы

Оба параметра слабо влияют как на общее качество графики, так и на железо. Поэтому включите световые столбы, а качество затенения установите на «Средне».

Эффекты погоды

Из погодных эффектов на производительность сильнее всего сказывается опция «Небо». Из-за этого данную настройку лучше сделать «Низкой», тем более визуально большой разницы нет. Облака оставьте на среднем уровне, а туман на высоком, чтобы не страдать от плохой видимости.

«Поле зрения» и «Резкость»

Также, если вас укачивает во время прохождения, то отрегулируйте параметры «Поле зрения» (от 70° до 110°) и «Резкость». Последнее лучше всего влияет на восприятие при 12%. «Глубину резкости» можно спокойно ставить «Высоко» из-за его слабого влияния на производительность.

Постобработка: сглаживание, резкость.

Как повысить FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 при помощи пользовательской модификации

Фанаты взялись за исправление проблем с оптимизацией S.T.A.L.K.E.R. 2. В первый же день было создано несколько модов и пользовательских конфигураций, в том числе ориентированных на повышение FPS.

Лучше всего решают трудности с оптимизацией, убирают импут-лаги и поднимают FPS модификации Stalker Optimizer и Optimized Tweaks S.2.

Как повысить FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 при помощи программы DLSS Swapper

Еще один способ посоветовал Антон Логвинов. Скачайте программу DLSS Swapper с github и замените DLSS в игре на версию 3.8.10 — повысится как FPS, причем существенно, так и улучшится общее качество картинки. У программы понятный интерфейс — сначала в закладке Library скачиваете версию DLSS, потом нажимаете на обложку игры и выбираете какую версию накатить.